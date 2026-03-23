Elche llora la muerte del médico Alberto Martín Hidalgo

Los centros sanitarios de Elche amanecen este lunes con un silencio distinto, de esos que no hacen ruido pero pesan en la memoria colectiva. Ayer fallecía el doctor Alberto Martín Hidalgo, figura esencial en la historia reciente de la sanidad ilicitana y referente humano para quienes compartieron con él vocación, trabajo y compromiso.

Llegó al Hospital General Universitario de Elche cuando el centro apenas comenzaba su andadura, en 1978. Desde entonces, su trayectoria quedó entrelazada con la del propio hospital, al que contribuyó a dar forma y prestigio. Durante más de treinta años ejerció como jefe del Servicio de Medicina Interna, además de desempeñar funciones en la dirección médica, siendo parte activa de su consolidación como institución sanitaria de referencia.

En la mesa, Adolfo Suárez, Gerardo Muñoz, Alejandro Font de Mora y Alberto Martín Hidalgo (izq.) durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 1991 en el restaurante del Parque Municipal / Paco Bautista

Un médico con vocación de servicio

Quienes trabajaron a su lado evocan a un profesional de trato cercano y pensamiento firme. Ejerció el liderazgo con serenidad y sentido profundo del deber, guiando al servicio en tiempos de cambio sin perder nunca la esencia de la medicina: el cuidado del paciente. Bajo su responsabilidad, la Medicina Interna del hospital creció de forma equilibrada, adaptándose a nuevas exigencias clínicas, docentes y organizativas.

Su compromiso con la enseñanza fue constante. Participó en la formación de médicos residentes y en la docencia universitaria, vinculado tanto a la Universidad de Alicante como a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Para muchos, fue más que un referente profesional: un maestro en el sentido más amplio de la palabra.

El doctor Martín Hidalgo durante su época como jefe de servicio de Medicina Interna en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

A ello se sumó su apuesta por la investigación clínica. Formó parte del Comité Ético de Investigación con Medicamentos y promovió la participación en estudios que permitieran avanzar en el conocimiento de enfermedades, entre ellas la diabetes. Su visión entendía la medicina no solo como asistencia, sino como progreso continuo.

Compromiso con la ciudad

Más allá del ámbito sanitario, Alberto Martín Hidalgo mantuvo una implicación activa en la vida pública de Elche. Fue militante del CDS, el Centro Democrático Social, partido fundado por Adolfo Suárez, donde participó en campañas electorales y llegó a presidir la formación en el ámbito local entre los años 80 y 90.

Su compromiso cívico fue reflejo de una manera de entender la vida, siempre ligada al servicio a los demás, tanto desde la medicina como desde la participación social. Nunca se desligó de la ciudad que lo acogió, integrándose plenamente en su tejido humano e institucional.

Quienes compartieron con él guardan el recuerdo de un hombre prudente, de palabra medida y mirada larga, capaz de anticipar necesidades y de construir equipos sólidos. En los pasillos del hospital, en las aulas y en las conversaciones cotidianas, su presencia dejó una huella discreta pero profunda.

Velatorio y ceremonia privada

El cuerpo del doctor Alberto Martín Hidalgo se encuentra en la sala número 2 del Tanatorio de L'Aljub eb Elche y esta tarde de lunes a las 17.30 horas se celebrará una ceremonia privada para familiares y amigos del fallecido en la capilla de la instalación.