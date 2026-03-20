Luz verde a los cambios en la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual en Elche y los primeros edificios estarán en semanas

La junta de gobierno local dio luz verde este mismo viernes a la modificación del proyecto de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual de Elche, para introducir determinadas mejoras técnicas. Unos cambios que se centran en los ascensores, en la cimentación y en las cubiertas fundamentalmente, y que han llevado a que la obra se alargue más en el tiempo, pero también a que de los 10,8 millones de euros por los que se adjudicaron los trabajos en enero de 2025 se pase a los 15,3 millones, a lo que habría que sumar el IVA, otros 1,5 millones, situándose así en unos 16,8 millones el coste por ahora. Todo en un contexto, además, en el que, en agosto de 2024, el primer intento para licitar las obras fracasó precisamente porque el presupuesto base de licitación se situó en 9,8 millones de euros, cantidad que no resultó atractiva para las empresas.

Uno de los edificios donde se ha comenzado ya a trabajar en las cubiertas. / Áxel Álvarez

En torno a 4,5 millones de euros más

Ahora, con la última modificación del contrato autorizada por el bipartito, por los cambios en el emplazamiento de los ascensores, la cimentación y las cubiertas fundamentalmente, el total del presupuesto se eleva en un 41,71 %, esto es, en 4,5 millones de euros. Las modificaciones tienen el plácet en un momento en el que ya se empiezan a ver cambios de calado en el barrio. Hasta el punto de que en algún edificio se puede ver la estructura del ascensor y la pasarela que unirá el elevador con las casas, así como el cambio de cubiertas en uno de los bloques. Incluso si no hay más giros imprevistos, en cuestión de semanas, los primeros bloques ya deben estar completamente acabados, hasta con el ascensor instalado y el cambio de los tejados.

El estado en el que se encontraban las obras este mismo viernes. / Áxel Álvarez

Los ascensores

La instalación de los ascensores -hasta 40, uno por cada comunidad de propietarios- se convirtió desde el inicio en uno de los principales hándicaps del proyecto, hasta que, al final, se dio con la solución definitiva. Se sitúan en la parte trasera de los bloques, como se planteó al principio, pero toda la estructura se ubica en la vía pública. De este modo, se ha evitado tener que derribar las escaleras existentes, sólo que se reformen, salvando el reto de los posibles desalojos de los residentes mientras duren las obras. Además, con esta solución, no es necesario tocar tampoco los sótanos, y no tendrá que soportar el peso la fachada. Eso conlleva que, para acceder a las viviendas, se construyan una especie de pasarelas individuales a modo de balcones que permiten entrar a las casas por las zonas de las galerías o las cocinas, como ya se puede apreciar en las estructuras que se han levantado en algunos bloques en la actualidad.

La imagen que tendrán los edificios, una vez acabadas las obras. / INFORMACIÓN

Cimentación y cubiertas

En paralelo, las catas que se hicieron en su día constataron que la cimentación de los edificios es diferente en cada bloque y, en muchos casos, insuficiente para soportar la losa de los módulos de los ascensores. Por ello, se va a recurrir a micropilotes en 37 de las 40 comunidades de propietarios. Finalmente, en las cubiertas, se cambia el panel sándwich proyectado, con dos chapas de acero exteriores y un núcleo de espuma rígida inyectado entre las dos hojas, de manera que pase de cinco a diez centímetros, ganando en anchura y, por consiguiente, en rigidez, y, con ello, que disminuya el número de apoyos, algo que, a la vez, hará posible ganar en aislamiento y en eficiencia energética. Una solución en la que ya se ha comenzado a trabajar en uno de los bloques.

Una vista general del barrio Porfirio Pascual, en una imagen de este viernes. / Áxel Álvarez

Compatibilidad

Con estos puntos de partida, la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, recordó este viernes que se quiere optar a otras ayudas compatibles con la financiación de los fondos Next Generation de la UE, porque el Ejecutivo local se mantiene firme en que los vecinos no experimentarán sobrecoste alguno por las modificaciones del proyecto. Así, se quiere acceder a una línea de ayudas de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para la instalación de elevadores. “La obtención de estos fondos públicos adicionales en materia de accesibilidad permitiría aligerar notablemente la carga de la financiación de la intervención prevista por las circunstancias sobrevenidas que se han producido, teniendo en cuenta que en el ERRP se dan cabida 316 viviendas y cuatro locales comerciales”, se señaló en su día desde Pimesa.

Los plazos

Por otra parte, el contrato con la UTE Rehabilitación Porfirio Pascual, integrada por FCC Construcción y Obras y Servicios P. Selva, se firmó el 7 de febrero del año pasado, con un plazo máximo de ejecución de las obras de 18 meses, a contar desde el 25 de febrero de 2025. No obstante, para no perder las ayudas, los trabajos debían estar acabados el próximo 30 de junio. Sin embargo, ahora se apunta a 24 meses, y se sitúa el final en el 30 de diciembre, por esos cambios en la solución que se le ha dado al ascensor sobre todo. Eso explica que se le vaya a pedir a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad una prórroga hasta el 30 de diciembre, mientras que para la justificación de las actuaciones se solicita de plazo hasta el 30 de junio de 2027. Es más, en el plan de actuación de Pimesa para este mismo ejercicio se reconocía que, al cierre de 2025, se aspiraba llegar al 74% de ejecución, aunque, finalmente, se quedaron en el 32%, lo que justifica, unido a las modificaciones, la petición de más plazo, sobre todo en la justificación de los trabajos, para no perder las ayudas.