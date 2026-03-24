Santa Pola recupera más de 5.000 toneladas de arena para las playas

Santa Pola recupera más de 5.300 toneladas de arena para las playas después de que se retirase junto a los arribazones de posidonia oceánica. Y es que para llegar a este punto el Ayuntamiento ha tenido que realizar un meticuloso procedimiento a lo largo de 2025 y que ha corrido a cargo de la empresa concesionaria Urbaser.

Primero la mercantil retira de los arenales los montones de planta acuática que se acumulan en las orillas y después de depositarse en la cantera, que desde hace años se convirtió en un punto provisional de acopio, se separa para saber a qué playa corresponde. A continuación una pala los va depositando en la máquina cribadora, donde se inicia un proceso de cuatro fases.

Cuatro fases

Tal y como explica el edil de Playas y Medio Ambiente, el primer cribado separa la materia más gruesa, el segundo el pelo textil de la posidonia, del tercero se obtiene un pelo mucho más fino pero con algo de aporte de arena y en el cuarto cribado se obtiene la arena limpia completamente. Ya una vez totalmente depurada, se va amontonando en distintas zonas, diferenciadas por playa donde se recogieron, y cada montón está señalizado con su nombre. De igual modo, se les realiza una analítica para comprobar que la calidad es óptima y posteriormente se devuelve a su playa de origen.

El concejal de Playas, Ángel Piedecausa, junto a una montaña de arena con restos de posidonia / INFORMACIÓN

De los 5.316 millones de kilos de arena recuperados, la mayor parte corresponde a las playas del este, especialmente Varadero y Santiago Bernabéu (74%) y en menor medida a las del oeste (26%).

Reutilización

Este proceso permite recuperar prácticamente toda la arena, pero además los distintos cribados de la posidonia se reutilizan para fomentar la economía circular. Desde el Ejecutivo local recuerdan que recientemente han firmado sendos convenios con la Universidad de Alicante y con la empresa Mediterranean Algae, a través de los cuales estos residuos se convierten en productos cosméticos y sustrato. De igual modo, anuncian que se están haciendo estudios para que la posidonia se convierta en un pilasr para elaborar paneles de obra. En definitiva: se le da otra vida a esa materia orgánica.

En cuanto al acuerdo con la firma biotecnológica, se firmó hace semanas por junta de gobierno y permitirá el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos mediante innovación tecnológica, que abriría la puerta a minimizar el nivel de material que tiene que retirar la concesionaria de la limpieza.

Desde el Consistorio explican que el objetivo es compatibilizar la conservación de las playas con su uso público, evitando tratar la posidonia como un residuo, teniendo en cuenta que esta planta marina cumple una función clave en el ecosistema litoral, ya que ayuda a proteger la costa frente a la erosión y contribuye a mantener el equilibrio del sistema playa-duna.

Tabarca

Su alto valor ecológico ha llegado a ser protegido en reservas como la de Tabarca, ante la presión turística que soporta la isla. Eso sí, después de fuertes temporales la villa marinera recibe toneladas de este material, muy visible en ciertas temporadas del año ya que el decreto del 2022 del Consell prohibe a los ayuntamientos a retirar estas fanerógamas marinas de las playas naturales “en situación acusada de retroceso de la línea de costa", durante los 365 días del año salvo que se justifique una llegada masiva por fenómentos atmosféricos, como ocurrió el pasado verano, cuando la Administración local tuvo que solicitar expresamente a la Dirección General de Medio Natural y Animal que autorizase al Ayuntamiento la etirada, ya que, según el volumen que se apreciaba entonces, calculaban desde el Ejecutivo que se podrían cargar 100 camiones con restos.

Esa limitación por normativa ha despertado en los últimos años el recelo de bañistas que achacan la presencia de la posidonia a un mal estado de preservación de los arenales por el impacto estético que deja, cuando realmente la aparición de esta especie marina viene a revelar la buena calidad del agua.

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Acopio

En cuanto a las playas urbanas, Piedecausa expone que sólo se puede retirar la posidonia entre el 15 de marzo y el 30 de octubre según consta en el citado decreto por lo que lanzan un llamamiento a la población para que sea comprensiva y cuando vean restos no piensen que se trata de suciedad, si no todo lo contrario, ya que las praderas de posidonia oceánica aportan una gran oxigenación, transparencia y calidad a las aguas de nuestra bahía", recalca el edil, que sostiene que las analíticas que la Consellería realiza periódicamente "son excelentes", y se congratula de que el medio ambiente se mantenga en estas condiciones.