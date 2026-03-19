UGT propone dedicar un pasaje en Elche al policía local Juan Antonio Sánchez Rodríguez

El sindicato UGT ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Elche la denominación de un espacio público como “Pasaje Juan Antonio Sánchez Rodríguez”, en recuerdo del agente fallecido en 2023, coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte, que se cumplirá el próximo 26 de abril. La petición incluye además la celebración de un acto institucional de inauguración con presencia de sus familiares.

Un reconocimiento en el aniversario

La iniciativa, registrada el 17 de marzo de 2026, plantea que el homenaje tenga lugar en una fecha significativa. Según recoge el escrito de solicitud, “el próximo día 26 de abril tendrá lugar el tercer aniversario del fallecimiento del agente D. Juan Antonio Sánchez Rodríguez quien tras forcejear con una ciudadana se encontró indispuesto y se trasladó de Urgencias al Hospital IMED”. Los hechos se remontan a la madrugada del 1 de enero de 2023.

Tras ese episodio, el agente fue sometido a una primera intervención para tratar de salvar su vida y posteriormente ingresado en la UCI del hospital, donde permaneció varias semanas. Durante ese periodo se le detectó una enfermedad previa que resultó finalmente mortal.

El policía local de Elche Juan Antonio Sánchez Rodríguez / INFORMACIÓN

Trayectoria profesional y personal

Desde el sindicato destacan la figura del agente tanto en el ámbito profesional como humano. En el documento se subraya que Juan Antonio era una persona “querida por toda la plantilla por su implicación con la misma”, además de mantener una buena relación con compañeros y responsables políticos.

Su labor como delegado sindical de CSIF también es resaltada, ya que “gozaba de una muy buena relación con todo el mundo incluida la parte política con la que habitualmente negociaba”. En este sentido, UGT considera que su aportación al Ayuntamiento de Elche fue relevante, especialmente por las mejoras impulsadas en favor de los empleados públicos municipales.

Ubicación y propuesta concreta

La solicitud detalla el lugar propuesto para esta denominación: el tramo final de la calle José Luis Navarro Campello, en el pasaje que conecta con la calle Mesalina. Se trata de un espacio que, según el sindicato, no cuenta con numeración, por lo que no generaría incidencias administrativas en el padrón ni afectaría a vecinos.

El escrito concluye con tres peticiones concretas dirigidas al alcalde: que se admita la solicitud, que se proceda a denominar el espacio como “Pasaje Juan Antonio Sánchez Rodríguez” coincidiendo con la fecha del aniversario y que se organice un acto público de inauguración con la presencia de la familia.

UGT cierra el documento manifestando su disposición para cualquier aclaración y confiando en recibir una respuesta favorable “a la mayor brevedad posible”.