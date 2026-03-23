La Junta Mayor reforzará el control del Domingo de Ramos de Elche para hacer más ágil y vistosa la procesión

Más coordinación para asegurar que la procesión del Domingo de Ramos en Elche sea más dinámica y sin puntos masificados o con huecos. Es el reto que se marca la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades que anunció este lunes, aprovechando la presentación del programa de Semana Santa, que habrá un refuerzo interno con tal de que brille lo máximo posible la Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimiento del que se cumplen 29 años y que propicia que más de 70.000 devotos y visitantes venidos de diferentes partes acompañen al Pas de la Burreta.

Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor, señaló que al tratarse de una procesión muy larga deben afinar lo máximo posible para que todo el itinerario sea estable, ya que han detectado que se van sumando personas a mitad del recorrido, a la altura del Palacio de Altamira y tras la salida en el Paseo de la Estación, con zonas de gran movilización, con lo que deberá estar todo bien planificado para que se asegure la vistosidad de las palmas blancas a concurso, de la misma manera que reconocen que hay momentos con picos de menor participación porque las personas se salen de la procesión al filo de las 13 horas, ya que es cuando hay amigos y familias que optan por ir a tomar un refrigerio a las terrazas, o hacer sitio para la comida antes de que termine la procesión, como reconoció la propia Junta Mayor.

Por otra parte, desde la organización señalaron que también habrá refuerzo de seguridad en la procesión general del Viernes Santo, en concreto en los pasos peatonales para que el tránsito de personas esté más ordenado.

Encuentro de Miércoles Santo

Una de las modificaciones reseñables del programa en la Semana de Pasión será el Miércoles Santo con motivo del Encuentro en la Plaça de Baix, por primera vez, entre Nuestro Padre Jesús Nazareno con y la Virgen de los Dolores. Un encuentro excepcional, como ya se adelantó hace días, con motivo del 325 aniversario de la talla obra de Nicolás de Bussy en el siglo XVIII, que será alrededor de las 23 horas y que supondrá una variación de los horarios. En concreto, la cofradía de Los Estudiantes y Nuestro Padre Jesús Rescatado adelantan su paso por Plaza de Baix y la Dolorosa lo atrasa para entrar la penúltima y realizar su encuentro con Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Primera imagen del Encuentro entre el Nazareno y la Virgen de los Dolores de Elche en 1900 / INFORMACIÓN

Ya hace días el presidente de la cofradía Manuel Maciá subrayaba el carácter excepcional de la cita después de resaltar que en toda la historia que conocemos, la Virgen de los Dolores y el Nazareno han hecho seis encuentros.

La conmemoración parte de un documento fechado el 26 de enero de 1701 en el que el entonces Consejo de la villa acordó sacar al Nazareno en rogativa. “El documento tiene fecha de 1701, por lo tanto, este año hace 325 años”, detalla Maciá. Aunque existen referencias anteriores a la presencia de una imagen del Nazareno en Elche, ya que en 1581 aparece vinculada a la Cofradía de la Sangre de Cristo en el antiguo hospital, no puede acreditarse que se trate de la misma talla actual.

Libro

Esta efeméride ha fomentado varios actos conmemorativos como la presentación el pasado 6 de marzo del libro Nazareno 1701-2026, una obra realizada por la propia cofradía tras más de dos años de trabajo de recopilación documental, entrevistas y búsqueda en archivos como la Cátedra Pedro Ibarra. Aunque el aniversario se fija en 1701, la investigación ha permitido documentar referencias aún más antiguas. En 1581 existía la cofradía de la Sangre de Cristo en el antiguo hospital, que contaba en su capilla con varias imágenes: el Señor de la Columna, el Ecce Homo, un Crucificado, la Virgen de los Dolores y un Nazareno. No se puede asegurar que esa talla sea la actual, pero sí evidencia una devoción muy arraigada.

El acto central será el Miércoles Santo con el Encuentro y para garantizar la llegada puntual, la cofradía adelantará su salida procesional. Será el sexto encuentro documentado tras el de 1950, 1951, 1998, 2001 y 2010. Por su parte, la hermandad de Nuestro Padre Jesús de Pasión y Nuestra Señora de la Merced y la Hermandad de Jesús Salvador de los Hombres en su Coronación de Espinas y Nuestra Señora de la Visitación mantendrá el horario de paso.

Sillas

Por otra parte, el servicio de alquiler de sillas para ver las procesiones comienza este miércoles en la caseta que instalará el Ayuntamiento en la Plaza de Baix y que además este año se extiende en la Corredora hasta las cuatro esquinas. El horario para la compra será de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, hasta el 3 de abril. El precio de las localidades será de 6 euros mientras que el Viernes Santo la tarifa será de 8 euros.

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En cuanto al programa de Semana Santa, se van a repartir más de 26.000 ejemplares a partir de este miércoles en la Oficina de Turismo, la concejalía de Festejos y en la caseta de alquiler de sillas en la Plaza de Baix, como expuso la edil de Festejos, Inma Mora, quien invitó a ilicitanos y visitantes a disfrutar de los días grandes de liturgia que arrancarán el domingo con la bendición de las palmas a partir de las 10.45 horas en el Paseo de la Estación.