Santa Pola baraja asumir la conexión con Gran Alacant y Playa Lisa ante la falta de respuestas del Gobierno

El Ayuntamiento de Santa Pola estudia asumir el proyecto de conexión con Playa Lisa por la N-332 y mejorar el carril de incorporación de Gran Alacant en dirección a Alicante. Aunque se trata de viales competencia del Ministerio de Transportes, desde el equipo de gobierno trasladan que la prioridad es que se atajen estos problemas con el tráfico "que para Santa Pola son muy importantes de resolver", como recalcó recientemente la alcaldesa, Loreto Serrano, tras un encuentro con técnicos de la Unidad de Carreteras en Alicante en la Subdelegación del Gobierno. A la reunión también acudió la concejala de Tráfico Ana Blasco y el letrado de urbanismo municipal Emilio Jordán.

En la cita la primera edil aprovechó para reivindicar que se retome el proyecto de enlace junto al viejo hotel Rocas Blancas, las actuaciones descritas y el desdoblamiento de la carretera, como se viene demandando desde hace años para evitar el "cuello de botella" y minimizar la presión sobre el que es uno de los puntos negros con más accidentes de la provincia de Alicante, tal y como incidió el Ejecutivo local.

Desde el equipo de gobierno manifiestan que se está analizando si la propia Administración local, con permiso del ministerio, podría redactar el proyecto y ejecutar las conexiones de Gran Alacant y Playa Lisa. En cuanto al primer proyecto, la idea sería ampliar el carril de aceleración en el sentido Santa Pola-Alicante y a la altura de una gasolinera para que quienes salgan de Gran Alacant lo hagan con garantías y sin ningún riesgo de accidente, y más ante el alto nivel de colapso que presenta la carretera nacional cuando llegan las temporadas altas.

El objetivo sería completar la seguridad vial de la misma forma que ya hizo hace unos años el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana en el km 92,1, exactamente en el carril en sentido Santa Pola por la N-332 con un contrato formalizado en 2022 por 196.000 euros.

El segundo planteamiento que se ha vuelto a poner sobre la mesa es que se pueda acometer el enlace de la carretera general a la altura de Playa Lisa para ganar también en comodidad a la hora de entrar al barrio residencial de la villa.

Demanda

Cuestión a parte es el proyecto para la mejora del acceso desde la N-332, que sigue paralizado y se ha convertido en una demanda recurrente en los últimos 20 años pese a que hace tres años el grupo municipal socialista, a través de la entonces diputada nacional Yolanda Seva, llegó a afirmar que había proyecto y que podría ejecutarse a lo largo de 2023.

Si bien, desde el equipo de gobierno trasladan que a nivel estatal no hay fijada una partida presupuestaria para acometer esta obra esperada que llegó a cifrarse en seis millones de euros para aliviar la carga del vial de titularidad estatal que une Alicante hasta Cartagena, y que atraviesa distintas poblaciones del litoral con una densidad de tráfico superior a los 30.000 vehículos diarios, número que se multiplica cuando llega la época estival.

Según relató Serrano, en la Unidad de Carreteras de Alicante han atendido las peticiones del Ayuntamiento "pero nos remiten para poder desbloquear todos estos asuntos directamente a Madrid".

Presupuestos

En diciembre de 2022 el grupo municipal socialista aseguraba que esta esperada actuación entraría en los Presupuestos Generales de 2023 tras aprobar el Gobierno central que se destinasen 300 millones de euros a la Comunidad Valenciana para soluciones de movilidad e infraestructuras. Los socialistas avanzaron en el pleno el supuesto estado avanzado del proyecto, y que entraría dentro del programa de actuaciones de conservación y explotación ordinaria, cuyo importe total previsto para la provincia de Alicante en los PGE 2023 ascendía a 41 millones de euros. Incluso en marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones municipales, el grupo municipal se reunió con técnicos de la Dirección General de Carreteras que les trasladaron que el plan estaba bajo supervisión técnica antes de la aprobación definitiva.

Si bien, el Ejecutivo local terminó enzarzado con la oposición acusando al PSOE de vender humo al no haberse visto ningún paso adelante. El proyecto en sí consistiría en resolver la intersección de acceso a la Ronda de Santa Pola con la N332, que constituye un punto especialmente conflictivo desde el punto de vista de la seguridad vial, identificado como el tramo de concentración de accidentes por la Dirección General de Carreteras.

Así las cosas, se prevé la construcción de un enlace con un paso inferior bajo la carretera N-332 y una nueva glorieta en la margen izquierda, así como la reordenación de los accesos directos existentes.

Trámite

Tal y como recordaron desde el PSOE, el trámite de información pública ya fue aprobado en 2019 y el proyecto de construcción está redactado. El presupuesto base de licitación se cifró entonces en 5,8 millones de euros para acabar con una reivindicación de décadas atrás.