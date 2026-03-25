La Junta Central de Usuarios del Vinalopó revierte la sobreexplotación de los acuíferos elevando el agua hasta 15 metros

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó ha conseguido revertir una de las problemáticas históricas más graves del sureste español: la sobreexplotación de los acuíferos desde la década de los ochenta. Precisamente la SAT San Enrique de Elche, dirigida también por el ingeniero Árgel Urbina, presentará este sábado, en su asamblea general ordinaria, los resultados de un modelo de gestión hídrica que ha permitido frenar el descenso de los niveles freáticos y, por primera vez en años, iniciar su recuperación en unas masas de agua que pueden llegar a tener niveles de profundidad del agua de hasta 500 metros.

El encuentro con los regantes, que será en el Centro de Congresos, servirá para trasladar a los comuneros los principales datos del ejercicio, entre ellos la evolución de los acuíferos, la situación de los recursos hídricos disponibles y el estado económico de la entidad. El informe será presentado por Urbina, quien ha adelantado que los resultados “confirman que el camino adoptado es el correcto” y que incluso este fenómeno de mejora del nivel de los pozos sería ejemplo en todo el país.

Durante años, la extracción intensiva de agua subterránea para uso agrícola provocó un descenso continuado de los niveles en los acuíferos del Vinalopó y su entorno. Como ejemplo, expone que, si la caída anual llegaba a alcanzar hasta diez metros, ahora se ha frenado la regresión y el nivel se eleva de cinco a seis metros en algunos pozos, con lo cual hay optimismo en el sector para evitar una situación que comprometía seriamente la sostenibilidad del sistema y que situaba a estas masas de agua en una situación crítica.

Elevación

Así las cosas, en algún caso se ha elevado la capa de agua hasta unos 15 metros como en el de Villena-Benejama, pasando a localizarse a unos 425 metros a hacerlo a unos 410 según apuntan desde la Junta Central de Usuarios.

El factor clave detrás de este cambio ha sido la sustitución de las extracciones subterráneas por agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó. Gracias a un acuerdo firmado en octubre de 2023 entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y las comunidades de regantes, se puso en marcha un plan a diez años para garantizar el suministro de recursos hídricos alternativos a precios asumibles con las nuevas reglas de explotación que se aprobaron tiempo después, en concreto en febrero de 2025.

Esta recuperación progresiva ya se ha cuantificado a través de mediciones piezométricas en varios acuíferos monitorizados, entre ellos los de la Sierra de Crevillent, Jumilla-Villena o el propio Vinalopó.

Hay que tener en cuenta que en pozos como el de Crevillent, del que extrae agua un amplio número de regantes del Medio Vinalopó, fundamentalmente de la localidad de Hondón de las Nieves, ha llegado a estar en varias etapas está al borde de la salinización con grandes profundidades que se salían de la media, lo que llevó a declararse a sobreexplotado en 1986.

En el marco de este convenio, durante el último año la SAT San Enrique ha incorporado 37 hectómetros cúbicos de agua del Júcar, lo que ha permitido dejar de extraer ese mismo volumen de los acuíferos. “Si dejas de sacar agua del subsuelo y utilizas agua superficial, el acuífero va para arriba".

Problema estructural

Este modelo, basado en ofrecer alternativas reales al agricultor en lugar de imponer restricciones, es el que Urbina defiende como solución estructural al problema de la sobreexplotación en toda España. “No puedes decirle a un regante que deje de usar agua sin darle otra opción. La clave está en sustituir, no en prohibir. Eso es lo que estamos demostrando aquí”, insiste el representante de los regantes.

Los resultados obtenidos en la zona ya están siendo analizados por hidrogeólogos y expertos universitarios, y serán presentados en foros técnicos de ámbito nacional. De hecho, la experiencia de la SAT San Enrique se expondrá próximamente en un congreso en Ciudad Real como ejemplo de buenas prácticas en gestión hídrica. “Somos, probablemente, el único caso en España donde los acuíferos están recuperándose de forma clara”, asegura Urbina.

Estabilidad

Además de la mejora ambiental, la entidad afronta la campaña con una situación de relativa estabilidad en cuanto a recursos disponibles. Actualmente, la SAT dispone de aproximadamente 600.000 metros cúbicos de agua almacenada, lo que representa cerca del 70% de las reservas que garantizarían el suministro para los regantes al menos hasta el final del verano.

"Tendremos agua hasta septiembre, lo que da tranquilidad y permite planificar la campaña con mayor seguridad”, expone el presidente. Esta disponibilidad ha sido posible gracias a una estrategia de almacenamiento en invierno, cuando los costes energéticos son más bajos, y a una gestión eficiente de los recursos, de la misma forma que las últimas lluvias también han contribuido a aumentar el almacenamiento.

Uno de los pozos de Hondón que se abastecía del acuífero de la Sierra de Crevillent y que llegó a ser clausurado por la mala calidad de sus aguas. / INFORMACIÓN

En vista de estros datos, desde la entidad exponen que mantendrán en 2026 las mismas tarifas que en el ejercicio anterior, sin incrementos en el canon ni en las cuotas de mantenimiento. “Hemos conseguido estabilizar los costes gracias al ahorro energético y a una mejor gestión del agua. No es lo mismo bombear en verano que en invierno”, insiste Urbina.

Regularización

Otro de los asuntos que se abordarán en la asamblea será la regularización de la superficie regable conforme a las exigencias de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La entidad ha actualizado el censo de parcelas y titulares para adaptarse al uso de aguas públicas, un proceso que afecta a unas 600 hectáreas en el norte del término municipal de Elche que es donde la SAT tiene presencia.

“Ahora cada parcela está perfectamente identificada, con su propietario y su superficie. Esto aporta seguridad jurídica y ordena el sistema de riego”, traslada Urbina, que subraya la importancia de este paso para garantizar el cumplimiento de la normativa y la correcta distribución del agua.

Reconocimiento

En otro orden de cosas, la asamblea también incluirá un reconocimiento a la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo, por su implicación en el desarrollo del postrasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura clave para el suministro hídrico en el sur de la provincia de Alicante. Urbina difiende el papel que jugó Goretti durante su etapa al frente de la Dirección General del Agua, donde impulsó proyectos fundamentales para la llegada de recursos hídricos a la comarca.

Potencial agrícola

Desde la comunidad le mandan un mensaje de confianza a los comuneros porque entienden que se empiezan a ver resultados tangibles. “El Vinalopó es una zona con un enorme potencial agrícola, pero necesita garantías", añade el representante de la SAT San Enrique, quien además expone que este modelo permite compatibilizar la actividad agraria con la recuperación de los recursos naturales.