Música, actividades infantiles y propuestas escénicas: todo lo que puedes hacer este fin de semana en Elche

Cargado de teatro, humor y conciertos arranca este fin de semana en Elche y, para los más pequeños, talleres infantiles. Así, el Gran Teatro acogerá, bajo la gestión de Entrecajas Producciones y Teatro de la Abadía, la obra Viejos tiempos, de Harold Pinter, que aborda la memoria, el deseo y la incertidumbre a partir del reencuentro de tres personajes. La representación tendrá lugar este viernes, a las 20 horas.

Teatro

Por su parte, l'Escorxador continúa el Mes del Teatro con la interpretación de Las nueve y cuarenta y tres en el Espai Escenic, a la que se podrá asistir el viernes y el sábado, a las 20 horas, y el domingo, a las 19 horas. La propuesta, de Andrés Alemañ y Manuel Soler Tenorio, está a cargo de CCCE l’Escorxador y la compañía Calandraca Teatro. También se llevará a cabo el taller familiar Pequeños y pequeñas artistas, el taller infantil Descubriendo el teatro musical y la exposición 10 años de Microteatro en l’Escorxador.

Además, el sábado viene cargado de muchas actividades. A las 19 horas, el Grupo Cultural Jerusalem representará, en el Centro Histórico de la ciudad, La Pasión de Elche. Y, una hora después, el Gran Teatro ofrecerá el espectáculo humorístico Prohibido echarle cacahuetes al mono, protagonizado por Salva Reina.

Una imagen de "La Pasión en Elche" que se escenifica este sábado en el Centro Histórico de la ciudad. / INFORMACIÓN

Conciertos

Pero no todo es teatro. La música también ocupa lugar en esta programación. Así, el viernes, mientras que en La Llotja se celebrará el concierto de Colectivo Panamera y, el sábado, el espectáculo ¡Viva el mariachi!, con Jorge Páez y sus músicos; la Rotonda del Parque Municipal acogerá los nuevos conciertos de La Matinal. Además, La Tramoia ofrecerá para toda la familia No nos moverán, de Los Titiriteros de Binéfar.

Cine y exposiciones

En el ámbito cinematográfico, esta semana el Cine Odeón proyecta Münter y el amor de Kandinsky en la Filmoteca Municipal, además de las sesiones del Cineclub de Luis Buñuel y el ciclo de cine infantil. También continúan abiertas diversas exposiciones en Las Clarisas, la Orden Tercera, el MACE y La Calahorra. Además de las actividades del Hort dels Pontos, las visitas comentadas del MAHE y la programación cultural en barrios y pedanías.