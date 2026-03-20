Una nueva macrocampa para 5.000 coches de alquiler junto al aeropuerto de Alicante-Elche vuelve a hacer saltar las quejas vecinales

La apertura de una nueva macrocampa para vehículos de alquiler con capacidad para 5.000 coches en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche ha reavivado la preocupación vecinal por la expansión de este tipo de instalaciones sin licencia. La denuncia parte de la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, cuyo presidente, Juan José Mateo, advierte de que la situación “es la misma que hemos tenido años anteriores”, sin que, según afirma, haya habido intervención municipal. "Vengo denunciando ante Pablo Ruz lo mismo, aunque ahora lógicamente es mucho más grave, desde antes de que tomara posesión como alcalde. No han hecho nada", añade Mateo, que asegura que los negocios de "Rent a car" crecen como setas, superando actualmente los 120 entre las partidas de Torrellano y El Altet. A preguntas de este diario, el primer edil aseguraba que este mismo viernes se había tratado el tema en Junta de Gobierno y que "pronto tendrán noticias sobre las medidas que queremos adoptar".

La nueva campa, ubicada en la zona del camino viejo de El Altet se suma a otras grandes superficies que, según los vecinos, están proliferando en suelo rústico sin contar con autorización de obra ni de actividad. Mateo asegura que el fenómeno no deja de crecer ante la inacción administrativa y alerta de que ya no se trata de pequeños espacios, sino de parcelas de entre 20.000 y 30.000 metros cuadrados, incluso de antiguos invernaderos donde ya no hay plantas sino coches.

Los vecinos ya no saben qué hacer para que se detenga la construcción de macrocampas en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

Crecimiento sin licencias y falta de control

El presidente vecinal sostiene que desde aproximadamente 2010 no se conceden licencias para nuevas campas de "rent a car" en la zona, lo que no ha frenado su expansión. “La licencia de obra no se está dando, la licencia de actividad tampoco, por lo que ahora mismo se está ejerciendo en este territorio de forma ilegal en buena parte de los casos”, afirma, señalando que las instalaciones siguen abriendo pese a ello.

Según su relato, los trabajos son visibles: maquinaria pesada, zanjas para la instalación de suministros, nivelación del terreno y movimiento constante de operarios. Todo ello, asegura, sin supervisión municipal. “Entonces, ¿alguien está mirando para otro lado?”, denuncia, al tiempo que critica que el Ayuntamiento no envíe inspectores ni actúe ante estas situaciones.

Los vecinos denuncian la desaparición de terrenos de cultivo para convertirse en aparcamientos de coches en las partidas rurales de Elche de Torrellano y El Altet / Áxel Álvarez

Mateo insiste en que el número de campas no deja de crecer y que, en la actualidad, ya se están desarrollando varias de gran tamaño. La nueva instalación denunciada sería la quinta macrocampa en proceso de apertura en la zona.

Un problema enquistado junto al aeropuerto

El entorno del aeropuerto concentra la mayor parte de estas actividades debido a la elevada demanda de estacionamiento vinculada al tráfico aéreo. Según los vecinos, la expansión se ha intensificado en los últimos años, especialmente en periodos previos a la temporada alta, cuando aumenta la previsión de alquiler de vehículos.

“A partir de diciembre, enero y febrero empiezan a abrir más terreno porque la demanda es mayor y la previsión es mayor para el verano”, explica Mateo. La ubicación estratégica, cercana a la terminal, convierte estos terrenos en un punto atractivo para las empresas del sector.

Desde la asociación vecinal recuerdan que llevan años trasladando el problema al Ayuntamiento, incluso mediante intervenciones en pleno. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta ni se ha producido un acercamiento institucional. “Ni me han tocado la puerta ni me han llamado para poder tener un acercamiento”, lamenta el presidente.

La nueva macrocampa tiene una capacidad de 5.000 vehículos junto al aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

La proliferación de estas instalaciones genera inquietud por su impacto sobre el territorio, la falta de regulación y la posible competencia desleal. Los vecinos consideran que la ausencia de control está permitiendo la consolidación de una actividad económica al margen de la normativa urbanística.

Mateo califica la situación de “vergüenza” y denuncia que se está produciendo una transformación del suelo sin planificación ni garantías. En todos los casos se está acabando con cultivos típicos de esta zona del Camp d'Elx, principalmente almendros. En algunas ocasiones también se destrozan las infraestructuras hidráulicas que acompañan esos campos. A su juicio, la expansión de las campas responde a una lógica de mercado sin control público: “cada vez se abren menos terrenos de 1.000 o de 500 metros. Ahora ya la mayoría son macrocampas”.

Además, advierte de que la falta de licencias no impide la actividad, lo que agrava la sensación de descontrol. La asociación vecinal reclama que el Ayuntamiento actúe para regularizar o frenar estas prácticas y evitar que el problema siga creciendo.

Ruz anuncia medidas

El Ayuntamiento de Elche prepara nuevas medidas para afrontar el problema y prevé anunciar decisiones “en breve”, según avanzó este viernes el alcalde, Pablo Ruz, al ser preguntado por INFORMACIÓN. El regidor vinculó este asunto a otros grandes retos de ordenación territorial que el gobierno local está abordando en el municipio y aseguró que el equipo de gobierno es consciente de la inquietud existente entre vecinos de Torrellano y El Altet. Aunque no detalló todavía el contenido concreto de las medidas, Ruz sí anticipó que la próxima semana tiene previsto hablar con los vecinos y que la respuesta municipal no pasará solo por una ordenanza, sino “sobre todo” por una modificación del Plan General. El alcalde dejó claro que "el gobierno ha tratado este mismo viernes el asunto en Junta de Gobierno" y que "las decisiones están próximas".

El alcalde admitió expresamente que existe una preocupación real por el impacto de estas campas y anunció que en las próximas semanas se celebrarán reuniones con los vecinos. Ruz recordó que la edil Aurora Rodil ha sido además concejala de distrito en la zona, lo que, según señaló, permite al gobierno conocer bien el malestar existente.

El regidor no quiso profundizar en el detalle técnico de los futuros cambios, pero sí quiso trasladar el mensaje de que el Ayuntamiento no está ignorando el problema. Según explicó, el equipo de gobierno "lleva tres años afrontando buena parte de los grandes asuntos de ordenación territorial que tenía pendientes la ciudad, y entre ellos situó en el mismo plano tanto las plantas solares como las campas de coches".

Torrellano y El Altet cuentan con numerosas campas por su proximidad al aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

En su planteamiento, ambos fenómenos responden a una misma necesidad de fondo: poner límites claros al uso del suelo y ordenar un territorio que, a su juicio, arrastra desde hace años vacíos regulatorios o insuficiencias normativas. El alcalde vino a presentar esta futura intervención como una continuación lógica del trabajo urbanístico que el Ejecutivo está desarrollando desde el inicio del mandato.

La vía urbanística gana peso frente a la ordenanza

El gobierno pretende modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular la situación, lo que es ir más allá de medidas puntuales y fijar una base urbanística más sólida para ordenar este tipo de actividades. La experiencia reciente del Consistorio en otras materias, como la regulación de las plantas solares, refuerza la idea de que el Ejecutivo está utilizando el urbanismo como herramienta principal para limitar usos que considera problemáticos o incompatibles con el modelo territorial que defiende.

Héctor Fuentes

Sin embargo, el alcalde también dejó entrever que la situación actual no es homogénea. “Algunos sí tienen licencia de actividad, otros no la tienen”, respondió de forma escueta al ser preguntado por la existencia de regulación previa, apuntando a que el marco aplicable depende de casos concretos y de fechas como 2014, que situó como referencia o límite en determinadas situaciones. Aunque no desarrolló más esta idea, sí dejó constancia de que la casuística jurídica de las campas no es simple.