El Hospital del Vinalopó en Elche introduce la cirugía mamaria 3D mínimamente invasiva en la provincia

El Hospital Universitario del Vinalopó se ha convertido en el primer centro de la provincia de Alicante en aplicar una técnica avanzada de mastectomía con reconstrucción inmediata mediante visión 3D, un procedimiento que permite intervenir con mayor precisión, reducir riesgos y mejorar los resultados estéticos para las pacientes. La intervención, realizada en Elche, marca un nuevo paso en la evolución de la cirugía mamaria en el ámbito sanitario provincial y posiciona al centro como referente en innovación clínica.

La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Lorenzo Rabadán, coordinador quirúrgico del área de mama, mediante una técnica endoscópica que combina una incisión mínima con un sistema de visualización tridimensional, lo que permite abordar la intervención con mayor control, seguridad y una notable mejora en la calidad del procedimiento.

Incisión mínima y reconstrucción inmediata

El procedimiento se realiza a través de una incisión oculta en la axila de apenas tres centímetros, lo que supone un cambio significativo respecto a las técnicas tradicionales más invasivas. A través de esta vía, los especialistas pueden extirpar completamente el tejido mamario y realizar la reconstrucción inmediata en el mismo acto quirúrgico.

Responsables de realizar la mastectomía endoscópica 3D en el Hospital del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Este enfoque permite conservar la piel y el pezón, dos elementos clave desde el punto de vista estético y emocional para la paciente. La técnica aplicada es una mastectomía ahorradora que, además de ser menos invasiva, evita cicatrices visibles en la zona del pecho, favoreciendo una recuperación más rápida y menos traumática.

El resultado es una intervención más respetuosa con el cuerpo, con menor impacto visual y una recuperación más favorable, aspectos que influyen directamente en la calidad de vida tras la cirugía y en el bienestar psicológico de la paciente.

Precisión quirúrgica con visión tridimensional

Uno de los elementos diferenciales del procedimiento es el uso de tecnología de visión tridimensional, que permite al equipo quirúrgico trabajar con una mayor percepción de profundidad y detalle.

Esta herramienta ofrece una visibilidad completa de todas las zonas de la mama, incluidas aquellas más alejadas de la incisión, lo que facilita el trabajo quirúrgico y mejora la exactitud en cada fase del proceso. La capacidad de observar el campo quirúrgico con mayor nitidez supone un avance respecto a la cirugía endoscópica convencional.

Desde el punto de vista técnico, esta mejora en la visualización permite realizar una extirpación más precisa del tejido, garantizando al mismo tiempo la conservación de estructuras necesarias para una reconstrucción adecuada y funcional, lo que repercute en mejores resultados clínicos.

Mayor seguridad para la paciente

Entre los beneficios de esta técnica destaca el incremento de la seguridad, tanto desde el punto de vista quirúrgico como oncológico. La intervención reduce el riesgo de complicaciones como problemas isquémicos en la piel o en el pezón, así como posibles hemorragias durante el proceso.

En el ámbito oncológico, la visibilidad que aporta el sistema tridimensional permite asegurar la extirpación completa del tejido mamario, un aspecto fundamental en el tratamiento del cáncer de mama, al tiempo que se mantiene el tejido graso necesario para una reconstrucción óptima y equilibrada.

El doctor Lorenzo Rabadán subrayó la relevancia de este avance al señalar que “esta técnica supone un avance muy importante en la cirugía de mama, ya que nos permite ofrecer a las pacientes un tratamiento oncológicamente seguro, mínimamente invasivo y con mejores resultados estéticos. La incorporación de la visión 3D mejora notablemente la precisión durante la cirugía y aumenta la seguridad del procedimiento”.

Referente provincial y proyección europea

La mastectomía endoscópica asistida por visión 3D es una técnica de reciente implantación en Europa, lo que sitúa al Hospital Universitario del Vinalopó en una posición destacada dentro del ámbito sanitario tanto provincial como internacional.

El centro ilicitano no solo ha incorporado esta innovación, sino que se ha consolidado como un referente tras la realización de más de 130 procedimientos y la organización de cursos de formación avalados por las principales sociedades científicas especializadas en cirugía de mama.

Este posicionamiento refuerza el papel del hospital como punto de referencia en técnicas avanzadas y evidencia la apuesta por la tecnología, la especialización y la mejora continua de la atención sanitaria.

Con esta intervención, el Hospital del Vinalopó amplía su cartera de servicios con una técnica que combina precisión, seguridad y mejora estética, alineándose con las tendencias actuales de la cirugía menos invasiva y orientada al bienestar integral de la paciente. El avance no solo supone un hito médico, sino también un paso adelante en la humanización de los tratamientos, donde la eficacia clínica se acompaña de una atención centrada en la persona.