El circo Raluy Legacy presenta en Elche el universo futurista «Cyborg»

Desde ayer, el Circo Raluy Legacy deslumbra a Elche con su espectáculo Cyborg, una propuesta escénica que promete sorprender al público con una combinación de riesgo, imaginación, humor y una estética impactante. Considerado el circo más premiado de Europa, vuelve a la ciudad con un montaje que invita a mirar al mismo tiempo hacia el ayer y hacia el mañana, pero siempre desde el presente. Se trata de una producción singular, concebida para emocionar y para llevar al espectador por territorios insospechados, tanto visuales como sensoriales.

Según explica Louisa Raluy, codirectora del circo, Cyborg «es mucho más que una sucesión de números; es una auténtica experiencia para los sentidos. El espectáculo sumerge al público en un universo poblado por seres irreales, de magnetismo casi robótico, con una presencia atrevida y fascinante». A lo largo de la función aparecen escenas llenas de tensión y asombro: actuaciones de gran peligro, criaturas inesperadas, máquinas imponentes, equilibrios que parecen desafiar toda lógica, vuelos que evocan travesías espaciales y, por supuesto, momentos de humor que aportan ligereza y cercanía a esta aventura artística.

Se trata de un cyberespectáculo cargado de valores humanos. / .

El recinto de la Feria de San Andrés acoge esta producción con la que Elche podrá disfrutar de uno de los montajes más destacados del momento. En su primer año de gira, Cyborg ya ha logrado cautivar a más de 350.000 espectadores, una cifra que da muestra de la enorme acogida que ha tenido entre públicos muy diversos. Su potencia visual, su energía desbordante y una puesta en escena de gran fuerza la han convertido en una propuesta que destaca por su capacidad para impresionar y emocionar a partes iguales.

La producción reúne a un conjunto de artistas y profesionales con un talento extraordinario, capaces de convertir cada instante en una demostración de habilidad, fuerza y creatividad. Entre ellos se encuentran Los Segura, que protagonizan una de las actuaciones más vertiginosas bajo la carpa: El Globo de la Muerte. Con una exhibición de valentía, precisión y dominio técnico, presentan uno de los números de máximo riesgo del espectáculo, pensado para mantener al público en vilo.

Otro de los grandes atractivos de esta nueva etapa de Cyborg es el regreso de las hermanas Raluy, Niedziela y Emily, que vuelven a la pista después de tres años alejadas de los escenarios. Su retorno se produce con más fuerza que nunca gracias a un número de patines acrobáticos completamente renovado. La coordinación entre ambas, su precisión milimétrica y un equilibrio que parece sobrehumano prometen convertirse en uno de los momentos más memorables de la función.

El espectáculo también cuenta nuevamente con la presencia de Dimitri, encargado de acompañar al público a través de esta experiencia con su estilo tan personal como divertido. Su forma de conducir la función aporta cercanía y ritmo, creando un hilo conductor lleno de personalidad. Junto a él, Pietro y Bigotis asumirán la misión de despertar las sonrisas del público, añadiendo el componente cómico imprescindible en una propuesta que combina emoción, riesgo y entretenimiento.

Las hermanas Raluy, Niedziela y Emily, vuelven a la pista después de tres años alejadas de los escenarios. / .

Entre las novedades más destacadas figura además la participación, por primera vez en el país, de los internacionales Legión Malambo, que pondrán a prueba su resistencia y destreza en una actuación de enorme intensidad. Su presencia refuerza el carácter internacional y sorprendente de esta producción, que apuesta por reunir diferentes lenguajes escénicos en un mismo universo artístico.

La propuesta se completa con artistas de gran magnetismo como The Black Angels, que desplegarán una coreografía aérea impecable, marcada por la flexibilidad, la armonía y la belleza del movimiento. También aparecerá la enigmática Rita, una figura misteriosa e hipnótica cuya presencia promete cautivar al público. Todos ellos forman parte de una selección de números y personajes que convierten Cyborg en una experiencia llena de hallazgos, donde cada escena aporta una nueva sorpresa.

En palabras de Kerry Raluy, codirectora del circo, esta producción destaca por ser una apuesta escénica arriesgada, innovadora y decididamente atrevida. Todo el montaje está acompañado por una brillante coreografía y un vestuario de gran impacto visual, elementos que contribuyen a construir una identidad propia y reconocible. La estética de Cyborg no es un simple acompañamiento, sino una parte esencial de la narrativa y de la atmósfera del espectáculo.

La producción reúne a un conjunto de artistas y profesionales con un talento extraordinario / .

Con este montaje, la familia Raluy vuelve a poner de manifiesto la fuerza de un legado artístico de más de cien años. Esa trayectoria, construida generación tras generación, define a una compañía icónica que ha sabido mantener viva la esencia del circo al mismo tiempo que la impulsa hacia nuevos lenguajes y nuevas formas de expresión. Cyborg simboliza precisamente esa unión entre tradición y renovación: un cyberespectáculo cargado de valores humanos en el que la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte.

Los recientes reconocimientos obtenidos por el Circo Raluy Legacy, como el Big Top Label y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, refuerzan su prestigio como una de las grandes referencias del circo en nuestro país y avalan la llegada a Elche de Cyborg, un espectáculo llamado a conquistar al público con una propuesta donde se unen emoción, riesgo, innovación y una puesta en escena inolvidable.