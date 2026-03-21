El plan anual de poda en Elche arranca en el Hort del Gat y ya se está sembrando en huertos

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha la poda anual de las palmeras en los huertos municipales dentro del plan de mantenimiento de estos espacios, una actuación que, según el edil de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, se extiende a los principales enclaves del palmeral de titularidad pública y forma parte de una estrategia más amplia de conservación y recuperación de huertos en la zona patrimonial. La novedad, según trasladó el concejal en conversación con este diario, es la concreción de los huertos incluidos en esta fase de trabajos, entre ellos el inicio por el Hort del Gat, para seguir en el Parque Municipal, el huerto del Xocolater, el de Malena, el de San José, el de Puertas Coloradas, el de Montenegro y el del Monjo. La licitación del nuevo servicio de poda de palmeras en huertos municipales ha salido ya publicada por un importe de casi 255.000 euros y las ofertas se pueden presentar hasta el día 9 de abril.

A su vez, Guilabert destaca que dentro del plan de recuperación de huertos, también se están realizando obras para mejorar la infraestructura hidráulica de los mismos, con la creación de los pasos de agua y la recuperación de acequias, como era la que regaba el Huerto de Malena, que estaba totalmente desaparecida. Por otro lado, el Ayuntamiento ya ha comenzado la campaña de plantación de especies vegetales principalmente florales en los huertos municipales, para que después de Semana Santa y ya mirando al verano, las plantas estén crecidas y florecidas. En estos enclaves se plantan desde forrajeras como alfalfa a girasoles, tajetes o alelíes.

Guilabert enmarcó esta intervención en la planificación ordinaria del área y defendió que el Gobierno local ha introducido una dinámica estable de conservación en estos espacios. «Nunca ningún gobierno hizo podas anuales en nuestros huertos», aseguró el responsable municipal, que precisó que los trabajos actuales se integran en el plan anual de poda de mantenimiento de los huertos municipales. «Esto es una parte del plan anual», añadió.

Podas en el Huerto de Montenegro, en Elche / Áxel Álvarez

La actuación ya ha comenzado en el paraje del Hort del Gat, mientras que otro paquete de trabajos se dirige al resto de recintos municipales incluidos en esta fase. La poda alcanza así a varios de los huertos más representativos del palmeral ilicitano gestionado por el Ayuntamiento, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas las palmeras y asegurar la conservación del paisaje histórico vinculado al Patrimonio de la Humanidad.

La información aportada por el concejal coincide con la línea de actuación que el Ayuntamiento viene defendiendo desde hace meses sobre el mantenimiento de los huertos históricos, con intervenciones periódicas para evitar el deterioro de estos espacios y recuperar aquellos que presentaban un estado de abandono o una pérdida progresiva de su uso agrícola y patrimonial.

Actuación sucesiva

El mensaje del área municipal es que la poda no se limita a una intervención aislada en un solo enclave, sino que responde a una programación que abarca de forma simultánea o sucesiva a los distintos huertos bajo gestión pública. La actuación se centra en las palmeras de estos recintos, dentro de un esquema de mantenimiento periódico que el gobierno local presenta como una práctica consolidada.

La poda anual anunciada por el Ayuntamiento se suma a otras actuaciones de recuperación y mantenimiento emprendidas en los últimos meses en huertos situados en la zona patrimonial. Hace un mes, el Consistorio informó de la reactivación de trabajos en distintos recintos y de la restauración iniciada en el Huerto del Bosquet, junto a la Ronda Sur, después de haber intervenido en los huertos de Malena y Puertas Coloradas.

Durante esa visita, el alcalde, Pablo Ruz, explicó que el Huerto del Bosquet, de unos 10.000 metros cuadrados, es de propiedad privada, aunque está bajo gestión municipal desde 2015, y defendió la intervención del Ayuntamiento tras años de abandono; «estaba a punto desaparecer».

En ese recinto se prevén trabajos de restauración de cunas, creación de cuadrículas, poda y riego. Posteriormente se acometerá la siembra de especies arbustivas y la intención municipal es que los escolares puedan colaborar en el replante de ejemplares. Ruz vinculó esa actuación a una política más amplia sobre los huertos de titularidad privada en los que la Administración local ha asumido un papel más activo para asegurar su conservación.

Según el alcalde, la gestión pública de estos espacios verdes «garantiza su supervivencia». En la misma línea, defendió que esta actuación forma parte de «una política integral de gestión de huertos» de propiedad privada, como ya se ha hecho, indicó, en Malena o Puertas Coloradas, donde, según destacó, los recintos «están cuidados y han recuperado el carácter agrícola».

Ruz sostuvo además que «el Ayuntamiento tiene el deber de no permitir que desaparezcan estos huertos por la mala gestión a través de la ejecución subsidiaria, que no garantiza su mantenimiento regular, o bien asumiendo su gestión, y eso es lo que estamos haciendo». En esa estrategia municipal, el siguiente huerto cuya gestión asumirá el Ayuntamiento será el de La Cova, en el entorno de la Torreta. En este recinto, de cerca de 30.000 metros cuadrados, las labores previstas se centrarán en la poda, el riego y el replantado de palmeras.

El alcalde insistió en esa idea al afirmar que «la gestión pública garantiza la supervivencia del huerto y es este el camino», y añadió que «el Ayuntamiento, que tiene capacidad para llevarlo a cabo, debe salir al rescate si la propiedad privada no llega».

La poda anual en los huertos municipales anunciada ahora por Espacios Públicos encaja así en una estrategia más amplia del gobierno local para reforzar el mantenimiento, la recuperación y la conservación del palmeral histórico. El objetivo municipal pasa por evitar el deterioro de los huertos, intervenir de forma periódica en las palmeras y consolidar una gestión continuada en unos espacios que forman parte esencial del paisaje y del patrimonio ilicitano.