La CEU UCH de Elche impulsa “Hablando con la empresa” para acercar al alumnado la experiencia real de empresarios

La sede de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha puesto en marcha “Hablando con la empresa”, un proyecto de innovación docente impulsado por la profesora Maite Pastor en el área de Empresa y Marketing con el objetivo de acercar al alumnado la figura del empresario y conectar la formación universitaria con experiencias reales del entorno profesional.

La iniciativa está dirigida especialmente a los estudiantes del Grado en Dirección de Empresas y Marketing y se articula a través de entrevistas con profesionales de distintos sectores económicos. En cada sesión, el empresario invitado comparte su trayectoria y presenta su proyecto empresarial ante el alumnado. A partir de ahí, son los propios estudiantes quienes asumen un papel activo en el desarrollo del encuentro, ya que uno de ellos presenta y modera la entrevista y otro grupo prepara previamente las preguntas desde las asignaturas implicadas.

Según explica Maite Pastor, el objetivo es “acercar al entorno universitario la figura del empresario” y convertir estas conversaciones en una herramienta útil para el aprendizaje. La profesora señala también que estas entrevistas permitirán “visibilizar el ecosistema local” y transmitir al alumnado la relevancia de los conceptos que trabaja a lo largo de su formación universitaria.

El empresario entra en el aula

Uno de los rasgos más destacados de “Hablando con la empresa” es el modo en que traslada al aula la experiencia directa de profesionales del mundo empresarial. La propuesta no consiste solo en invitar a un ponente externo, sino en construir una conversación conectada con el contenido académico de las materias.

“De este modo, el empresario invitado no solo expone su recorrido profesional, sino que se convierte en punto de partida para trabajar cuestiones relacionadas con la empresa, el marketing, la estrategia o la gestión a partir de casos concretos. El alumnado puede así escuchar de primera mano cómo se desarrollan proyectos reales y, al mismo tiempo, vincular esas experiencias con los contenidos abordados en clase”, asegura Pastor.

La primera entrevista celebrada dentro de este proyecto ha tenido como protagonista a Andrés Orts Pérez, de la empresa Dos tintas. Su participación ha inaugurado este ciclo de encuentros previsto para el actual cuatrimestre, en el que se quiere incorporar la voz de profesionales de distintos sectores económicos.

Participación activa del alumnado

La iniciativa también pone el foco en el papel de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. En “Hablando con la empresa”, el alumnado no participa únicamente como público, sino que interviene en la preparación del encuentro y en su desarrollo. Uno de los alumnos se encarga de presentar y moderar la entrevista, mientras que un grupo de estudiantes de las asignaturas implicadas prepara con antelación las preguntas que se trasladarán al empresario invitado.

Para Pastor, “ese planteamiento permite que la actividad se integre en la dinámica docente de las materias y que las entrevistas no queden desligadas del trabajo académico del cuatrimestre. Las preguntas se elaboran en clase y se orientan tanto al proyecto del entrevistado como a los conceptos estudiados en las distintas asignaturas”.

Y es que el proyecto, destaca Maite Pastor “busca precisamente reforzar esa conexión entre teoría y práctica a través de testimonios empresariales reales”. Además, según la profesora, la intención es que estas entrevistas puedan utilizarse posteriormente como material docente, por lo que se ha planteado su grabación para incorporarlas como apoyo en el aula.

“Con esta propuesta, el área de Empresa y Marketing de la CEU UCH en Elche incorpora un formato de innovación docente que sitúa al alumnado ante experiencias empresariales concretas y convierte la conversación con profesionales en un recurso de aprendizaje vinculado a la formación universitaria”, concluye Pastor.