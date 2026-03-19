El PSOE de Elche exige adaptar la natación inclusiva para menores con autismo

El Grupo Municipal Socialista en Elche ha reclamado a las concejalías de Deportes y Discapacidad que garanticen la accesibilidad de los menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el servicio municipal de natación inclusiva. El concejal Vicente Alberola trasladó este miércoles el malestar de varias familias por la falta de adaptación y atención adecuada en algunos turnos durante 2026.

Según explicó el edil, la situación actual no cumple con los estándares necesarios para un servicio dirigido a menores con necesidades específicas. Por ello, instó al Ayuntamiento a revisar de forma urgente las condiciones en las que se desarrolla la actividad y a asegurar una atención adecuada.

Quejas de las familias por la falta de adaptación

Alberola aseguró que las familias han detectado deficiencias en la accesibilidad, la adaptación de los espacios y la atención profesional en determinados turnos. Estas carencias afectan directamente a niños y niñas con TEA y a otros usuarios con necesidades especiales, lo que ha generado una creciente preocupación entre los afectados.

Piscina municipal de Elche / INFORMACIÓN

El concejal socialista subrayó que se trata de un servicio público que debe garantizar la inclusión real y no limitarse a una prestación básica. En este sentido, trasladó la necesidad de reforzar los recursos y adaptar las condiciones a las características de los usuarios.

Críticas al cambio de instalaciones

Uno de los principales motivos de las quejas es el traslado de la actividad a otras piscinas municipales. Según Alberola, en 2025 el programa se desarrollaba íntegramente en la piscina del Pla, mientras que ahora se ha distribuido entre distintas instalaciones, como la cubierta de Carrús.

El edil socialista en Elche Vicente Alberola / INFORMACIÓN

A juicio de las familias, estas nuevas ubicaciones no reúnen las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad, con garantías de seguridad y una atención verdaderamente inclusiva. El edil insistió en que este cambio ha supuesto un deterioro de la prestación.

En palabras del concejal, “Cuando hablamos de inclusión, no puede quedarse todo en el discurso o en la foto: hay que garantizar recursos, espacios adecuados y sensibilidad hacia las necesidades reales de las personas”.

Petición de medidas urgentes

El PSOE ha reclamado a los responsables municipales, José Antonio Román y María Bonmatí, que atiendan de inmediato las demandas de las familias y adopten soluciones eficaces. Alberola pidió una revisión completa del servicio para corregir las deficiencias detectadas y restablecer unas condiciones adecuadas.

El edil remarcó la importancia de abordar esta situación con prioridad, al tratarse de un servicio que afecta directamente a menores con necesidades específicas. En este sentido, afirmó que “No estamos hablando de un problema menor: hablamos de derechos, de dignidad y de la obligación de ofrecer unos servicios públicos realmente a la altura”.

Llamamiento a garantizar la inclusión

El Grupo Socialista advirtió de que la actual situación compromete el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a servicios públicos. Alberola consideró que la organización del servicio no puede estar por encima de las necesidades de los usuarios.

En este contexto, señaló que “no se puede hablar de igualdad de oportunidades mientras se obliga a menores y sus familias a adaptarse a instalaciones que no responden a sus necesidades” y añadió que “la inclusión no puede improvisarse ni rebajarse en función de la comodidad organizativa del gobierno local”.