De Elche a Lima: la Cátedra de Suelo Pélvico Capernegy-CEU lleva sus primeros resultados a congresos médicos de referencia

La investigación que se está desarrollando en Elche sobre salud pélvica femenina ha empezado a dar un paso decisivo fuera del laboratorio y de la consulta: su entrada en el circuito internacional de congresos médicos. La Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy-CEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha presentado en dos encuentros de referencia en Latinoamérica los primeros resultados de dos de sus líneas de trabajo, centradas en problemas que afectan de forma directa a la calidad de vida de muchas mujeres y que, en numerosos casos, siguen siendo poco conocidos o poco visibles.

Las profesoras Cristina Orts y Cristina Salar han participado en el X Congreso ALAPP, celebrado en Lima, Perú, con dos ponencias y dos comunicaciones científicas vinculadas a investigaciones de la cátedra. Antes, Cristina Salar intervino también en SoLaPaV 2026, celebrado en Costa Rica, en un programa centrado en salud vulvovaginal y sexual femenina. En conjunto, ambas citas han servido para divulgar los primeros resultados de una línea de investigación que la CEU UCH impulsa desde Elche junto a Capenergy Medical, con un objetivo muy concreto: trasladar a la práctica clínica nuevas estrategias de tratamiento no invasivas basadas en la evidencia.

La importancia de esta presencia internacional no está solo en los congresos en sí, sino en el momento en que se produce. La cátedra se creó en 2025 para investigar el impacto del cáncer de mama y otras patologías en el suelo pélvico femenino, así como para desarrollar nuevas propuestas terapéuticas desde la fisioterapia. Su punto de partida fue una realidad poco atendida: muchas mujeres que han superado un cáncer de mama sufren secuelas funcionales en el suelo pélvico que no siempre se identifican, se abordan o incluso se verbalizan. La línea de trabajo se ha ampliado después con nuevos ensayos, entre ellos uno sobre dolor menstrual y otro sobre incontinencia urinaria de esfuerzo.

La investigación que se está desarrollando en Elche sobre salud pélvica femenina ha empezado a dar un paso decisivo fuera del laboratorio y de la consulta. / INFORMACIÓN

Un estudio sobre cáncer de mama y suelo pélvico que apunta a una mejora clara

Uno de los trabajos presentados en Lima ha puesto el foco en las mujeres supervivientes de cáncer de mama. La ponencia, titulada “Cáncer de mama y suelo pélvico: lo que la ciencia está cambiando”, expuso los primeros resultados de una investigación desarrollada con mujeres de la asociación AMACMEC, centrada en analizar cómo mejorar las disfunciones del suelo pélvico en esta población.

Según explica Cristina Orts, el estudio comparó dos intervenciones terapéuticas para evaluar su impacto en la fuerza y la función de la musculatura del suelo pélvico. Un primer grupo siguió durante cuatro meses un protocolo de ejercicio físico con dos sesiones semanales, combinando fuerza, trabajo cardiovascular, movilidad articular y estiramientos, siempre en grupos reducidos dirigidos por fisioterapeutas del CEU. El segundo grupo realizó el mismo programa, pero añadió una sesión semanal de radiofrecuencia Capenergy de 20 minutos, con un total de ocho sesiones.

Los datos preliminares revelan que ambos grupos mejoraron, pero el grupo que combinó ejercicio terapéutico y radiofrecuencia mostró una mayor reducción de los síntomas asociados a las disfunciones del suelo pélvico. Esa mejora, añade Orts, tuvo un impacto directo en la calidad de vida de las participantes y refuerza la hipótesis de que la sinergia entre ambas intervenciones puede ofrecer beneficios superiores a los ya demostrados por el ejercicio en esta población.

La investigación entronca directamente con el origen de la propia cátedra. Cuando la CEU UCH presentó esta línea de trabajo en 2025, ya subrayó que muchas mujeres desconocían que las disfunciones del suelo pélvico podían derivarse de los tratamientos oncológicos recibidos. Más recientemente, otro estudio del mismo equipo detectó una mayor incidencia de estas alteraciones y una peor calidad de vida en mujeres supervivientes de cáncer de mama frente a mujeres sin antecedentes oncológicos, reforzando la necesidad de integrar la evaluación del suelo pélvico en su seguimiento.

Estos primeros resultados, en palabras de Cristina Orts, animan a seguir desarrollando protocolos que ayuden a prevenir o paliar secuelas derivadas de los tratamientos oncológicos, especialmente aquellas relacionadas con el suelo pélvico, un ámbito que sigue siendo en muchos casos un tema tabú. El estudio, además, sitúa la investigación de Elche en una conversación médica internacional sobre supervivencia al cáncer y calidad de vida más allá de la remisión de la enfermedad.

La segunda gran línea presentada en ALAPP ha estado centrada en la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). / INFORMACIÓN

Radiofrecuencia y ejercicio frente a la incontinencia urinaria de esfuerzo

La segunda gran línea presentada en ALAPP ha estado centrada en la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), una patología con una importante repercusión física, social y emocional. En este caso, el trabajo ha sido desarrollado en el marco de un ensayo clínico aleatorizado y ha analizado la eficacia de tres abordajes: el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, la radiofrecuencia y la combinación de ambos tratamientos.

Según detalla Cristina Salar, en el estudio participaron 239 mujeres con una edad media de 40,9 años, todas ellas con diagnóstico de IUE asociada a inestabilidad uretral. Los resultados mostraron mejoras significativas en todos los grupos, tanto en los parámetros clínicos como en los ecográficos. Sin embargo, los efectos más destacados se observaron en los grupos que recibieron radiofrecuencia, especialmente cuando se combinó con ejercicio terapéutico.

En concreto, la radiofrecuencia logró una mayor reducción de la hipermovilidad uretral y de la severidad de la incontinencia, que descendió de niveles moderados a leves y se mantuvo estable tras tres meses de seguimiento. Además, todas las dimensiones de la calidad de vida evaluadas mejoraron de forma significativa, con los mayores beneficios en el grupo combinado. Por su parte, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico permitió alcanzar niveles funcionales de fuerza, consolidándose como una herramienta fundamental dentro del abordaje conservador de esta patología.

Para Salar, estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la combinación de ejercicio terapéutico y radiofrecuencia puede ofrecer beneficios superiores a las intervenciones tradicionales y abrir la puerta a nuevas estrategias no invasivas. El estudio propone, además, la integración de la radiofrecuencia de segunda generación en protocolos fisioterapéuticos, aunque las investigadoras subrayan la necesidad de continuar con trabajos a mayor escala que permitan consolidar estos resultados y avanzar hacia futuras guías clínicas basadas en la evidencia.

Dos congresos, una misma línea de trabajo

La presentación de estos primeros resultados en el X Congreso ALAPP ha tenido, además, un significado añadido para el equipo: ambos congresos están dirigidos principalmente por médicos y tienen un carácter interdisciplinar, lo que, según las profesoras, ha permitido compartir resultados, contrastar perspectivas y seguir construyendo conocimiento junto a profesionales comprometidos con la salud del suelo pélvico y la fisioterapia basada en la evidencia. El programa científico de ALAPP incluía expresamente las intervenciones de Cristina Orts y Cristina Salar, así como otras sesiones centradas en incontinencia urinaria y salud pélvica femenina.

Antes de esa cita en Lima, Cristina Salar participó en SoLaPaV 2026, en San José de Costa Rica, con tres ponencias sobre salud sexual, salud vulvovaginal en supervivientes de cáncer de mama e impacto del dolor vulvar y el papel de la radiofrecuencia. El congreso, según su propia organización, reunió a especialistas de la región para fortalecer el conocimiento y la colaboración en torno a la salud vulvar.

“En conjunto, los datos presentados ahora en Lima y Costa Rica no cierran una investigación, pero sí marcan un punto de inflexión: el paso de las hipótesis iniciales a los primeros resultados medibles. Y, sobre todo, colocan en el centro problemas de salud femenina que durante mucho tiempo han permanecido en un segundo plano”, apunta Orts. Una idea que refrenda Salar: “Desde Elche, el equipo de la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy-CEU sigue trabajando con esa idea de fondo: que la investigación no se quede en el ámbito académico, sino que termine repercutiendo en la práctica clínica y en la calidad de vida de las mujeres”.