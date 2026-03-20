La complejidad del ser humano en un libro presentado en Elche

Tras años sumergida en la prosa de otros, Marta Pérez-Carbonell se ha convertido en dueña de su propio universo literario. En 2024 debutó con su novela Nada más ilusorio, animada por Rosa Montero, a quien la autora se refiere como “una gran maestra”. Dos años después, se consolida en la narrativa intimista con Mañana seguiré viva, con la que explora la complejidad del ser humano, aquello que preferimos ignorar y las sombras de la maternidad, que acaba de presentar en Elche, en la libería Ali i Truc.

El primer latido

“El libro nació de una imagen”, explica. Se trata de la estampa de Linda, una actriz retirada de los focos que, sentada junto al periodista Lorenzo Belmonte, se reencuentra con su pasado en una conversación. En ese pasado hay heridas que se resisten a ser contadas. “Ese fue el primer latido de la novela, esa imagen de ellos dos fue la que me provocó una curiosidad arrasadora que me impulsó a entrar en la historia. ¿Quién es ella? ¿Qué le une a este hombre? ¿Desde cuándo se conocen?”, añade con emoción.

Trayectoria

Pérez-Carbonell, residente en Alicante durante una excedencia, pero con una profunda conexión con Elche, cuenta con una amplia trayectoria vinculada al ámbito literario y compagina la escritura con la docencia en la Universidad de Colgate , en Nueva York.

Además, su relación con la literatura inglesa se remonta años atrás: es doctora por la Universidad de Londres y está especializada en la obra de Javier Marías, a quien dedicó el ensayo The Fictional World of Javier Marías: Language and Uncertainty. “Lo que siempre me ha fascinado de él son sus temas, que giran alrededor de la importancia del lenguaje y del relato”, señala.

Sus novelas

Sus dos novelas se articulan en torno a la conversación. “Son un poco dialógicas, y eso es algo muy de Marías, sus personajes también hablan mucho”, explica. Sin embargo, la prosa de Pérez-Carbonell “no tiene tantas digresiones, aunque sí momentos de reflexión”.

"Mañana seguiré viva" salió a la venta el 22 de enero. / INFORMACIÓN

Hay pasajes en los que la acción se detiene y la voz narrativa se centra en el conflicto emocional de los personajes. La autora busca provocar una reacción en el lector, “que sienta algo”. Por eso le interesan las historias sobre los vínculos, las conexiones y las rupturas que definen a sus personajes.

La voz de la crítica

Pero ser una novedad en el mundo literario no es fácil. Y es que, cuando publicó Nada más ilusorio, su primera novela, no imaginó que fuese a llegar tan lejos. “Yo tenía miedo de hacerlo mal, de no estar a la altura de donde quería estar”, reconoce. “Cuando te sientas en tu casa y te pones a escribir, no sabes si eso se va a publicar o no y, estadísticamente, es más probable que no suceda”, apostilla.

Sin embargo, se sorprendió por la acogida de la crítica, que ha recibido ambas novelas por la puerta grande. “En general ha gustado y ha encajado, pero no vivo muy pendiente ni con el miedo de lo que pueda pasar, aunque si escribiera algo que a nadie le gustara, sí que me plantearía qué he hecho mal”, admite. Para la autora, escribir implica asumir la exposición: “Como cualquier manifestación artística, se pone en manos del público, que tiene derecho a opinar”, especifica.

Referentes literarios

Pero si sus historias no se quedaron en casa, ni tampoco en su cabeza, fue gracias a Rosa Montero, quien la animó a dar el salto a la ficción. Se conocieron en una conferencia que la veterana dio cuando Marta estudiaba en Londres y, desde entonces, se han convertido en “grandes amigas”. “Es maravilloso para mí poder compartir con ella esta faceta porque fue quien vio algo en mí, en lo que podía ser mi voz como escritora y eso me dio confianza para ponerme a ello”, comenta.

Además de Rosa Montero y Javier Marías, su vinculación con la academia anglosajona le ha llevado a tomar referencias de Paul Auster, “que tiene esa tendencia a la reflexión para mantener esa ambigüedad narrativa dentro de sus textos”. También destaca la prosa de las autoras estadounidenses Sigrid Nunez, Katie Kitamura u Ottessa Moshfegh. Del mundo clásico, resalta a Joan Didion, Julian Barnes, Henry James o Mary Shelley. “Todos tienen esa prosa común que no se centra en una única trama, sino también en una reflexión sobre lo que se propone y las digresiones en las que se ven envueltas los personajes”.

Mirar hacia dentro

En sus novelas, Pérez-Carbonell se adentra en territorios incómodos, donde la identidad se agrieta. Sus personajes se enfrentan a un pasado que irrumpe con fuerza y les obliga a mirar de frente aquello que evitaron durante años. En ese proceso, la memoria y los vínculos se convierten en ejes fundamentales de unas historias que exploran los límites de la intimidad. Con una narrativa contenida y reflexiva, la autora construye un universo en el que el lector no solo acompaña a los personajes, sino que también se ve interpelado a mirar hacia dentro.