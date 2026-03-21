Silvia Agulló pronuncia el pregón de la Semana Santa de Elche: "Se vive como una oración caminada entre palmeras"

Versos de devoción y una historia de amor a la Semana Santa protagonizaron el pregón que la tarde de este sábado ha pronunciado Silvia Agulló Esclapez en el Gran Teatro de Elche. La pregonera, en su momento alumna y hoy profesora de Carmelitas, inició su discurso con una oración a la Virgen del Carmen y resaltando una idea que se repetiría a lo largo de su alocución: el valor de la transmisión de la fe.

«La sociedad es humana porque nace del amor con mayúsculas. Pero a veces cuesta ver esa humanidad hoy día porque hay necesidad de Dios», remarcó Agulló para hablar de la importancia de conocer a Dios. Su pregón fue narrando, a través de su vida y con Elche como escenario, la manera en la que ella misma ha vivido su fe y el papel de la Semana Santa en su vida.

«Aún recuerdo cuando me inicié activamente en la Semana Santa como nazarena de la Cofradía de la Caída. Más tarde fui costalera de la Santa Cena en sus inicios y, finalmente, hoy perteneciendo a la junta de gobierno de mi querida Hermandad de la Sagrada Lanzada, sigo siendo nazarena, penitente, porque me gusta disfrutar en silencio y oculta bajo mi capirote, observando los rostros de otra gente que también ama y espera a Cristo», recordó Agulló en un repaso de las tres hermandades a las que ha pertenecido.

Oda al nazareno

Y en pleno pregón, una oda a la figura del nazareno como herramienta de evangelización:«Eres tú, nazareno quien asume con tu entrega y acompañamiento bajo tu antifaz, de manera oculta y anónima, el papel de catequesis a pie de calle; eres tú quien da sentido a cada una de nuestras hermandades».

La orquesta, en el foso del Gran Teatro de Elche, con las autoridades en segundo plano. / Héctor Fuentes

Para Agulló, la semana de Pasión es parte inherente de Elche, de su identidad, y la ilicitana es una semana santa única que «se vive como una oración caminada entre palmeras y piedra antigua, donde la fe se mezcla con la identidad de un pueblo que recuerda, sufre y reza en silencio».

El final del mensaje de Agulló fue un recordatorio de que la Semana Santa no es «vacua ni banal», sino un testimonio de esperanza y una invitación a la vida cristiana: «No hay Semana Santa sin fe ni esperanza. No hay gloria sin haber experimentado y sentido la cruz».

Tripleta

Antes del pregón se entregaron las distinciones a la «Trencà del Guió» de este 2026. La «trencaora» Ana Vanessa Martínez Santa, junto a sus compañeros de tripleta Manuel Girona Candela y Adrián Parra Rodríguez cargarán con el honor y la responsabilidad de esta tradición en la noche del Viernes Santo.

De igual forma, el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, Julián Miguel Casanova Salinas, recibió el reconocimiento como Entidad Abanderada de este año.

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El acto, que como es costumbre inició con la intervención del presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche, Joaquín Martínez, finalizó tras el discurso del alcalde, Pablo Ruz, y con la interpretación del Himno a Elche.