Detenido en Santa Pola con más de 3,5 kilos de cocaína ocultos en el coche y que distribuía por la provincia
La Policía Nacional intervino en la vivienda del arrestado seis kilos más de hachís, 1.85 gramos de Tusi, un revólver y gran cantidad de munición, además de 5.600 euros en efectivo, básculas de precisión y precursores para el tratamiento de la droga
La Policía Nacional ha detenido en Santa Pola a un hombre de 37 años por tener en su poder cerca de diez kilos de droga y dedicarse a distribuir sustancias estupefacientes a otros distribuidores de la zona. La investigación la inició el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Elche tras tener conocimiento de un punto de venta de droga ubicado en un domicilio de la villa marinera, desde donde el hombre suministraba a mediana escala, sustancias tanto a clientes consumidores como a otros distribuidores.
Tras varios dispositivos de vigilancia y seguimiento realizados en diferentes días, los agentes observaron que el investigado realizaba numerosos viajes por toda la provincia, principalmente por Alicante, Elche y Santa Pola, en los que tomaba muchas medidas de seguridad intentando entorpecer la labor de investigación. En sus viajes, se citaba con terceras personas y realizaba las transacciones de droga desde el interior de su vehículo.
Fase de explotación
Los investigadores, tras reunir numerosos indicios que apuntaban a la presunta comisión de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, establecieron un dispositivo que culminó con la detención del investigado cuando circulaba a bordo del coche.
Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron un compartimento oculto, conocido en el argot policial como caleta, en cuyo interior se hallaron tres paquetes que contenían cocaína, con un peso de 3,58 kilogramos. Este espacio suele confeccionarse de forma artesanal o mediante modificación estructural del vehículo, diseñado expresamente para ocultar objetos, sustancias o efectos, con el fin de dificultar su localización mediante una inspección visual.
Tras el hallazgo, los investigadores solicitaron al juzgado competente la correspondiente autorización para la entrada y registro en el domicilio del investigado.
Durante el registro, se intervinieron además unos seis kilogramos de hachís, 1.85 gramos de cocaína rosa conocida como Tusi, un revólver y gran cantidad de munición, además de 5.620 euros en efectivo, básculas de precisión, diversos enseres y precursores para el tratamiento de la droga.
Coches de alta gama
Los investigadores intervinieron también dos vehículos de alta gama y un tercer vehículo, con el cual el detenido realizaba los viajes para distribuir la sustancia en el citado compartimento oculto desde donde se trasportaba la droga. El detenido, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad e Elche, decretando su ingreso en prisión provisional.
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