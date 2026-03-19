Silvia Casasola, periodista: “Crevillent apuesta por la cultura y la divulgación histórica de una forma ejemplar”

La escritora y periodista Silvia Casasola, codirectora del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero y presidenta de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián coordina la XIV edición del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent 2026, que ya ha abierto inscripciones hasta el 15 de junio.

Silvia Casasola conoce bien el valor de la divulgación histórica y también el peso de la memoria local. ¿Qué representa para usted que un premio internacional de ensayo histórico lleve el nombre de Juan Antonio Cebrián y tenga a Crevillent como sede estable?

Siento felicidad al ver que una villa como Crevillent apueste por la cultura y la divulgación histórica en la figura de Cebrián, un referente en el género de la divulgación. Creo sinceramente que la simbiosis funciona.

“Nuestro premio es un altavoz internacional para Crevillent y sus gentes” Silvia Casasola — Periodista y escritora

En un momento en que tantas iniciativas culturales compiten por atención, ¿qué cree que aporta este premio a la proyección cultural de Crevillent dentro y fuera de la provincia de Alicante?

Crevillent es un sitio que sorprende por la calidad humana de sus habitantes, doy buena fe de ello. Pero, además, destaca por el ímpetu y las ganas que pone en las múltiples actividades culturales que realiza. Nosotros con nuestro premio, al estar enraizado en la divulgación histórica, abrimos las puertas al mundo, somos un vehículo, un altavoz internacional que contribuye a que Crevillent y sus gentes sean valorados y reconocidos.

Divulgación

El certamen busca obras de divulgación histórica “originales, amenas y rigurosas”. ¿Sigue siendo ese equilibrio entre entretenimiento y rigor la gran asignatura pendiente de la divulgación histórica en España?

La historia, en todas sus épocas, sigue reescribiéndose, ya sea porque nuevas investigaciones desvelan datos desconocidos o ignorados. Otras porque solo se ha tenido en cuenta la versión de los ganadores. Y, a veces, de forma inconsciente se dio crédito a informaciones falsas no contrastadas. Lo bueno es que, a través de la divulgación histórica pretendemos, con este premio, dar a conocer de forma amena acontecimientos y situaciones con datos rigurosos e investigados. Creemos que así alcanzamos a un mayor número de lectores que se pregunta: ¿Qué paso realmente?

Silvia Casasola durante la presentación del último Premio Juan Antonio Cebrián en Crevillent / INFORMACIÓN

“La divulgación histórica debe ser amena, pero también rigurosa e investigada” Silvia Casasola — Periodista y escritora

Desde su experiencia, ¿qué tiene que tener un buen ensayo histórico para atrapar al lector actual: una gran historia, una voz propia, una tesis novedosa o la capacidad de conectar el pasado con las preguntas del presente?

Cuando llegan manuscritos al certamen literario nos metemos en la piel del lector y para lograr esa conexión, lo primero que nos llama la atención es el tema que propone, si es una historia nueva o poco conocida ya le prestas atención. Segundo la narración, cómo te transmite esa historia, si te dan ganas de seguir leyendo. Si, además confluye en una gran historia, tiene todas las posibilidades de ganar o por lo menos, estar entre los finalistas.

Crevillent ha demostrado en los últimos años una clara voluntad de asociar su nombre a la cultura, al patrimonio y a la historia. ¿Cree que premios como este ayudan también a reforzar la autoestima colectiva de una localidad?

Creo que el pueblo de Crevillent ha demostrado su autenticidad poniendo en valor su patrimonio artístico y cultural y son tan generosos que quieren compartirlo con el mundo, y ahí en donde entramos nosotros, nuestro premio da valor y visibilidad al esfuerzo de los crevillentinos y realizamos “sinenergia”, no solo con los autores que son premiados, sino también, con los miembros del jurado de reconocido prestigio en el mundo social y cultural nacional e internacional.

“Todavía queda una gran parte de la historia de las mujeres por contar” Silvia Casasola — Periodista y escritora

Historias olvidadas de mujeres

Usted ha insistido muchas veces en rescatar historias olvidadas, especialmente de mujeres. ¿Sigue habiendo todavía una gran parte de la Historia pendiente de ser contada, también en el ámbito local y comarcal?

Efectivamente, en zonas locales y comarcales existen historias y legados de mujeres fascinantes, muchas de ellas anónimas que jugaron un papel importante y qué, por mor de los acontecimientos, apenas se tiene referencia documental de una o dos líneas de su aventura vital. De hecho, hoy en pleno siglo XXI, las referencias históricas de mujeres en libros de texto son tan nimias que duele.

Como codirectora de La Rosa de los Vientos, convive cada semana con el interés del público por la historia, el misterio y lo insólito. ¿Por qué cree que esos temas siguen fascinando tanto al oyente y al lector del siglo XXI?

Cualquier persona que tiene inquietudes por conocer, saber, descubrir, reflexionar, aprender es un perfecto candidato a escuchar nuestro programa. La Rosa de los vientos va por la 28 temporada y, si nosotros mismos seguimos sorprendiéndonos, espero y confio que nuestros oyentes, al igual que los lectores, sigan buscando respuestas en todos los ámbitos de la vida, ya sea en historia, ciencia, misterio, desde el punto de vista emocional o en conflictos internacionales tan de moda últimamente.

Silvia Casasola codirige el programa de Onda Cero "La Rosa de los Vientos" / INFORMACIÓN

“La Rosa de los Vientos sigue viva porque la gente continúa buscando respuestas” Silvia Casasola — Periodista y escritora

Líneas rojas

A veces historia y misterio se rozan, pero no siempre conviven bien. ¿Dónde pone Silvia Casasola la frontera entre la curiosidad legítima, la hipótesis sugerente y la especulación sin base?

A veces, un investigador ya sea histórico o de lo insólito, se apasiona y puede llegar a dar por buenos ciertos datos que se ajusten a lo que cree, aunque realmente no tenga pruebas de ello. Creo que las líneas rojas en historia son más fáciles de poner, la arqueología, las nuevas tecnologías de investigación y la posibilidad de acceder a archivos o documentos ayudan a curiosear y filtrar la verdad de las fake news. En el misterio, esas líneas rojas son más complicadas, porque hay muchos asuntos que a lo largo de los años siguen sin resolverse y la especulación y la imaginación tiene alas, lo bueno es que muchos científicos y expertos también investigan los fenómenos insólitos y a veces se encuentra la respuesta y otras no. Por eso seguimos haciendo un programa que sigue captando el interés de los oyentes.

El Premio Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent no solo distingue una obra, también crea una cita anual entre autores, lectores y ciudad. ¿Qué le gustaría que pensara un escritor de cualquier punto de España cuando oye hablar por primera vez de Crevillent gracias a este premio?

Pues más que pensar, me gustaría que le diera ganas de visitar la villa, para conocer in situ no solo el lugar, sino vivir la hospitalidad de sus gentes. Si lo hacen en nuestra cita cultural del premio en octubre, sería ideal, y sino Semana Santa, las fiestas de moros y cristianos, la feria del libro, conocer la sierra y los yacimientos arqueológicos. Crevillent tiene muchos atractivos.

La periodista Silvia Casasola durante la presentación del premio a la novela "Midas" en Crevillent / INFORMACIÓN

“La radio, la prensa y los libros son más necesarios que nunca frente a las fake news” Silvia Casasola — Periodista y escritora

Contra las fake news

Y mirando al futuro: en una época dominada por la inmediatez, las redes y los formatos breves, ¿qué papel pueden seguir desempeñando la radio, la prensa, los libros y premios como este para formar ciudadanos más cultos, más críticos y más conscientes de su pasado?

Pues es más necesario que nunca, porque la inmediatez y la gran cantidad de información no deja que las personas asimilen y filtren como deberían lo que son noticias veraces de las fake news. Por eso la radio, la prensa, los libros y premios como el nuestro son imprescindibles para que el lector o el oyente pueda tener toda la información y, desde la sensatez y con tranquilidad, filtrar y comprobar antes de sacar conclusiones precipitadas y, sobre todo tener una mente abierta siendo conscientes y sabiendo escuchar.