El PPCV exige al Gobierno central la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche y conectarlo por tren

El PPCV le reclama al Gobierno central ejecutar de forma urgente la ampliación de los aeropuertos de Valencia y el de Alicante-Elche Miguel Hernández así como la conexión ferroviaria de este último con ambas ciudades. Estas demandas forman parte de una propuesta de resolución registrada en las Cortes Valencianas, en la que los populares advierten de la saturación actual de estas instalaciones y del impacto económico que podría tener la falta de inversiones.

Según recoge la proposición no de ley, firmada por el diputado José Ramón González de Zárate y el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes, Salvador Aguilella, las actuaciones prioritarias van desde la ampliación del área terminal del aeropuerto de Valencia-Manises, la conexión ferroviaria de la terminal de El Altet con su entorno urbano y la ampliación de este último con una segunda pista y una nueva terminal.

Los populares justifican estas medidas en el fuerte crecimiento del tráfico aéreo, que ya supera previsiones después de que el aeropuerto ilicitano haya cerrado febrero con 1,2 millones de pasajeros cosechando otro récord histórico gracias a un crecimiento del 5,3 % respecto a 2025, una media por encima de la media nacional. Los populares alertan de que el hecho de no ampliar la infraestructura pone en riesgo tanto la calidad del servicio como la seguridad operativa.

2.000 millones de euros

La iniciativa subraya que la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento turístico en España y que la paralización de estas obras podría suponer pérdidas de hasta 2.000 millones de euros anuales, según estimaciones de las cámaras de comercio. Además, advierten de que el aeropuerto de Alicante-Elche ha superado recientemente los dos millones de pasajeros mensuales, reflejando una tendencia al alza que requiere inversiones inmediatas.

Presión política

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, aprovechó su primera parada en Elche desde que asumió el cargo el pasado diciembre, y con motivo de una visita a uno de los talleres artesanales de palma blanca a días del Domingo de Ramos, para reforzar estas reivindicaciones y defender que la ciudad “merece perfectamente esas conexiones” por su peso poblacional, con más de 245.000 habitantes, y su papel como motor económico del sur de la Comunidad.

Gil aseguró que el partido trabajará para que estas iniciativas “salgan adelante desde todas las instituciones”, aunque mostró dudas sobre la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez: “Por la parte del ministerio, viendo cómo trabaja, me genera ciertas dudas”, afirmó, insistiendo en que el objetivo final es que el Ejecutivo actúe y ejecute las infraestructuras pendientes.

Eje Alicante-Elche

En la misma línea, el alcalde, Pablo Ruz, puso el acento en la necesidad de reforzar la conectividad del aeropuerto y destacó la importancia estratégica del eje Alicante-Elche dentro de la provincia. El regidor defendió que la ciudad, como tercera de la Comunitat Valenciana, debe contar con infraestructuras acordes a su dimensión y a su capacidad de atracción turística y económica.

Ambos dirigentes coincidieron en que la ampliación del aeropuerto y su conexión ferroviaria son proyectos “fundamentales” no solo para Elche, sino para el conjunto del territorio, al permitir mejorar la cohesión y potenciar el desarrollo industrial y turístico.

Crecimiento récord

El documento presentado en las Cortes incide en que los aeropuertos valencianos cerraron 2024 con cifras históricas y que en 2025 el número de usuarios sigue creciendo, con un aumento del 9,8% en el primer semestre. Este incremento constante ha llevado a niveles de saturación que, según el PP, hacen imprescindible actuar “de manera inmediata” para garantizar un desarrollo sostenible del sector.

Pedro Sánchez visita el aeropuerto de Alicante-Elche para comunicar la inversión de AENA / Moncloa

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Fue el pasado septiembre cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que Aena destinará una inversión de 1.154 millones de euros para la futura ampliación de las instalaciones aeroportuarias de El Altwt, la mayor de su historia y casi el doble de lo anunciado inicialmente. Una cifra que dispara el desembolso que se realizó para la actual terminal cuando se inyectaron 650 millones de euros.

Esa actuación planteada no recogió la construcción de una segunda pista, ya que los estudios técnicos realizados por el gestor aeroportuario señalaban que aún no es necesaria, como apuntó en su momento este diario. Además, desde Aena indicaron que ese presupuesto de 1.154 millones podrían distribuirse en más de un ciclo inversor y que la finalización de los distintos trabajos previstos podrían alargarse más allá de 2031.

La ampliación se vería necesaria para cubrir el alto volumen de pasajeros y teniendo en cuenta que se maneja el dato de que en un lustro el aeropuerto llegará a los 22,3 millones de pasajeros, es decir, un crecimiento de 2,3 millones de usuarios y de un 11,7 % en términos porcentuales según las previsiones que refleja el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) 2027-2031.