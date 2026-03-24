La Policía Local de Elche inicia controles voluntarios y sin multas en institutos sobre la velocidad máxima de los patinetes

El Ayuntamiento de Elche y la Policía Local han iniciado una campaña de revisiones voluntarias de patinetes eléctricos en institutos del municipio con un enfoque claramente educativo: informar antes de sancionar. La iniciativa ha arrancado este martes en el intituto de Educación Secundaria Vicente Verdú, donde los agentes han comprobado la velocidad de los vehículos y han explicado a los alumnos si cumplen la normativa vigente, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2026. El objetivo de esta acción es mejorar la seguridad vial y fomentar un uso responsable de los vehículos de movilidad personal entre los jóvenes, uno de los colectivos que más utilizan estos dispositivos en la ciudad.

Controles pedagógicos en centros educativos

Durante la jornada, en la que han participado 20 alumnos, los agentes han utilizado dos velocímetros para medir la velocidad de los patinetes, resolver dudas y advertir sobre los riesgos asociados al trucaje de estos vehículos. La actividad ha permitido a los estudiantes conocer de primera mano si sus dispositivos cumplen con los límites legales establecidos.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, destacó el carácter formativo de la campaña y agradeció la colaboración del centro educativo. Según señaló, estas jornadas “permiten enseñar a los más jóvenes si sus patinetes cumplen con la normativa, dándoles seguridad jurídica tanto a ellos como a sus familias”.

Dos agentes con dos unidades de control de velocidad informaron de la situación legal de los patinetes de los jóvenes estudiantes en Elche / Héctor Fuentes

El edil incidió en que la iniciativa no tiene un carácter sancionador. “la gran labor formativa de la Policía Local, cuyo objetivo no es sancionar, sino informar y prevenir”, afirmó, subrayando que si el enfoque fuera distinto “desde el primer día estaríamos sancionando y no estaríamos haciendo este tipo de actividades”.

Prevención antes de aplicar sanciones

La Policía Local ha insistido en que el objetivo es actuar de forma preventiva antes de iniciar expedientes sancionadores. El oficial José Sánchez explicó que “el objetivo es ayudas a los más jóvenes antes de aplicar sanciones y fomentar el uso seguro y responsable de los patinetes para evitar accidentes, nuestra principal prioridad”.

Durante la sesión, los agentes detectaron casos de patinetes modificados para superar los 25 km/h, límite fijado por la normativa. En estos casos, advirtieron a los alumnos de los riesgos que conlleva circular con vehículos alterados, especialmente en caso de accidente, donde pueden surgir problemas con la cobertura de seguros.

Los equipos de la Policía Local de Elche miden la velocidad que puede llegar a alcanzar un patinete / Héctor Fuentes

Sánchez destacó además la implicación de los estudiantes, que participaron activamente planteando preguntas y reconociendo situaciones reales. “han sido muy sinceros de aquellos vehículos de movilidad personal que ellos incluso tienen un poco trucados”, indicó.

Extensión a la vía pública y más centros

La campaña no se limitará a un único instituto. El Ayuntamiento ya está coordinando su extensión a otros centros educativos del municipio, así como a diferentes puntos de la vía pública. De hecho, ya se ha realizado una actuación en plaza Barcelona, donde cerca de 40 personas acudieron voluntariamente a comprobar sus patinetes.

En esos controles, cuando se detectaron incumplimientos, los agentes no impusieron sanciones, sino que entregaron una declaración responsable advirtiendo de la necesidad de regularizar la situación. Muchos usuarios manifestaron su intención de acudir a talleres para eliminar el trucaje de sus vehículos.

Guilabert recalcó que esta línea de actuación es la adecuada: “informar, concienciar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”. Según explicó, el objetivo es evitar que la aplicación de la normativa coja por sorpresa a los usuarios.

El concejal Claudio Guilabert remarcó que la intención de la Policía Local de Elche es la de informar, no la de sancionar / Héctor Fuentes

Implicación del ámbito educativo

Desde el IES Vicente Verdú, su directora, Esther Montesinos, valoró muy positivamente la iniciativa. “Ha sido una jornada muy útil, en la que los alumnos han participado activamente, han preguntado y han aprendido sobre los riesgos y la normativa actual”, afirmó.

Montesinos explicó que inicialmente algunos estudiantes mostraron dudas ante la posibilidad de ser sancionados. “Nos van a multar”, pensaban, pero la jornada permitió cambiar esa percepción al comprobar el enfoque informativo de la actividad.

La directora subrayó que este tipo de acciones forman parte de un proceso necesario de adaptación a la normativa, tras años en los que el uso del patinete se había generalizado sin apenas regulación.

Cambio de modelo en la movilidad urbana

La nueva ordenanza municipal pretende ordenar el uso de los vehículos de movilidad personal en un contexto de crecimiento acelerado. Desde el Ayuntamiento y la Policía Local se insiste en que la prioridad es reducir la siniestralidad y mejorar la convivencia en el espacio urbano.

La nueva ordenanza municipal de Elche pretende ordenar el uso de los vehículos de movilidad personal en un contexto de crecimiento acelerado / Héctor Fuentes

El propio Guilabert recordó que la estrategia pasa por la prevención y la pedagogía, implicando tanto a jóvenes como a familias y centros educativos. La campaña busca consolidar hábitos responsables y garantizar que los usuarios conozcan sus derechos y obligaciones.

Con estas revisiones voluntarias, Elche apuesta por un modelo progresivo: primero informar, después corregir y, solo en caso necesario, sancionar. Un planteamiento que sitúa la educación vial en el centro de la política municipal y que pretende reducir riesgos en uno de los ámbitos con mayor crecimiento en la movilidad urbana.