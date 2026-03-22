Barrachina anuncia en Elche nueve millones en ayudas para modernizar el regadío de la Comunidad

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) ha organizado la jornada conmemorativa del Día Mundial del Agua en el Centro de Congresos de Elche, acto en el que se ha presentado el libro «El regadío de la Comunitat Valenciana. Significados y valores territoriales» y se ha hecho entrega de la medalla de plata de la entidad a José Alberto Comos, quien fue director general del Agua en el Consell.

El homenajeado impulsó las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó y la construcción de depuradoras en los municipios ribereños del Júcar, que ha permitido que los caudales excedentes del río lleguen a su tramo final en condiciones para ser trasvasables a Alicante desde el azud de La Marquesa y al mar.

La jornada arrancó con la presentación del libro, que estuvo a cargo del mismo director de la publicación, el catedrático de Geografía en la Universitat de València Jorge Hermosilla Pla. Al evento acudieron, asimismo, autoridades de nivel local, provincial y autonómico, entre los que destacan el conseller Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Igualmente, ejerció como anfitrión el vocal de la comisión permanente de Fecoreva, Ángel Urbina, y como es natural estuvo presente el presidente de la entidad, Jose Alfonso Soria García.

Urbina, quien es presidente de la Junta Central de Regantes del Vinalopó, obsequió una placa conmemorativa a José Alberto Comos, a Jorge Hermosilla y a Miguel Barrachina en recuerdo de la celebración de este día en Elche.

Ayudas para la modernización

El conseller Barrachina ha aprovechado su alocución ante varios representantes del sector de los regantes para anunciar la convocatoria de 9 millones de euros en ayudas para la utilización racional del agua, destinadas a seguir modernizando el regadío de la Comunidad Valenciana.

Estas ayudas permitirán, según explicó el conseller, actuar sobre los sistemas de riego de las entidades de riego para optimizar el uso y la gestión del agua mediante la implantación de riego localizado, el incremento de la capacidad de embalse, la reutilización de aguas depuradas, el impulso de las energías renovables, la disminución del coste energético, el aumento de la eficiencia y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, así como el fomento de la agricultura ecológica.

El Consell reclama inversión al Gobierno

El conseller ha subrayado que la Comunidad Valenciana convive con una doble realidad marcada por episodios de lluvias torrenciales y por una sequía estructural que obliga a reforzar las infraestructuras, la modernización del regadío y la seguridad hídrica. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España inversión, planificación y decisiones basadas en criterios técnicos para responder a los desafíos de un territorio especialmente expuesto a los fenómenos extremos y al estrés hídrico.

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Asimismo, Barrachina ha reivindicado la cultura del agua de la Comunitat Valenciana como una forma de entender el territorio construida a lo largo de los siglos a base de esfuerzo, conocimiento y aprovechamiento eficiente de cada recurso disponible. En esta misma línea, el conseller ha reiterado la defensa del Trasvase Tajo-Segura como una infraestructura irrenunciable para el abastecimiento, la actividad agraria y la estabilidad hídrica del sureste español.