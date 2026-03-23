Elche ultima la Ordenanza del Medio Rural con sanciones de 200 a 100.000 euros

El Ayuntamiento de Elche llevará al próximo pleno la nueva Ordenanza del Medio Rural, una normativa que busca ordenar el uso del territorio agrícola sin un enfoque sancionador, sino conciliador y preventivo, según destacaban los concejales de Medio Ambiente, José Antonio Román, y de Pedanías y Camp d’Elx, Pedro José Sáez. Ambos subrayaron que el objetivo principal es regular una realidad que hasta ahora carecía de marco específico, pero nunca reacudar pese a que las sanciones que recoge el texto legal tienen cuantías entre los 200 euros para el incumplimiento leve a los 100.000 del muy grave. "Se trata de regular usos agrícolas, abandono de parcelas, vertidos, incendios, caminos rurales y convivencia en el campo", sentenciaban los ediles,

La propuesta, que se someterá a aprobación inicial en el próximo pleno, viene ya consensuada con el sector, abrirá después un periodo de 30 días de alegaciones, y establece un régimen disciplinario con sanciones, aunque desde el equipo de gobierno insisten en que la finalidad no es imponer multas, sino evitar conflictos y garantizar la convivencia en el medio rural.

Trabajadores en una de las superficies de cultivo del Campo de Elche / Héctor Fuentes

Una normativa para ordenar 28.000 hectáreas agrícolas

El edil de Medio Ambiente explicaba que la ordenanza responde a la necesidad de regular un espacio que representa el 87 % del término municipal, con unas 28.000 hectáreas agrícolas y más de 20.000 parcelas sin una normativa específica. “El objetivo de esta ordenanza es ordenar y garantizar el buen uso del entorno rural del municipio”, señalaba Sáez, quien incidía en que la medida pretende preservar la actividad agraria y establecer un marco claro de derechos y obligaciones.

Según ha detallado, la norma se estructura en cinco grandes bloques: disposiciones generales, ordenación del medio agrícola, inspección, órdenes de ejecución y régimen disciplinario. Dentro de la ordenación se abordan aspectos como la conservación de parcelas, el abandono de tierras, las plagas, los caminos rurales, los vertidos y la prevención de incendios.

El concejal ha recordado que la iniciativa responde a una demanda histórica del Camp d’Elx y ha destacado que durante décadas ha existido una regulación basada únicamente en usos y costumbres. “40 años de democracia sin ordenanza, yo creo que esto ya clamaba al cielo”, ha afirmado.

Abandono de parcelas y convivencia entre agricultores

Uno de los ejes principales de la normativa es el control del abandono de tierras, que actualmente afecta a cerca del 50 % de las parcelas. El gobierno local considera que esta situación genera problemas de convivencia, fomenta las plagas e incluso genera riesgos de incendio.

En este sentido, la ordenanza incluye mecanismos para intervenir en casos de deterioro que puedan perjudicar a terceros. “Lo que no podemos hacer es perjudicar al vecino por algún abandono de una parcela o provocar un incendio”, explicaba Sáez, quien defiende la necesidad de establecer criterios claros para evitar estos conflictos.

La norma también regula el uso de caminos rurales, limitando el paso de determinados vehículos pesados en vías no preparadas, así como cuestiones relacionadas con lindes y relaciones entre propietarios, incorporando un anexo basado en los usos y costumbres tradicionales del campo ilicitano.Prioridad a la reparación antes que a la sanción

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente insistía en el carácter no recaudatorio de la ordenanza. “No intentamos sancionar realmente”, ha señalado Román, quien ha explicado que el objetivo es advertir y corregir situaciones antes de recurrir a multas.

El edil ha precisado que el régimen disciplinario se aplicará en función del daño causado, pero siempre priorizando la reparación. En este sentido, el Ayuntamiento contempla incluso la posibilidad de ejecutar actuaciones de forma subsidiaria y repercutir posteriormente el coste, en lugar de sancionar directamente.

“El vecino del campo quiere que exista un régimen disciplinario porque realmente si alguien incumple la normativa o alguien perjudica a su vecino, tiene que ser sancionado, pero la idea no es la sanción. La idea es la de ordenar”, ha añadido.

Los ediles de Camp d'Elx y Medio Ambiente presentaron este lunes la Ordenanza del Medio Rural de Elche / V. L. Deltell

Inspección, servicios y medidas complementarias

La aplicación de la ordenanza contará con un equipo técnico específico formado por dos inspectores de medio ambiente y un ingeniero técnico, además del respaldo jurídico municipal. Este dispositivo permitirá realizar inspecciones y tramitar expedientes cuando sea necesario.

Además, la normativa se integra en el Plan Dinamiza Camp d’Elx, que incluye otras acciones como la promoción de la actividad agrícola, la incorporación de jóvenes al sector y el impulso de la tecnología agraria.

En paralelo, el Ayuntamiento ha activado nuevos servicios para mejorar la gestión de residuos agrícolas. Entre ellos, destaca la recogida de restos de poda a domicilio y la instalación de un contenedor específico para plásticos agrícolas en el parque agroalimentario de La Alcudia, con el objetivo de fomentar su reciclaje y evitar su acumulación en contenedores convencionales.

Román ha subrayado que estas medidas buscan facilitar la labor de los agricultores y reducir prácticas inadecuadas, insistiendo en la importancia de la pedagogía y la colaboración vecinal.

Una ordenanza consensuada y de carácter técnico

Ambos concejales han coincidido en que la ordenanza nace de un análisis técnico profundo y ha sido consensuada con distintos agentes del sector, desde organizaciones agrarias hasta colectivos sociales y culturales vinculados al medio rural.

“No es una ordenanza ideológica, para nada, es sumamente técnica”, ha destacado Sáez, quien ha asegurado que el texto se apoya en el Plan General de Ordenación Urbana y en el trabajo de técnicos municipales y especialistas en desarrollo rural.

Si se cumplen los plazos previstos, la normativa podría aprobarse definitivamente entre mayo y junio, lo que permitiría su entrada en vigor antes del verano. El objetivo municipal es consolidar un modelo de gestión que garantice la convivencia, la conservación del entorno y el desarrollo sostenible del Camp d’Elx.