Cuando la prevención corta el paso en Elche

Las últimas lluvias del pasado 10 de marzo dejaron varias secuelas en varias partes del término municipal de Elche. Y es que más allá de los efectos más vistosos, como las zonas inundadas próximas al barranco de San Antón, también hubo viviendas que se vieron afectadas, especialmente las que peor estado de conservación presentan. Que se lo digan a los residentes de la calle Reina Victoria, que desde hace dos semanas tienen que sortear un obstáculo en plena vía pública.

Deterioro

La cuestión es que las fuertes precipitaciones provocaron que se desprendieran ciertos cascotes de la fachada de una vivienda de una planta que, a simple vista, presenta un avanzado estado de deterioro. Como medida preventiva el Ayuntamiento acordonó el acceso a la vivienda, pero las vallas que se instalaron ocupan prácticamente todo el ancho de la acera.

Esta situación produce que buena parte de los viandantes que pasan a diario por la que es una de las principales arterias comerciales, especialmente las personas mayores o quienes van con carros de bebé o de la compra, optan por dar rodeos porque no pueden pasar sin invadir la calzada.

Tráfico

Hay quienes, sin embargo, van más allá y se arriesgan pasando directamente por la carretera, con los peligros que conlleva ante el alto nivel de tráfico que registra este vial.

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Y lo hacen movidos por la prisa para evitar cruzarse de acera o pasar por otras calles, teniendo en cuenta que hay establecimientos muy cercanos, como por ejemplo un negocio de comidas para llevar. Residentes trasladan a este diario la indignación y manifiestan que la Administración local debería actuar con celeridad para que el propietario subsane las supuestas deficiencias o que se procure acotar menos extensión para facilitar el paso porque temen que se cronifique esta medida provisional convertida en obstáculo.