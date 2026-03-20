El pabellón inclusivo de Elche abre el 27 de marzo con aforo para más de 3.000 espectadores

El nuevo pabellón inclusivo de Elche dedicado a las deportistas Sara Marín y María Díez abrirá oficialmente sus puertas el próximo 27 de marzo con un partido de la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas frente a un combinado de las mejores jugadoras de la liga, en una cita con la que el Ayuntamiento quiere presentar a la ciudad una instalación concebida para convertirse en referencia del deporte adaptado "a nivel internacional", como destacaba el alcalde, Pablo Ruz, durante la visita al recinto junto a varios concejales del equipo de gobierno. En este marco, Ruz subrayó que elespacio simboliza tanto la apuesta municipal por la inclusividad como el compromiso de Elche en su año como Capital Mediterránea del Deporte.

Las gradas retráctiles del nuevo pabellón ofrecen múltiples posibilidades para acoger al público / Áxel Álvarez

La instalación ha supuesto una inversión de 12,6 millones de euros, asumida íntegramente con fondos municipales después de que se perdieran los recursos europeos inicialmente previstos. Según recordó el alcalde, el equipo de gobierno que preside inició la licitación, ejecución y adjudicación a finales de 2023, y ahora culmina un proyecto que, en sus palabras, ha requerido “más de dos años y medio” de trabajo y un esfuerzo económico importante. La nueva infraestructura cuenta con capacidad para más de 3.000 personas, duplica la del pabellón Esperanza Lag y está diseñada para que todas sus zonas sean plenamente accesibles. Además, destacan unas gradas de gran tamaño y retráctiles, que doblan la capacidad inicial de espectadores cuando se requiera.

Miembros del gobierno municipal de Elche visitaron este viernes el pabellón inclusivo / Áxel Álvarez

Un estreno con baloncesto adaptado y eventos desde el primer fin de semana

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 27 a las 17.30 horas y, tras el acto institucional, se disputará el encuentro entre la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas —tercera en el Campeonato de Europa— y un combinado de estrellas. El concejal de Deportes, José Antonio Román, destacó que será una oportunidad excepcional para ver “prácticamente” a algunas de las mejores jugadoras del mundo en esta disciplina y animó a la ciudadanía a descubrir un deporte que definió como “espectacular”.

El estreno no quedará ahí. El fin de semana siguiente a la apertura, el pabellón acogerá un campeonato de gimnasia artística durante sábado y domingo, organizado por el club Algar, también con presencia de modalidad inclusiva. A partir de ahí, el gobierno local prevé una agenda intensa hasta final de temporada. Román avanzó que el recinto albergará cuatro finales, una de ellas nacionales de ascenso en voleibol, un campeonato autonómico cadete de balonmano, las finales autonómicas de esa misma disciplina, un torneo alevín de voleibol y las finales júnior de baloncesto. También dejó entrever la celebración de un evento de boxeo a comienzos de noviembre que aún se está cerrando.

Prioridad para el deporte inclusivo y gestión íntegramente pública

El alcalde y el edil de Deportes insistieron en que el pabellón nace con una vocación clara: dar prioridad a los deportes inclusivos. En ese sentido, Román explicó que la instalación se utilizará tanto para entrenamientos como para competiciones, pero con preferencia para disciplinas adaptadas, entre ellas el baloncesto en silla de ruedas, la gimnasia inclusiva o la boccia, además de otras actividades que puedan ocupar las salas anexas.

En los jardines exteriores del Pabellón de Deporte Inclusivo Sara Marín y María Díez en Elche se estaban plantando árboles de gran porte este viernes por la mañana / Áxel Álvarez

El recinto dispone de un gimnasio adaptado, aunque no será de acceso libre, sino vinculado a clubes y a usuarios relacionados con el deporte adaptado. También cuenta con dependencias interiores pensadas para acoger entrenamientos y actividades específicas. El concejal puso como ejemplo la previsión de ubicar allí a deportistas como Desirée Segarra, vinculada a la boccia, y recordó que el equipo ilicitano de baloncesto en silla de ruedas, el más antiguo de España en esta disciplina, será uno de los grandes protagonistas del pabellón.

Ruz dejó claro además que la instalación será de gestión pública y seguirá siendo íntegramente municipal. Admitió que ello implicará un esfuerzo económico relevante para el Ayuntamiento, tanto por el personal como por el mantenimiento, la limpieza y la operativa ordinaria, pero garantizó que el Consistorio asumirá esa carga. En cuanto a otros usos, precisó que el recinto está preparado para eventos deportivos y que, si en el futuro se quisiera destinar a otras actividades, sería necesaria una modificación específica.

Accesibilidad, diseño y una referencia para la discapacidad

Uno de los aspectos que el gobierno local quiso poner más en valor fue la accesibilidad del pabellón. El alcalde explicó que todos los accesos inferiores, vestuarios, estancias y recorridos han sido adaptados para personas con discapacidad. La instalación incorpora señalización en braille, zonas superiores habilitadas para ubicar a personas en silla de ruedas y barandillas pensadas para facilitar la estancia en las gradas. También se ha cuidado la ventilación, con claraboyas superiores que permitirán evacuar el calor en los meses más cálidos, evitando las altas temperaturas que, según recordó el regidor, se alcanzan en el Esperanza Lag.

La edil de Discapacidad, María Bonmatí, defendió que Elche quiere ser una “ciudad para todos” y aseguró que el pabellón muestra ese compromiso de manera visible. La concejala incidió en que la instalación coloca a Elche como un punto de referencia en inclusión y convivencia. Según expuso, aquí tendrán cabida tanto personas con discapacidad como quienes no la tienen, compartiendo un mismo espacio deportivo y de ocio. En los mismos términos se pronunció la edil de Familia, Aurora Rodil, que apuntó que "nosotros lo que decimos lo cumplimos y en este pabellón tenemos otra prueba más".

Elche abre el nuevo pabellón inclusivo en el año en el que es Capital Mediterránea del Deporte / Áxel Álvarez

El concejal de Estrategia Municipal y vicealcalde, Francisco Soler, agradeció el trabajo de los técnicos municipales, en especial del arquitecto Julio Sagasta, y de las concejalías implicadas. Reconoció que el proyecto ha sido complejo, que ha habido que introducir ampliaciones y ajustes, pero consideró que el resultado final justifica el esfuerzo. También el alcalde quiso agradecer expresamente el papel de Soler, al que atribuyó haber tomado “las riendas” del proyecto en momentos decisivos.

Entorno, aparcamientos y transporte público para evitar colapsos

La apertura del pabellón llega además en paralelo a la reurbanización de todo su entorno. El Ayuntamiento está reformando las rotondas de acceso en la salida sureste hacia Peña de las Águilas y trabaja en un proyecto más amplio de mejora urbana en la zona. Según detalló Ruz, el aparcamiento ya habilitado en un solar abandonado permitirá dar servicio a más de 100 vehículos, a los que se sumarán nuevas plazas en batería en la calle Jacarilla y otros espacios que elevarán la capacidad total del entorno hasta cerca de 300 vehículos.

El Pabellón de Deporte Inclusivo Sara Marín y María Díez destaca por su amplitud y por sus características arquitectónicas / Áxel Álvarez

El alcalde admitió que al gobierno le habría gustado disponer de un aparcamiento inferior dentro del propio proyecto, pero subrayó que la infraestructura no fue concebida así y que ahora se está intentando amortiguar ese déficit con actuaciones complementarias. En todo caso, hizo un llamamiento a la concienciación ciudadana para utilizar el autobús urbano cuando haya grandes partidos o eventos y evitar así el colapso de tráfico en el entorno de l’Aljub, una zona que, recordó, dispone de muchas frecuencias y buena capacidad de conexión.

Con esta nueva instalación, el gobierno local aspira no solo a responder a una demanda histórica, sino también a descongestionar otros espacios deportivos como el pabellón de la UMH, actualmente muy saturado. El pabellón inclusivo, concluyó Román, "era una infraestructura largamente esperada en Elche y nace con la ambición de convertirse en una referencia europea y, quizá, incluso mundial en materia de deporte adaptado". Ruz cerró la visita insistiendo en una idea que quiso dejar fijada: se trataba de una palabra dada y una palabra cumplida.