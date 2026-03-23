Este es el programa de Semana Santa en Elche: todas las procesiones y los cambios

La Semana Santa de Elche 2026 arrancará el próximo 29 de marzo con la tradicional procesión de las palmas y hasta el 5 de abril se desarrollará un completo programa de actos religiosos y procesiones que recorrerán el centro histórico, teniendo como algunos de los puntos clave la Plaça de Baix y la Basílica de Santa María. Este año destacará especialmente el Miércoles Santo por un encuentro extraordinario con motivo del 325 aniversario de la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El Ayuntamiento ha editado 26.000 programas con todos los detalles que se pueden adquirir tanto en la Oficina de Turismo y las concejalías de Turismo y Festejos, así como descargarse al final de esta noticia.

Domingo de Ramos

La jornada comenzará con la bendición de las palmas (10:45 h) y la Procesión de Jesús Triunfante (11:00 h), con recorrido por Paseo de la Estación, Plaça del Parc, Diagonal del Palau, Puente de Altamira, Plaça de Baix, Corredora, Ample y regreso a Santa María.

17:45 h. Cofradía del Lavatorio. Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Ample, Corredora, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça de la Fregassa, Sant Jaume, Plaça de les Flors, Alvado, Major de la Vila, Forn de la Vila, Mestre Alfred Javaloyes, Fira, Plaça de Santa María.

18:15 h. Cristo de la Agonía, la Amargura y Santa María Magdalena. Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Ample, Corredora, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix (encuentro), Corredora, Ample, Capità Lagier, Alpuixarra, Doctor Jiménez Díaz, Martín de Torres y sede Cruz Roja.

19:00 h. Conversión de la Mujer Samaritana. Recorrido: Plaça de Sant Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

19:00 h. María Santísima de la Palma. Recorrido: Gilberto Martínez, Torres Quevedo, Fra Jaume Torres, Conrado del Campo, Fernanda Santamaría, Plaça dels Reis Católics, Sant Josep, Plaça del Pont, Pont de Santa Teresa, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça de Santa Isabel, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

19:10 h. Procesión de las Mantillas. Recorrido: Plaça de Santa María, Uberna, Major de la Vila, Pont d’Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, Blas Valero, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

20:45 h. Cofradía Ecce-Homo. Recorrido: Plaça del Salvador, Solars, Ángel, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Hospital, Almórida, Porta Xiquica del Salvador, Plaça del Salvador.

Lunes Santo

18:30 h. Jesús del Gran Poder y la Estrella. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María, Uberna, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont Nou, avenida Comunitat Valenciana, Lepanto, Marqués d’Asprella.

Las mejores imágenes del Lunes Santo en Elche / Áxel Álvarez

19:00 h. Santa Cena. Recorrido: Plaça de Sant Joan, Porta Xiquica, Filet de Dins, Porta de la Universitat, Sant Jordi, Les Barques, Plaça de les Barques, Mare de Déu del Carme, Plaça de Baix, Corredora, Aureliá Ibarra, Troneta, Salvador, Plaça del Salvador, Sant Miquel y regreso.

20:00 h. Negación de San Pedro. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

20:45 h. Descendimiento. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

20:45 h. Flagelación y Gloria. Recorrido: Plaça del Salvador, Porta Xiquica, Almórida, Hospital, Aureliá Ibarra, Corredora, Plaça de Baix (encuentro), Alfons XII, Porta d’Oriola, Sant Miquel, Solars, Plaça del Salvador.

Martes Santo

17:00 h. Sagrada Lanzada. Recorrido: Plaça de Santa María, Congrés Eucarístic, Uberna, Eres de Santa Llúcia, Sant Vicent, Jiménez Díaz, avenida Joan Carles I, Pont dels Ortissos, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Uberna, Plaça de Santa María.

19:00 h. La Caída y María Santísima del Rosario. Recorrido: Colegio Unamuno, Passeig Germaníes, Sant Pasqual, Sant Josep, L’Aljub, Santa Anna, Plaça del Pont, Pont Santa Teresa, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça Santa María y regreso con encuentro con la Verónica.

20:00 h. Oración en el Calvario. Recorrido: Plaça del Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Empedrat, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica, Plaça del Salvador.

20:30 h. Santa Mujer Verónica. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix (encuentro), Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

21:00 h. Cristo de la Reconciliación. Recorrido: Capità Antoni Mena, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Victoria, Sant Jaume, Plaça de la Fregassa, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

21:40 h. Cristo del Perdón. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça Santa Isabel, Uberna, Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María

Miércoles Santo

17:00 h. Coronación de Espinas y Visitación. Recorrido: avenida Joan Carles I, Jiménez Díaz, Barrera, Pont dels Ortissos, Capità Lagier, Uberna, Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María, Fira, Sant Pere, Plaça de la Fregassa, Sant Jaume, Victoria, Corredora, Plaça de Baix y regreso.

Las mejores imágenes del Miércoles Santo en Elche / Áxel Álvarez

18:15 h. Cristo del Amor. Recorrido: Porta de la Morera, Daniel Fenoll, Alfonso X, Infante Don Juan Manuel, Sindicat, Almórida y regreso.

19:15 h. Jesús de Pasión y la Merced. Recorrido: Plaça de Sant Joan, Filet de Dins, Sant Jordi, Les Barques, Plaça de Baix, Corredora, Victoria, Plaça de les Flors, Alvado, Fira, Plaça de Santa María, Hospital, Solars y regreso.

20:00 h. Cofradía de los Estudiantes. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Camilo Flammarión, Plaça del Pont, Pont Santa Teresa (saludo), Alfons XII, Plaça de Baix, Plaça Menéndez Pelayo, Passarel·la del Mercat, Lepanto y regreso.

20:30 h. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Recorrido: Fernanda Santa María, Passeig Reis Catòlics, Sant Josep, Plaça del Pont, Pont Santa Teresa, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça Santa Isabel, Uberna, Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

20:45 h. Nuestro Padre Jesús Rescatado. Recorrido: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

21:00 h. Virgen de los Dolores. Recorrido: Plaça del Salvador, Salvador, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Travessía Barques, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María.

Este día tendrá un encuentro extraordinario a las 23:00 h en Plaça de Baix entre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, lo que implica modificaciones: los Estudiantes y Jesús Rescatado adelantan su paso, la Virgen de los Dolores lo retrasa para entrar penúltima, mientras Pasión y la Merced y Coronación de Espinas mantienen su horario.

Jueves Santo

18:15 h. Santísima Sangre de Cristo, Nuestra Señora de las Angustias y La Salud. Recorrido: Plaça Santa María, Fira, Bisbe Tormo, Corredora, Hospital, Plaça de Baix, Alfons XII, Major de la Vila, Plaça de Santa María.

18:45 h. María Santísima de la Caridad. Recorrido: Plaça de Sant Joan, Sant Jordi, Les Barques, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Hospital, Solars y regreso.

19:00 h. Oración en el Huerto. Recorrido: Camí del Gat, Velarde, Plaça de la Constitució, Hospital, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça de Santa María.

20:00 h. Procesión de la Paz. Recorrido: Plaça del Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Alfons XII, Plaça de Baix (encuentro), Corredora, Hospital, Plaça del Salvador.

23:00 h. Procesión del Silencio. Recorrido: Plaça de Santa María, Congrés Eucarístic, Diagonal del Palau, Pont d’Altamira, avenida Comunitat Valenciana, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça de Santa María.

00:00 h. Cristo de Zalamea. Recorrido: Plaça dels Reis Católics, Santa Anna, Plaça del Pont, Reina Victoria, Plaça de Baix, Salvador, Porta d’Oriola, Pont Santa Teresa y regreso.

Viernes Santo

01:00 h. Santísimo Cristo del Amor (Estación Penitencial). Recorrido: Porta de la Morera, Daniel Fenoll Follana (Hort de Manxón), Don José Ramos, Antonio Sansano Fenoll, Velázquez, Daoiz, Alfonso X El Sabio, Infante Don Juan Manuel, Sindicat, Almórida, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica de El Salvador, Almórida, Don José Ramos, Daniel Fenoll Follana (Hort de Manxón), Porta de la Morera, al Colegio Salesiano San Rafael.

05:45 h. Vía Crucis – Cristo de la Reconciliación. Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Capità Lagier, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María. ￼

07:00 h. Traslado del Santo Sepulcro. Recorrido: Parroquia de San José, Plaça dels Reis Católics, Santa Anna, Pont de Santa Teresa, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Fira, Plaça de Santa María.

12:00 h. Vía Crucis de los Jóvenes Cofrades

Recorrido: Plaça del Salvador, Salvador, Troneta, Hospital, Glorieta, Corredora, Plaça de Baix, Plaça de la Fruita, Major de la Vila, Plaça del Palau, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

17:45 h. Procesión General y Santo Entierro

Recorrido: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Plaça de la Mercé, Capità Lagier, Pont dels Ortissos, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Diagonal del Palau (final).

Orden de los pasos participantes:

1. Conversión de la Mujer Samaritana por Nuestro Señor

2. Sagrado Lavatorio

3. La Oración en el Huerto

4. Nuestro Padre Jesús Rescatado

5. Negación de San Pedro

6. Santa Mujer Verónica

7. María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista

8. Nuestro Padre Jesús Nazareno

9. Santísimo Cristo de la Reconciliación

10. El Descendimiento de la Cruz

11. Santo Sepulcro

12. Virgen de los Dolores

Excepciones:

• Algunas cofradías continúan por Fira hasta Plaça de Santa María.

• La Cofradía del Lavatorio entra por la Puerta del Sol.

Acto destacado:

• A la llegada de la Virgen de los Dolores a Plaça de Baix se celebra la “Trencà del Guió” (aprox. 23:00 h).

Sábado Santo

12:00 h. Tamborrada en Plaça de Baix.

Celebración de la Vigilia Pascual en parroquias de la ciudad.

Domingo de Resurrección (5 de abril)

10:00 h. Procesión de las Aleluyas (Cristo Resucitado). Recorrido: Plaça de Santa María, Fira, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont de Santa Teresa, Plaça del Pont, Major del Pla, Marià Benlliure, Andreu Castillejos, Reina Victoria (encuentro en cruce con Jorge Juan), y continuación por Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Capità Lagier, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça de Santa María.

10:15 h. Procesión de la Virgen de la Asunción. Recorrido: Plaça de Santa María, Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça del Palau, Pont d’Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, Marqués d’Asprella (entrada a Plaça d’España), José María Buck, Ruperto Chapí, Jorge Juan, Reina Victoria.

Encuentro:

• A las 11:30 h aproximadamente, en el cruce de Reina Victoria con Jorge Juan, se produce el tradicional encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen de la Asunción.

La Semana Santa concluirá con la misa solemne en la Basílica de Santa María.