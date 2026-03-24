La CEU UCH de Elche acerca a su alumnado de Enfermería las múltiples salidas de la profesión

La pregunta aparece con frecuencia en los últimos cursos del grado: qué caminos se abren al terminar Enfermería. Algunos estudiantes piensan en el hospital, otros en el EIR, otros en trabajar fuera de España, y no faltan quienes empiezan a plantearse ámbitos menos visibles, como la geriatría, la empresa propia o incluso las vías de acceso desde la profesión enfermera a instituciones como Defensa. Con esa idea de fondo, la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha celebrado este martes un encuentro sobre salidas profesionales en Enfermería, una propuesta concebida para ofrecer al alumnado una panorámica amplia, directa y práctica sobre el horizonte laboral que se abre al finalizar sus estudios.

La actividad, coordinada por la vicedecana de Enfermería de la CEU UCH en Elche, Nancy Vicente, junto con Laura Sánchez, técnico de Carreras Profesionales, ha reunido en una sola sesión a representantes de distintos ámbitos del ejercicio enfermero: bolsa pública de empleo, direcciones de Enfermería de hospitales privados, reclutamiento internacional, preparación del EIR, trabajo en geriatría, emprendimiento, acceso a Defensa y colegio profesional. El objetivo ha sido que los estudiantes pudieran escuchar, de primera mano, qué exige cada salida, qué oportunidades ofrece y qué pasos conviene dar para empezar a construir un itinerario profesional propio.

Para Vicente, la propuesta ha partido de una idea sencilla, pero muy concreta: la inserción laboral no se entiende solo desde la búsqueda de empleo, sino también desde el conocimiento de las opciones reales que tiene hoy la profesión enfermera. “En ese sentido, la iniciativa no se ha planteado como una sucesión de charlas aisladas, sino como un recorrido ordenado por diferentes destinos profesionales posibles, desde los más tradicionales hasta otros menos explorados por el alumnado durante la carrera”, advierte la vicedecana.

Uno de los rasgos más interesantes del programa ha sido que no se ha limitado a describir un mercado de trabajo local. / INFORMACIÓN

Del hospital a la experiencia internacional

El itinerario ha arrancado con una de las puertas de entrada más habituales al mercado laboral: la bolsa de trabajo temporal. La primera intervención ha corrido a cargo de Emilia Guevara Vera, de SATSE, y se ha centrado en las claves básicas para iniciar la trayectoria profesional desde este sistema de acceso, uno de los primeros escenarios con los que se encuentra una parte importante de los recién graduados.

A partir de ahí, el encuentro se ha adentrado en el ámbito hospitalario con la participación de responsables de dirección de Enfermería de algunos de los grupos sanitarios con presencia destacada en la provincia. Han intervenido representantes de HLA Vistahermosa, así como de los hospitales IMED Levante e IMED Elche, y del Grupo Vithas, en concreto de Perpetuo Socorro y Medimar. Su presencia ha permitido al alumnado escuchar cómo se organiza la incorporación de enfermeras y enfermeros a estos centros, qué perfiles se demandan, qué competencias valoran y cómo se articula el desarrollo profesional en estructuras hospitalarias privadas.

Uno de los rasgos más interesantes del programa ha sido que no se ha limitado a describir un mercado de trabajo local. La sesión ha incorporado también una mirada internacional con una intervención dedicada a trabajar en Noruega, a cargo de Amanda Casado, de Global Working. Esta parte del encuentro ha abierto una ventana a uno de los itinerarios que más interés despiertan entre algunos jóvenes profesionales de la salud: la posibilidad de desarrollar su carrera en otros sistemas sanitarios, con procesos específicos de adaptación, aprendizaje de idioma y movilidad profesional.

“De este modo, el alumnado de Enfermería de la CEU UCH ha podido contrastar en una misma mañana realidades muy distintas: desde el primer acceso al empleo en el sistema público hasta el entorno hospitalario privado o las oportunidades de trabajo fuera de España. Esa amplitud de enfoques ha sido, precisamente, una de las claves de la propuesta”, apunta Vicente.

Del EIR al emprendimiento y la geriatría

Otro de los bloques con mayor interés para el alumnado ha sido el dedicado al EIR en Enfermería, que ha contado con la participación de Miguel Caballero Rodríguez-Maribona, de la Academia AMIR. La especialización a través del sistema de residencia sigue siendo una de las grandes vías de desarrollo profesional dentro de la Enfermería, y la presencia de una sesión específica sobre esta opción ha permitido incorporar una de las preguntas más habituales entre los estudiantes de últimos cursos: cuándo prepararlo, cómo enfocarlo y qué supone realmente optar por esa vía.

La programación se ha ampliado después hacia otros espacios de ejercicio menos concentrados en el hospital generalista. Uno de ellos ha sido la geriatría, un ámbito con una demanda creciente y una relevancia cada vez mayor en un contexto de envejecimiento poblacional. Esta salida profesional ha estado representada por Francisco Barragán Navarro, que ha abordado las posibilidades de desarrollo de la Enfermería en este sector.

Junto a esta dimensión asistencial, el programa ha incluido también una mirada orientada al emprendimiento. La conferencia de Carlos Valdespina Aguilar, bajo el título “Enfermería con futuro: crea tu empresa, crea tu libertad y vive de ello”, ha introducido una opción menos frecuente en este tipo de encuentros, pero cada vez más presente en el debate sobre las profesiones sanitarias: la posibilidad de que el enfermero no solo se incorpore a estructuras ya existentes, sino que también pueda crear su propio proyecto profesional.

La actividad ha añadido además una vía poco habitual en este tipo de programas: el acceso desde la Enfermería a la Subdelegación de Defensa en Alicante, con la intervención del subteniente Juan Carlos Rodríguez. Esta sesión ha permitido visibilizar un itinerario que suele ser desconocido para parte del alumnado, pese a formar parte de las opciones profesionales reales para los graduados en Enfermería.

Una panorámica amplia para decidir mejor

El recorrido ha concluido con una sesión centrada en el ingreso en la organización colegial, de la mano de Alberto Ruiz Gómez, del Colegio de Enfermería de Alicante. Esa última intervención ha aportado una dimensión especialmente práctica, porque conecta el final de la formación universitaria con uno de los trámites y estructuras profesionales que acompañan el inicio del ejercicio enfermero.

Para la vicedecana de Enfermería, “la iniciativa impulsada desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH en Elche responde así a una preocupación cada vez más presente en la universidad: acompañar al alumnado no solo en su formación académica, sino también en la transición hacia la vida profesional”. Y es que a su juicio, “en un grado como Enfermería, con múltiples salidas y escenarios de incorporación, ese acompañamiento resulta especialmente útil en los cursos finales, cuando las decisiones empiezan a ser inmediatas y las preguntas sobre el futuro dejan de ser abstractas”.