Elche activa el socorrismo en playas por Semana Santa y repara su costa tras los temporales

El Ayuntamiento de Elche pondrá en marcha este sábado el servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio con motivo de la Semana Santa, al tiempo que ultima los trabajos de acondicionamiento del litoral para garantizar unas condiciones adecuadas de uso, sobre todo tras los desperfectos causados en las diferentes zonas costeras ilicitanas por las últimas tormentas. El dispositivo estará operativo entre el 28 de marzo y el 6 de abril, además de todos los fines de semana del mes de mayo, en las playas de El Altet, Arenales del Sol, Carabassí y La Marina.

Seguridad en el litoral

La concejala de Turismo, Irene Ruiz, subrayaba este lunes que “la llegada de la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y es necesario poner a punto nuestros principales atractivos turísticos como son las playas”. En esta línea, añadía le edil que “es nuestra obligación y compromiso dotarlas de la mayor seguridad y de los servicios necesarios para que la experiencia en nuestro litoral sea lo más satisfactoria posible tanto para vecinos como para turistas”.

El dispositivo de socorrismo inicial del año durará algo más de una semanay el servicio funcionará en horario desde las 11 de la mañana a las cinco de la tarde. La actividad contará con un total de cuatro puestos de socorro distribuidos en los principales arenales del término municipal. El objetivo es reforzar la vigilancia en uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes del año, garantizando una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Un socorrista, la pasada temporada en la playa de Arenales del Sol en Elche / Información

Dispositivo humano y técnico

El operativo estará integrado por 17 profesionales, entre los que se incluyen un coordinador, diez socorristas, cuatro técnicos en emergencias sanitarias y dos patrones de embarcaciones. A este equipo se suman dos ambulancias y dos embarcaciones, que se distribuirán entre la zona norte y sur del litoral para optimizar la cobertura.

Este despliegue permitirá supervisar de forma continua la actividad en las playas durante la Semana Santa, un periodo en el que se incrementa la presencia de bañistas y turistas. La coordinación entre los distintos perfiles profesionales busca asegurar una atención eficaz ante situaciones de emergencia y reforzar la seguridad en todo el frente costero.

Trabajos de adecuación

De manera paralela al dispositivo de socorrismo, el Ayuntamiento ha desarrollado diferentes actuaciones de puesta a punto tras los meses de invierno y los diferentes temporales que han afectado a todo el litoral ilicitano. Entre ellas destacan la instalación de pasarelas en accesos principales, el mantenimiento de lavapiés, la colocación de papeleras y la habilitación de ocho aseos químicos, además de la limpieza diaria del litoral.

Socorristas peinan las playas ilicitanas al inicio de la pasada temporada estival. | ÁXEL ÁLVAREZ / J.M.GRAU

Ruiz ha señalado que “venimos trabajando para mejorar el estado de nuestras playas, que durante el invierno han sufrido varios temporales, por lo que era necesario realizar trabajos previos de mantenimiento y adecuación para disponer de los espacios en las mejores condiciones”. Estas intervenciones buscan mejorar la accesibilidad y el estado general de unos espacios clave para la actividad turística del municipio.

Asimismo, durante este periodo permanecerán abiertas las oficinas Tourist Info de Arenales del Sol y La Marina, que ofrecerán atención a visitantes entre el 27 de marzo y el 6 de abril. Este servicio permitirá facilitar información turística y mejorar la atención a quienes elijan las playas ilicitanas como destino en estas fechas.

Con la activación del dispositivo y las tareas de acondicionamiento, el Ayuntamiento pretende ofrecer un entorno seguro, cuidado y preparado para afrontar la llegada de visitantes, en un momento que marca el inicio de la temporada alta en el litoral ilicitano.