Las obras del centro de educación especial Virgen de la Luz en Elche se retrasan tres meses más

“Un mercado de la construcción muy tensionado por falta de mano de obra y con sobrecarga de trabajo de algunos industriales”. Ese es el argumento que ha utilizado la empresa encargada de construir el centro de educación especial Virgen de la Luz en Elche, incluido dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, para pedir algo más de tres meses de plazo. Hasta el extremo de que las obras debían haber acabado a mitad de marzo según la última fecha que se dio y, finalmente, y si no hay más imprevistos, se alargarán hasta finales de junio, como aprobó fuera del orden del día la junta de gobierno local el pasado 5 de marzo, aunque no se diera cuenta públicamente al término de la sesión. Una petición que llega en un momento en que están pendiente de ejecución accesos para vehículos, trabajos de vallados perimetrales e interiores, acabados de patios y urbanización interna, asfaltado, y terminación y acabado interior del edificio, según la propia firma.

Trabajos este martes en el nuevo centro del Virgen de la Luz en Elche. / Héctor Fuentes

Adjudicación en abril de 2024

Fue en abril de hace dos años cuando la junta de gobierno dio luz verde a la adjudicación del contrato a la mercantil Avante Construcción Infraestructuras y Servicios SL por 7,1 millones de euros, con el IVA incluido, y un plazo de ejecución de 18 meses a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo, que fue el 14 de junio de 2024, dos meses después de la adjudicación, lo que habría llevado el fin de los trabajos a diciembre del año pasado. Sin embargo, el 29 de julio de 2024 se firmó acta de suspensión temporal de las obras, mientras que la de reinicio se suscribió el día 30 de septiembre. A partir de ahí, el bipartito dio luz verde en octubre de ese año a la ampliación del plazo de ejecución en dos meses, lo que, junto a la suspensión, llevó a que se fijara el fin de la ejecución en el 14 de marzo de este año.

Trabajos este martes en el nuevo centro del Virgen de la Luz en Elche. / Héctor Fuentes

Petición de febrero

No obstante, el pasado 10 de febrero, a un mes de que se cumpliera la fecha, la adjudicataria presentó una instancia pidiendo la ampliación del plazo en 108 días adicionales, hasta el 30 de junio. Lo hacía, alegó, “por encontrarse el mercado de la construcción muy tensionado por falta de mano de obra y con sobrecarga de trabajo de algunos industriales, especialmente de carpintería de madera, falsos techos, acabados de revestimientos continuos de yeso y mortero, conexión de red desagües al alcantarillado, acometida agua potable y eléctrica, etc., no imputable a esta contrata”, lo que, agregaban, “nos plantea problemas de cumplimiento de plazo contractual y de cierre de fechas”. Todo ello, añadía, “siendo conscientes del apremio de las obras, como nos solicita la dirección de obras y el Ayuntamiento de Elche, estando a falta de ejecución de accesos vehiculares, trabajos de vallados perimetrales e interiores, acabados de patios y urbanización interna, asfaltado, y terminación y acabado interior del edificio, y por todo ello, con la máxima seguridad a falta de los trabajos antes mencionados, y habiendo agotado recursos para recuperar el plazo perdido no imputable a esta constructora”.

Trabajos este martes en el nuevo centro del Virgen de la Luz en Elche. / Héctor Fuentes

Informes

La petición de la empresa, en este sentido, viene avalada por otro informe de la dirección facultativa externa, Arkitera Sociedad de Arquitectura, en el que se detalla que “los argumentos expuestos por el contratista son conocidos por esta dirección facultativa, que no puede considerarlos atribuibles en exclusiva ni a esta obra ni al contratista por tratarse de una situación generalizada que está afectando en similares circunstancias al sector de la construcción en estos momentos haciéndonos considerar tales causas como de fuerza mayor”. Incuso el arquitecto municipal así lo ratifica, lo que lleva al equipo de gobierno a dar el plácet a las aspiraciones de la firma, entre otras cosas, porque la petición se ha cursado antes de concluir el plazo establecido en el contrato, y, según se puntualiza, “no conlleva ningún efecto económico, puesto que no varía el importe del contrato y, por otro lado, el hecho de que acceder a su concesión no priva al acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, ni provoca la indefensión de los interesados, no supone obstáculo alguno para su procedencia y validez”.

Trabajos este martes en el nuevo centro del Virgen de la Luz en Elche. / Héctor Fuentes

Tiempo para el traslado

Con estos puntos de partida, y preguntada por esta cuestión, la concejala de Educación, María Bonmatí, incide en que “estamos totalmente coordinados con las familias y la dirección del centro, que conoce la ampliación del plazo”, y añade que “la fecha máxima es el 30 de junio, pero la idea es que no agoten el plazo y, además, hay tiempo de sobra para el traslado y empezar el curso con normalidad en septiembre en el nuevo centro”. De hecho, aunque desde el principio se apuntó a que las obras estarían acabadas para finales de 2025 o principios de 2026, siempre se señaló al curso 2026-2027 para la apertura del centro, plazo que se mantiene pese a la prórroga, porque se estima que en los meses estivales dará tiempo a completar el equipamiento y el cambio de colegio.

Las instalaciones

El centro se sitúa en la calle Celia Lozano, en el barrio de Altabix-Universidad de Elche, junto al barranco de San Antón, lo que despertó mucha controversia los últimos años por situarse en una zona peligrosa en caso de lluvias torrenciales. En cuanto al edificio en sí, se planteó alrededor de un patio central de forma pentagonal. La configuración del claustro se debe a las peticiones específicas de la comunidad escolar para “generar un patio de juegos seguro y vigilado, de fácil acceso desde las aulas”, según explicaron desde el Ayuntamiento hace dos años, cuando empezaron los trabajos sobre el terreno. El colegio cuenta con aulas de logopedia, aulas-taller, y salas de psicomotricidad y de música, de rehabilitación física, de estimulación multisensorial, de estimulación basal y de educación física, así como con vestuarios y enfermería.