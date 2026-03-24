Ratios sin bajar, obras paralizadas y barracones: el PSOE carga contra la política educativa en Elche

La educación pública en Elche, en el centro del debate político y con choques entre el PSOE y el bipartito de PP y Vox. Los socialistas acusaron este martes al equipo de gobierno de “cerrar aulas, no proponer bajada de ratios y esconder su parálisis en infraestructuras”, tras el último Consejo Escolar Municipal.

El portavoz adjunto socialista, Mariano Valera, denunció que en Elche se siguen cerrando aulas en infantil y primaria y que el Ejecutivo local no impulsa medidas para mejorar la calidad educativa. En este sentido, subrayó que la propuesta para reducir el número de alumnos por clase no partió del gobierno, sino de la comunidad educativa: “debieron ser los miembros del Consejo Escolar, junto al PSOE, quienes propusieran la bajada de ratios ante la falta de iniciativa del equipo de gobierno”, mantuvieron.

Unanimidad

La medida salió adelante por unanimidad, algo que Valera consideró una evidencia de que se trata de “una medida de sentido común para mejorar la atención educativa y la calidad de la enseñanza”, y criticó que, pese a ello, “el PP y Vox miran hacia otro lado”.

Los socialistas situaron entre sus principales demandas la bajada de ratios, el desbloqueo del colegio número 38 y la reactivación del conservatorio de música, dos proyectos que, según denunciaron, siguen paralizados.

Sobre el colegio 38, Valera fue contundente: “han pasado tres años y todo sigue igual: nada de nada”, recordando que afecta a centros como Casablanca y Ausiàs March. En cuanto a la infraestructura musical, criticó que no existe ningún avance real del proyecto en el aparcamiento de Candalix tras el cambio de ubicación decidido por el alcalde.

El concejal resumió que la situación actual es la de “silencio, parálisis y cero interés por la educación pública”.

Plan Edificant

Además, el PSOE reivindicó el modelo de gestión anterior, defendiendo el Plan Edificant como una herramienta eficaz para mejorar la red educativa. “Reivindicamos el Plan Edificant como la herramienta útil que sí sirvió para impulsar y mejorar las infraestructuras educativas de Elche”, señaló Valera, frente a lo que consideró una falta de apuesta actual.

En esta línea, también criticó la persistencia de aulas provisionales: “existen alumnos de infantil que están en aulas prefabricadas”, lamentando que la política del actual gobierno fuera “colocar barracones” en lugar de apostar por centros educativos nuevos.

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“Queríamos contar lo que el gobierno de Pablo Ruz no dijo en el Consejo Escolar, lo que callaba y lo que intentaba esconder”, insistió Valera, quien concluyó defendiendo que “Elche vuelva a avanzar en calidad e infraestructuras educativas”.