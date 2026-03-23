El PSOE urge inversión en Los Palmerales de Elche y que se revisen los alquileres de las viviendas públicas

"Abandono. Esta es la palabra que más se repite en el barrio de Los Palmerales". Con esta descripción el PSOE de Elche arranca la moción que presentó este lunes y que elevará al próximo pleno de marzo en busca de más mantenimiento en el barrio. Los socialistas, en una propuesta firmada por el portavoz Héctor Díez y el portavoz adjunto, Mariano Valera, relatan que la situación que se respira en la vía pública en este barrio es el de continuas aceras rotas y con grandes agujeros, "maleza que sobresale de los imbornales e inunda las calles, parques con árboles y palmeras sin podar desde hace tiempo".

Desperfectos

En esa retahíla de deficiencias, los socialistas también apuntan a bancos inservibles, estructuras sin columpios y con el pavimento abierto y con grandes socavones, así como el hecho de que las pistas deportivas no tengan pintura y haya contenedores sin tapas.

Al hilo, el grupo municipal también exige al gobierno de PP y Vox que de cuenta de qué va a pasar con los bloques de viviendas " absolutamente destrozados" en cuanto a si se van a derribar "o qué va a ser de sus vidas porque nadie les ha informado de nada ni nadie les ha atendido".

El portavoz Héctor Díez señala las deficiencias de un parque de Los Palmerales / INFORMACIÓN

Desde el PSOE sostienen que Palmerales necesita con urgencia un verdadero mantenimiento y arreglo de desperfectos, y aseguran que esta cuestión la han tratado de elevar al Ejecutivo local y que no se han tomado medidas. Los socialistas trasladan que los residentes quieren que se atienda al barrio como a cualquier otro para que cese ese sentimiento de abandono.

Inversión

Ante estas demandas, desde este grupo de la oposición le exigen al bipartito que realice, con urgencia, labores intensas de mantenimiento, y jardinería e inversión en el barrio de Palmerales. En segundo punto, instan al equipo de gobierno que atienda a los residentes de los bloques 25 y 27 y busque soluciones, junto a la Generalitat, para las personas que viven en condiciones insalubres.

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En tercer punto instan al Consell y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que revisen de manera urgente los alquileres de las viviendas públicas de Palmerales, reevaluando los expedientes en los que se hayan retirado ayudas o bonificaciones y adaptando las rentas a la capacidad económica real de las familias. Por último, reclaman que se de traslado a la asociación de vecinos de Palmerales y a la junta de distrito de la zona.