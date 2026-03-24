Compromís denuncia que el PP en Elche prioriza el aeropuerto sobre los vecinos de Torrellano y El Altet

Compromís per Elx ha situado el foco en el impacto del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández sobre su entorno inmediato y ha reclamado que cualquier decisión futura, incluida una posible ampliación, tenga como eje el bienestar vecinal. La portavoz municipal, Esther Díez, ha cuestionado la postura del PPCV y del gobierno local al considerar que se está priorizando el crecimiento de la infraestructura frente a los problemas reales que afectan a pedanías como Torrellano y l’Altet.

Díez ha afirmado que “la prioridad sobre el aeropuerto de Alacant–Elx Miguel Hernández debe ser el bienestar de los vecinos y vecinas de Torrellano y l’Altet y resto de pedanías del Camp d’Elx afectadas por los perjuicios de tener un aeródromo cercano, una prioridad que desde luego no tienen ni Pablo Ruz ni el PPCV cuando vienen aquí a reclamar la ampliación de esta infraestructura aérea sin tener en cuenta el impacto que esa construcción tendría sobre la población del entorno, además del modelo turístico insostenible al que nos aboca”.

Críticas a la ampliación sin resolver problemas actuales

La portavoz ha reprochado que el debate sobre la ampliación de la pista se produzca sin haber dado respuesta a las incidencias actuales que, según señala, afectan de forma directa al entorno del aeropuerto. En este sentido, ha calificado de “lamentable” que se plantee el crecimiento de la infraestructura sin abordar previamente cuestiones como la proliferación de campas, el incremento del ruido o los efectos urbanísticos derivados de la actividad.

Según ha explicado, “es lamentable que el PPCV hable de la ampliación del aeropuerto cuando la realidad es que Pablo Ruz no está dando respuesta a nivel municipal a los problemas que actualmente se están reportando en la zona, como es la proliferación de las campas de los coches de alquiler, con la apertura de una última sin licencia con capacidad para 5.000 vehículos, o las inundaciones en las casas de campo del entorno que sufren las consecuencias del sellado del terreno que actualmente impide la filtración del agua o los ruidos generados por el gran aumento de los vuelos”.

Los vecinos ya no saben qué hacer para que se detenga la construcción de macrocampas en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

Estas situaciones, ha añadido, reflejan un modelo de crecimiento que no tiene en cuenta el equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida, generando un impacto directo sobre el territorio y sus habitantes.

Reordenación urbanística y medidas pendientes

Desde Compromís defienden que la solución pasa por una reordenación urbanística integral del entorno aeroportuario, una línea de trabajo que, según recuerdan, ya se inició en la anterior legislatura. Sin embargo, denuncian la ausencia de avances durante el actual mandato del equipo de gobierno.

Díez ha subrayado que “desde Compromís creemos en la necesidad de la reordenación urbanística del entorno del aeropuerto, un trabajo que ya iniciamos en la anterior legislatura, pero del que no se han visto avances tras tres años de gobierno de PP y Vox, y de seguir ampliando las medidas de tráfico en la carretera de acceso al aeropuerto –cuyas medidas ya arrancamos también en la anterior legislatura-”.

La formación también insiste en la necesidad de reforzar actuaciones sobre la movilidad y la seguridad en los accesos al aeropuerto, donde consideran que el incremento del tráfico ha generado nuevos problemas que requieren soluciones estructurales.

Exigencias a AENA y defensa ambiental

Otro de los ejes planteados por Compromís pasa por exigir a AENA una reducción del impacto acústico y ambiental que genera la actividad aeroportuaria. La portavoz ha señalado que esta reclamación es clave para proteger tanto a la población como al entorno natural de las pedanías afectadas.

En este sentido, ha indicado que “además, estamos trabajando para exigir a AENA que rebaje el impacto acústico y ambiental que estos aviones producen en Torrellano, l’Altet y pedanías cercanas, sumado a, por supuesto, defender el patrimonio ambiental que se vería destruido con la ampliación de la pista”.

La formación considera que el crecimiento del aeropuerto debe evaluarse no solo desde el punto de vista económico, sino también desde sus consecuencias sobre el territorio, especialmente en un contexto de presión urbanística y transformación del suelo.

Los vecinos denuncian la desaparición de terrenos de cultivo para convertirse en aparcamientos de coches en las partidas rurales de Elche de Torrellano y El Altet / Áxel Álvarez

Modelo turístico y calidad de vida

Finalmente, Díez ha contrapuesto dos modelos de desarrollo: uno centrado en la expansión turística y otro basado en la sostenibilidad y el equilibrio territorial. En este marco, ha defendido la posición de su grupo frente a la del actual gobierno municipal.

Así, ha señalado que “frente a quienes, como Pablo Ruz, priorizan los intereses de las grandes empresas turísticas, en Compromís defendemos la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y apostamos siempre por un turismo verdaderamente responsable y sostenible”.

Con este posicionamiento, Compromís busca reabrir el debate sobre el futuro del aeropuerto y su entorno, poniendo el acento en la necesidad de compatibilizar el desarrollo de infraestructuras con la protección del territorio y el bienestar de la población residente.