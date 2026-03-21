La otra Leticia Ortiz: la reina de la comedia romántica vive en Elche

Llamarse Leticia Ortiz, aunque sea con "c", tiene "su parte buena y su parte mala". La buena, que se quedan con su nombre; la mala, "que en las búsquedas de internet va a salir primero la reina", cuenta la escritora. Sin embargo, esta autora se ha posicionado entre las más destacadas de la comedia romántica de nuestro país. Abrió su camino en 2020 con su novela debut, "Kika, nada pasa hasta que pasa", y ahora completa estanterías "al lado de autores tan importantes como Megan Maxwell o Santiago Posteguillo, un auténtico sueño para cualquier escritor", explica Ortiz, quien hace años que hizo de Elche su residencia.

El humor

Para ella, "el humor es importantísimo porque es una manera de llevar las cosas mejor en nuestra vida". Y, de hecho, sus libros se han convertido en medicina para muchos lectores: "Conozco cada día en mi firma a gente repleta de resiliencia que me dice que, si no fuera por la comedia, no saben cómo habrían salido de algunas situaciones. Porque para la autora, reírse es algo primordial y confiesa que, "si no llega a ser por mi sentido del humor, no sé qué habría sido de mí".

Sin embargo, la comedia romántica muchas veces se ha convertido en blanco de críticas negativas, algo que a la autora le parece "fatal porque todos los géneros tienen su esfuerzo y su mérito". Ortiz expresa, además, que "alguien que escriba novela histórica no está por encima de otro autor que escriba romántica. Para todo hay que tener don, y para hacer reír, expresamente".

Además, incide en lo positivo de leer este tipo de comedia que, según la autora, es "una mezcla perfecta". Y recalca que, aunque estemos más acostumbrados a verla en cine y teatro, "cuando estás leyendo, llevas las situaciones a ti y probablemente uno se dé cuenta de que se ríe muchísimo más que si se lo imponen en un acto".

La última novela

Su último libro, "¿Y si te bordo un beso?", explora la cotidianidad de Mara, ingeniera química apasionada del bordado y en cuya vida se interponen dos chicos para "poner su vida patas arriba". El objetivo de la historia es "que te partas de risa", recalca.

Además, aunque ninguna de sus novelas trata de ella, Ortiz asegura que "la última es en la que más hay de mi vivencia personal porque conozco bien la disciplina a la que se dedica la protagonista, ya que soy licenciada en Química". También tiene en común el escenario, Fuengirola, lugar que ha visitado en muchas ocasiones.

Proceso creativo

Su forma de escribir "no suele ser como la gente se imagina". Nada de mesa y café. Ella se posiciona medio reclinada en un sofá y con las piernas bien estiradas. Tal y como explica, "busco la comodidad para dejar volar mi imaginación". De esta misma forma, necesita silencio absoluto, en todo caso, "el sonido de la tele muy bajita de fondo" y el de las teclas de su portátil, pero nada más.

Asimismo, Ortiz, siempre que empieza a redactar un capítulo, lo termina, nunca lo deja para el día siguiente. "Tardo una mañana en hacerlo más o menos, desde las 9 hasta las 14 horas. Cuando termino, pienso en la siguiente escena y, si en ese momento no lo tengo claro, a lo mejor en mitad de la noche aparece la idea y la escribo corriendo para que no se me olvide, y así me levanto con la ilusión de darle forma", aclara.

Porque escribir, para la autora, es como un trance: "Estás viendo algo que no existe y lo vas transmitiendo al papel". Y precisamente por eso le encanta la frase esa que dice que "un escritor es un actor demente con roles infinitos", porque, cuando los escritores se meten en el mundo que están creando, es similar a soñar despiertos.

Leticia Ortiz, con sus tres libros publicados. / Áxel Álvarez

Publicar un libro

Sin embargo, el proceso para publicar un libro "no es nada fácil". Ella tuvo que autopublicar su primera novela para enviarla a distintas editoriales hasta que la aceptó Almuzara, con quienes lleva desde 2020. Pero esto "es complicadísimo, para acceder se requiere de alguna trayectoria. Tienes que marcar la diferencia en algo para que ellos vean claramente que pueden apostar por ti, porque están apostando su dinero".También destaca que "llegar a vivir de la escritura es muy difícil, porque hay muy pocas personas en España que puedan dedicarse a ello plenamente".

No obstante, en estos últimos años, la exposición y el apoyo de una editorial no son suficientes, "aunque hace mucho". La viralización en redes sociales es un tema con el que tienen que lidiar los nuevos escritores, un tema "complejo y que requiere de mucho trabajo".

Según explica Ortiz, "somos muchísimos escritores, tanto nacionales como internacionales, y tener un nombre propio en esta industria es dificilísimo". Sin embargo, también añade que, "a base de perseverancia, la cadena va creciendo y te van conociendo cada vez más".

Fenómeno BookTok

Plataformas como TikTok o Instagram están acercando a los jóvenes al mundo literario. Y el fenómeno BookTok, que así se le llama a la divulgación de libros en redes sociales, está acercando a los jóvenes a la lectura. Ortiz está conforme con ello y destaca que "cualquier vía que acerque a la gente a la literatura es buena".

A pesar de ello, también resalta que, "en este tipo de plataformas en las que hay tantos jóvenes, siempre se acaba en el mismo tipo de títulos y autores. No abren abanico a otros". Sin embargo, incide en que, "si a ellos les sirve para iniciarse en la lectura y el hábito, todo bienvenido sea".

Próximos proyectos

En cuanto a sus próximos proyectos se encuentra un poemario: "Aunque no estoy escribiendo, sí que me gustaría sacar mi libro de poesía, porque lleva mucho tiempo escrito y todavía no lo he publicado", explica.

Por otro lado, ya van rondando en su cabeza los esbozos de su próxima novela, que cree que volverá a ser comedia romántica, algo que todavía no afirma con rotundidad: "Tengo que tener muy claro lo que quiero ofrecer y que no defraude, porque eso sí que me da miedo", confiesa.

Entre humor y tinta, Leticia Ortiz sigue trazando su camino. Con cada novela demuestra que la comedia puede ser tanto medicina como entretenimiento. De esta manera, también conecta con sus lectores, su principal objetivo, porque, tal y como ella misma expresa, "hacer feliz a la gente con mis letras es mi verdadero motivo para escribir".