Nuevo avance en el Hospital General de Elche: control remoto para administrar quimio e inmunoterapia

El Hospital General Universitario de Elche ha implantado un sistema inteligente de monitorización y control remoto para la administración de quimioterapia e inmunoterapia, convirtiéndose en el primer centro de la provincia de Alicante en incorporar esta tecnología. El dispositivo, denominado "OncosafetyRemote Control", permite supervisar en tiempo real cada fase del tratamiento oncológico y garantizar un seguimiento continuo del proceso farmacoterapéutico, reforzando la seguridad en uno de los ámbitos más sensibles de la atención sanitaria.

Desde su puesta en marcha el pasado verano en el Hospital de Día de Oncología, esta herramienta ha beneficiado ya a 888 pacientes y ha permitido gestionar un total de 6.958 tratamientos, cifras que evidencian su implantación progresiva y su impacto en la actividad asistencial del centro. Con este avance, el hospital ilicitano se suma a otros centros de referencia de la Comunitat Valenciana que han incorporado soluciones digitales para mejorar la calidad y el control de los tratamientos oncológicos.

Control en tiempo real y verificación automática del tratamiento

El sistema se basa en el uso de tabletas electrónicas o PDA conectadas mediante red Wi-Fi que permiten verificar de forma automática todos los elementos clave del proceso. Entre ellos, la identidad del paciente, el fármaco prescrito, la dosis, el tiempo de infusión y el profesional de enfermería responsable de la administración.

Esta tecnología introduce un modelo de digitalización integral que optimiza la gestión de los tratamientos y facilita al personal sanitario herramientas de apoyo que mejoran la coordinación en cada fase. El sistema no sólo valida la correcta asignación del tratamiento, sino que además monitoriza cada paso del procedimiento, registrando la información en tiempo real y generando alertas inmediatas ante cualquier posible incidencia.

De este modo, se refuerza la seguridad del paciente y se reduce el margen de error en procesos que requieren una elevada precisión. La posibilidad de detectar cualquier anomalía al instante permite al equipo sanitario actuar con rapidez, lo que supone una mejora significativa en la calidad asistencial.

Liderazgo del equipo de Enfermería en la innovación

La implantación del sistema ha sido impulsada por el equipo de Enfermería del Servicio de Oncología, bajo la coordinación de la supervisora Vanesa Pavía Miralles, que ha liderado esta apuesta por la innovación tecnológica como herramienta para mejorar la organización de los cuidados.

La administración de quimioterapia e inmunoterapia exige un control exhaustivo en cada una de sus fases, desde la identificación del paciente hasta la preparación del medicamento y la programación de la infusión. En este contexto, la introducción de un sistema automatizado permite reforzar los protocolos y garantizar una mayor precisión en todo el proceso.

Tal y como ha explicado Pavía, “la PDA recibe por control remoto los parámetros exactos del tratamiento prescritos por el equipo médico. El dispositivo verifica automáticamente la correspondencia entre paciente, medicamento y profesional, y transmite la programación al sistema mediante conexión wifi. Todo el proceso queda registrado en tiempo real, permitiendo al equipo de Enfermería detectar cualquier incidencia y actuar con rapidez”.

La administración de quimioterapia e inmunoterapia exige un control exhaustivo en cada una de sus fases / INFORMACIÓN

Este modelo no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a una mejor organización interna del servicio, al facilitar el seguimiento de cada tratamiento y optimizar el trabajo del personal sanitario.

Coordinación entre servicios y apuesta por la excelencia

El proyecto ha contado con la colaboración estrecha de los servicios de Farmacia y Oncología, lo que ha permitido integrar la herramienta en todo el circuito asistencial y garantizar un control completo del proceso farmacoterapéutico. Esta coordinación resulta clave en tratamientos de alta complejidad, donde cada fase debe estar perfectamente sincronizada.

La incorporación de este sistema sitúa al Hospital General Universitario de Elche en la vanguardia provincial en la gestión de tratamientos oncológicos, reforzando su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención sanitaria.

Además, la trazabilidad completa que ofrece el sistema permite disponer de un registro detallado de cada procedimiento, lo que facilita tanto la evaluación de resultados como la detección de posibles áreas de mejora. Esta capacidad de análisis contribuye a avanzar hacia un modelo asistencial más eficiente, seguro y centrado en el paciente.

Una herramienta clave para el presente y futuro de la oncología

La puesta en marcha de este sistema inteligente responde a la necesidad de adaptar los servicios sanitarios a los nuevos retos de la medicina, incorporando soluciones tecnológicas que permitan mejorar la seguridad y la eficiencia en la atención a pacientes oncológicos.

En este sentido, la digitalización del proceso de administración de tratamientos no solo supone un avance en términos de control, sino también una herramienta fundamental para garantizar una atención más personalizada y segura. La capacidad de supervisar en tiempo real cada fase del tratamiento permite minimizar riesgos y mejorar la respuesta ante cualquier incidencia.

Con esta iniciativa, el Hospital General de Elche consolida su apuesta por la innovación, el liderazgo del personal de Enfermería y la mejora de la calidad asistencial, posicionándose como un referente en la provincia en la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario.