"Una gestión eficiente, sostenible y solidaria de los recursos hídricos"

El 27 de mayo de 1420 se solicitó el primer trasvase documentado de la historia desde el río Júcar al Vinalopó, tal y como consta en el Archivo Histórico de Elche. En dicha fecha, el Concejo de esta ciudad se dirigió al Jurado de Riegos de Villena con el fin de iniciar conjuntamente los trámites necesarios para su ejecución.

Más de 606 años

En el presente año 2026 se conmemoran más de 606 años de este hito histórico. Con tal motivo, se celebrará un acto institucional de especial relevancia, destinado tanto a recordar esta efeméride como a exponer documentación significativa relativa a la gobernanza del agua en la provincia de Alicante.

En el día de hoy, 22 de marzo, resulta obligado poner de manifiesto la situación actual del agua como recurso esencial, que continúa enfrentando importantes desafíos. El trasvase Júcar-Vinalopó sigue careciendo de un embalse de regulación, como el de San Diego, que permanece inoperativo y pendiente de reparación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, no se ha resuelto la problemática de la escasez de agua que afecta a la garantía de suministro en el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Por otra parte, el trasvase Tajo-Segura, pese a disponer de los mayores niveles de reserva de su historia, se encuentra bajo la amenaza de una posible modificación de sus reglas de explotación por parte del Ministerio, lo que podría comprometer los avances alcanzados mediante el Memorándum.

Carta de la primera petición del Trasvase Júcar-Vinalopó. / .

En relación con el Proyecto Vertido Cero, iniciativa estratégica orientada a eliminar los vertidos a la bahía de Alicante procedentes de las estaciones depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, y a posibilitar el aprovechamiento de 22 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para el regadío en la provincia, su desarrollo se encuentra actualmente en una fase de compleja ejecución, con el consiguiente riesgo de pérdida de fondos europeos, derivado de la falta de actuación por parte del Ministerio competente.

El agua constituye un recurso esencial y estratégico, indispensable tanto para el regadío como para el abastecimiento de la población, especialmente en un territorio como la provincia de Alicante, caracterizado por su escasez hídrica y por ser una de las principales aportadoras al Producto Interior Bruto del Estado español.

En consecuencia, se hace un llamamiento a las administraciones competentes para que adopten, con carácter urgente, las medidas necesarias que garanticen una gestión eficiente, sostenible y solidaria de los recursos hídricos.