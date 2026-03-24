Elche empieza a reciclar por fases los restos agrícolas para reducir los vertederos ilegales

Un sistema para acabar con la estampa de vertederos ilegales o contenedores urbanos donde se acumulan restos empleados en producciones agrícolas como mangueras de riego. Para prevenir estas situaciones, Elche ha puesto en marcha una recogida de residuos enfocada exclusivamente al sector con el objetivo de depositar de forma ordenada residuos para evitar que terminen donde no deben.

La iniciativa, impulsada con la colaboración de Asaja, ya se encuentra operativa y especialmente dirigida a pequeños agricultores, como resaltó este martes el presidente de Asaja, José Vicente Andreu, durante la presentación en l'Hort del Gat del primer anuario que se ha editado de la asociación agraria exclusivamente centrado en la labor desarrollada en la ciudad.

En cuanto a este recurso, se canaliza a través del punto limpio municipal ubicado en el Parque Agroalimentario de La Alcudia aunque hay un procedimiento previo obligatorio. Los agricultores deben acudir primero a la oficina de Asaja para identificar los residuos que desean entregar y obtener un vale. A partir de ahí, a los interesados se les dan las instrucciones. Con ese justificante pueden acreditar la correcta gestión de los residuos, algo clave para posibles inspecciones y para acceder a determinadas ayudas agrarias, tal y como expone el presidente de Asaja Elche, Pedro Valero.

Periodos

El sistema funciona de forma organizada por periodos, ya que cada mes se establece la recogida de un tipo específico de plástico agrícola, como por ejemplo gomas de riego por goteo, lo que permite mejorar la clasificación y el tratamiento de los residuos.

Hasta ahora, muchos pequeños agricultores se encontraban sin alternativas claras para deshacerse de materiales como garrafas o restos de riego, lo que provocaba que acabaran en el contenedor de residuos urbanos o abandonados en el campo. “El pequeño agricultor, que genera poca cantidad, tenía un problema. Ahora tiene una solución ordenada”, coincidían Andreu y Valero.

Desde Asaja destacan que se trata de una iniciativa pionera en la provincia con lo que consideran que junto a la futura ordenanza del medio rural contribuirá a ordenar la actividad agraria y mejorar la gestión ambiental.

"Poner orden"

A colación de la normativa local que está en periodo de exposición pública, el alcalde, Pablo Ruz, señaló que este documento vendrá "a poner orden" y señaló que el espíritu no es sancionar si no dar un sentido para que el Camp d'Elx no se convierta en un vertedero, como ha denunciado ya en algunas ocasiones desde sus propios perfiles sociales.

En cuanto al anuario, Valero lo definió como un "estudio que demuestra el compromiso en la defensa del Camp d'Elx". Un trabajo editorial en el que poner "blanco sobre negro" los pasos que se han dado para mantener el tejido agrícola, y los que todavía quedan por dar. Precisamente la entidad expuso el documento, de algo más de 100 páginas y que puede consultarse también en la página web de Asaja, ante regantes, agricultores y miembros del Ejecutivo local como el primer edil y el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha colaborado en su edición.

Trabajadores de la empresa india en una de las superficies de cultivo / Héctor Fuentes

El acto fue sencillo en una de las salas habilitadas en la flamante casa de l'Hort del Gat tras la restauración, con lo que Ruz aprovechó para recalcar que el espacio ha podido recuperarse tras la inyección de la Generalitat y el Ayuntamiento y que se espera para el verano que esté a punto la restauración del huerto que ha salido a licitación por 720.000 euros.

Conclusiones

El anuario señala que uno de los principales retos será completar la automatización del sistema de riego. Trasladan que ya se ha facilitado a los operarios el manejo del servicio en procesos repetitivos pero todavía queda terminar de adaptar las instalaciones con instrumental de medida sensorización, hardware, para implementar completamente en la comunidad el sistema de control, supervisión y adquisición de datos, de forma que puedan tener control total de todos los parámetros.

Al hilo, manifiestan que el futuro pasa por adecuar compuertas y válvulas a las nuevas tecnologías y llegar a tomar las mejores decisiones con ayuda de la Inteligencia artificial y algoritmos avanzados. Estas actuaciones estarían integradas en el Perte 1 (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) dentro de una zona regable vinculada al parque natural de El Hondo.

Agua

Ahora bien, Asaja ha puesto el foco en la eterna reivindicación: el agua, e incluso el anuario es ciertamente combativo a este respecto, abriendo la sección sobre los recursos hídricos apuntando a que "sin trasvase no aguantaremos". Sobre la cuestión, indican que hablar de la reducción del trasvase Tajo-Segura ya no es una discusión tecnica: "es hablar de seguridad hídrica, empleo y competitividad en uno de los territorios donde el agua marca el pulso económico y social". Por ello trasladan que el campo ilicitano necesita algo más que buenas intenciones, "necesita garantías. Y ahí es donde el recorte del trasvase empieza a sentirse como un cambio de reglas a mitad de partido".

Indican que el informe de PWC (Price Waterhouse Coopers) ya avisa de que con las actuales reglas de explotación y el horizonte del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, la evolución prevista puede suponer una reducción del 50% en los volúmenes trasvasados para regadío, con un escenario en el que, frente a una media histórica aproximada de 202 hm/año, la aportación destinada a regadío podría quedar en torno a 100 hm/año en 2027. "Es decir, no hablamos de un ajuste menor, sino de una caída que cambia por completo la planificación de cultivos, inversiones y estrategias de suministro", se desprende literalmente del anuario.

En otro orden de cosas, Asaja denuncia en esta publicación los daños provocados por la fauna silvestre, como conejos y jabalíes, que generan pérdidas económicas sin que existan medidas eficaces de control.

Por otro lado, ponen el foco en los problemas de convivencia en el medio rural, derivados del aumento de usos recreativos del campo y de la falta de respeto a la propiedad privada. En este sentido, proponen la creación de una comisión de mediación en el seno del Consejo Agrario para prevenir conflictos y ordenar las relaciones entre los distintos usuarios del territorio.

Noticias relacionadas

Competencia desleal

El documento también alerta sobre la competencia desleal de productos importados que no cumplen las mismas exigencias que los europeos, así como sobre la necesidad de proteger cultivos tradicionales y garantizar el relevo generacional en el campo. Todo ello en un contexto en el que el sector reclama mayor seguridad jurídica y una mejor ordenación del medio rural.