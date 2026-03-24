Elche invita a conocer la labor de sus entidades sociales en países en vías de desarrollo

La labor de las organizaciones sociales ilicitanas en países en vías de desarrollo será reconocida con el I Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional al Desarrollo. Impulsado por la Concejalía de Cooperación de Elche, y de forma gratuita con previa inscripción, la iniciativa busca dar visibilidad a los proyectos que estas entidades llevan a cabo.

Según explicó Celia Lastra, la edil del área, el ciclo comenzará el 8 de abril, a las 19 horas, con una mesa redonda sobre la Fundación Salud Infantil, acompañada de la exposición “Entre manos”, que permanecerá abierta hasta el día 10. Además, el 9 de abril, a la misma hora, el médico pediatra y fundador de la ONG Alegría sin Fronteras, Iñaki Alegría, que impulsa proyectos de desarrollo integral en Senegal y Etiopía, ofrecerá una charla.

El ciclo

La concejala explicó que “es necesario que se conozca el trabajo que realizan desde Elche las diferentes entidades en materia de cooperación”. Por ello, en la mesa redonda que inaugura las jornadas, participarán profesionales de la salud y cooperantes, así como el empresario Juan Candela.

La mesa, según expresó la directora de la Fundación Salud Infantil, Jéssica Piñero, será un lugar donde compartirán experiencias sobre lo que es la cooperación internacional desde diferentes puntos de vista para acercarla a todo el mundo. También agradeció la iniciativa del Ayuntamiento “para ayudar a las organizaciones a dar visibilidad de su trabajo y sensibilizar sobre la causa”.

En cuanto a la exposición, se exhibirán fotografías del artista Ángel Vizcaíno sobre el trabajo con niños con parálisis cerebral en una zona de Dakar, la capital senegalesa.

Más sesiones

Pero el ciclo no termina aquí, los días 18 y 25 de abril continuarán en la Lonja Medieval con la Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús (FASFI). Esta ONG, creada en 2003 por la Congregación Hijas de Jesús, tiene como objetivo apoyar a países y grupos en situación vulnerable, y su misión es la de sensibilizar, informar y hacer realidad la cooperación internacional, promoviendo la participación y el voluntariado social.

Por último, en septiembre, la Cruz Roja organizará estas actividades para reconocer la labor social que llevan a cabo fuera de España. Según la edil, “una acción humanitaria en países donde se les requiere por situaciones de guerra o catástrofes naturales”.