Estas son las condiciones para acceder a las ayudas al IBI en Elche

Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas al pago del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Elche. Desde este lunes, y hasta el 29 de mayo, los vecinos y vecinas interesados pueden presentar su solicitud a través de la sede electrónica o, de forma presencial, en cualquier OMAC del municipio.

Los beneficiarios

El máximo de subvención por vivienda es de 165 euros y las destinatarias son familias con limitados recursos económicos. El fin es el de afrontar parte de los gastos por la titularidad de la vivienda habitual.

En esta convocatoria, podrán beneficiarse de las ayudas los titulares de inmuebles con un valor catastral de hasta 45.000 euros. Así, cerca del 80% de las viviendas de Elche que aparecen en el padrón de Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana del ejercicio 2025 podrán aspirar a ser beneficiarias.

Las oficinas de la OMAC en Elche gestionan la información sobre las ayudas al pago del IBI a las familias ilicitanas. / Áxel Álvarez

Otros requisitos

Además, para las personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%, se mantendrán los requisitos relacionados con el régimen especial de ingresos y del valor catastral.

Asimismo, se tendrá en cuenta el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con los mismos coeficientes para el cálculo de los ingresos en los diferentes tramos con el objetivo de incrementar el número de solicitudes.

Más ayudas

Desde el inicio de este mandato, el bipartito de PP y Vox ha incrementado la partida de ayudas en 200.000 euros, dentro del compromiso de ayudar a las familias que más lo necesitan y continuar con la bajada de impuestos a los ilicitanos.

Estas ayudas se impulsaron por primera vez en 2016, cuando se resolvieron 1.366 por un importe de casi 135.000 euros. No obstante, en el último ejercicio se concedieron 10.177 ayudas, por una cantidad de 1,6 millones de euros. Y para este 2026, el Gobierno municipal ha disminuido en un 2% el IBI, acumulando ya una reducción del 5% desde 2023, un año antes de lo previsto.