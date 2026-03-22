El Consell se cierra a la caza nocturna en El Hondo de Elche y Crevillent por la cerceta

La Generalitat Valenciana acaba de defender en Elche que la prohibición de prolongar la caza de aves acuáticas durante la hora posterior a la puesta de sol en El Hondo de Elche y Crevillent y en otros humedales del sur de Alicante responde a un criterio de protección reforzada de la cerceta pardilla, y no a una aplicación arbitraria de la normativa respecto a otros espacios como la Albufera de València. El argumento lo expuso el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, durante la presentación del balance final del proyecto Life Cerceta Pardilla, al ser preguntado por la diferencia de trato entre unos enclaves y otros. El Consell se mantiene firme en su decisión de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ-CV) y no prorrogar la actividad cinegética en El Hondo y las Salinas de Santa Pola más allá de la caída del sol o antes de su salida.

El director general de Medio Natural y Animal, en la clausura del proyecto Life en Elche. | ÁXEL ÁLVAREZ

La explicación llega en un contexto especialmente sensible para el sector cinegético de la provincia, después de la anulación judicial, a raíz de una denuncia de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), de los planes de caza -los hace la Generalitat- en los cotos de El Hondo y las Salinas de Santa Pola por la afección de la actividad nocturna sobre la cerceta pardilla. Después de ello llegaron las quejas de los cazadores, que vienen denunciando «agravio comparativo» con Valencia, porque La Albufera sí dispone de tiradas nocturnas pese a haber estado en el mismo proyecto Life de protección de la cerceta pardilla. Frente a esa tesis, Gomis vino a sostener que la normativa permite márgenes distintos, pero que en el sur de Alicante «se optó por no ampliar el horario porque aquí el riesgo para la especie es mayor al existir una población más importante y un entorno especialmente adecuado para su conservación».

La pregunta formulada al responsable autonómico por INFORMACIÓN fue muy concreta. Se le planteó por qué en esta zona del sur de la Comunidad se impide la caza más allá y en La Albufera sí se puede. La cuestión enlazaba de forma directa con una de las principales reclamaciones expresadas en los últimos meses por los cotos y arrendatarios afectados por las restricciones.

La respuesta de Gomis fue breve, pero nítida. El director general señaló que «la normativa te lo permite», en referencia a esa posibilidad de establecer distintos regímenes horarios en función del espacio afectado. Sin embargo, a continuación precisó que «aquí en esta zona, debido a que el hábitat es más propicio para la especie, no se ha autorizado la caza una hora después del ocaso, como sí se hacía antes». Insistió además en la misma idea cuando se le repreguntó por la diferencia de criterio: «La población aquí es superior».

Es decir, la tesis expuesta por la Generalitat es que el sur de Alicante no había recibido un tratamiento más restrictivo por casualidad ni por una interpretación desigual sin base ambiental, sino porque en estos humedales coinciden dos factores que, según el director general, justificaban una mayor cautela: por un lado, un hábitat más favorable para la cerceta pardilla; por otro, una presencia poblacional más relevante de la especie.

Factor decisivo

Cuando se le insistió sobre la aparente contradicción entre permitir una ampliación horaria en un parque y vetarla en otro, Gomis reforzó el argumento técnico de fondo repitiéndolo. La conselleria vino a fijar una posición oficial: la restricción aplicada en los humedales del sur alicantino obedecía a una evaluación específica del enclave y de la situación de la cerceta pardilla en esta zona.

La explicación es relevante porque introduce un matiz que el colectivo cinegético lleva meses cuestionando. Los cazadores sostienen que la Generalitat ha venido aplicando una doble vara de medir al permitir en el entorno de La Albufera modalidades y franjas de disparo más amplias, incluidas prácticas tradicionales con actividad nocturna, mientras en El Hondo y Las Salinas se ha impuesto una limitación más severa. La respuesta ofrecida por Gomis fue precisamente la contraria: sí puede haber diferencias porque no todos los humedales presentan el mismo nivel de sensibilidad para la especie.

Parque Natural de El Hondo y, al fondo, el núcleo urbano de Crevillent / Áxel Álvarez

Dicho de otro modo, lo que defendió el director general fue que el sur de Alicante constituye un núcleo de especial importancia para la cerceta pardilla dentro de la Comunidad Valenciana y del conjunto español. Por eso, aunque la normativa general deje margen para autorizar determinadas ampliaciones de horario, la Administración autonómica entendió que aquí no debía hacerse.

Trasfondo judicial del debate

La explicación de Gomis no se produjo en el vacío. Llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulara los planes técnicos de ordenación cinegética de 14 cotos de aves acuáticas de El Hondo, las Salinas de Santa Pola y El Hondo de Amorós, al concluir que el horario de caza nocturna contemplado en esos documentos no se ajustaba al régimen de protección de la cerceta pardilla derivado de la normativa nacional, europea e internacional.

Aquel fallo, conocido en enero, asumía la tesis de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) de que la caza nocturna de aves acuáticas constituye un método no selectivo, al dificultar la identificación de especies en condiciones de escasa visibilidad y aumentar el riesgo de muerte accidental de ejemplares de cerceta pardilla. La sentencia consideraba además que la Generalitat no había justificado adecuadamente la excepcionalidad de permitir esa práctica ni había valorado de forma suficiente sus consecuencias sobre una especie en peligro.

El pronunciamiento judicial se convirtió desde entonces en una pieza central del conflicto. Para los grupos conservacionistas supuso un respaldo a la necesidad de extremar la protección en estos humedales. Para los cotos afectados, en cambio, abrió una etapa de contestación en la que comenzaron a denunciar que el sur de Alicante estaba siendo tratado de manera más dura.

Esa protesta cristalizó a finales de 2025, cuando doce cotos de caza de El Hondo y Las Salinas decidieron coordinarse para recurrir la resolución autonómica que vetaba la caza nocturna. Uno de sus argumentos principales era precisamente la comparación con la Albufera.

Los representantes del colectivo, que ahora prefieren guardar silencio ante las afirmaciones del director general, llegaron a sostener que no entendían «por qué en Valencia pueden disparar, incluso toda la noche, y aquí no», y presentaron esa diferencia como una muestra de trato desigual. También cuestionaron los informes técnicos en los que se apoyaba la conselleria y rechazaron que pudiera atribuirse de forma concluyente a la caza la muerte de varios ejemplares monitorizados mediante emisores.

La intervención de Gomis puede leerse, por tanto, como una respuesta directa a esa línea argumental. No entró a debatir los detalles del recurso cinegético ni el contenido de los informes discutidos por el sector, pero sí dejó clara la idea política y técnica que quiere sostener la administración autonómica: La Albufera y los humedales del sur de Alicante no son exactamente equiparables a efectos de protección de la cerceta pardilla, porque aquí la especie encuentra unas condiciones especialmente propicias y una presencia más numerosa. n