La Asociación de Empresas de Servicios de Elche pide bajar el IVA al 10 % por el impacto de los conflictos mundiales

La Asociación de Empresas de Servicios (AESEC) de Elche ha reclamado al Gobierno central la reducción del IVA al 10 % como medida urgente para aliviar la presión fiscal sobre empresas y autónomos ante el impacto económico derivado del actual contexto internacional. La organización empresarial advierte de que el incremento de costes provocado por el conflicto internacional está deteriorando los márgenes de negocio y amenaza con trasladarse al precio final de productos y servicios.

La petición se produce en un momento en el que muchas empresas están afrontando subidas continuadas en gastos energéticos, materias primas y servicios, lo que está tensionando la actividad económica y afectando a la competitividad del tejido empresarial. Desde la asociación consideran que, sin medidas fiscales inmediatas, la situación seguirá repercutiendo en el consumidor final.

Reclaman una rebaja fiscal urgente

AESEC ha trasladado públicamente su preocupación por el escenario económico actual, que según la organización está generando una reducción significativa de los márgenes empresariales. La entidad vincula esta situación directamente al impacto del conflicto internacional, que está provocando un encarecimiento generalizado de los costes de producción y funcionamiento de las empresas.

En este contexto, la asociación reclama una actuación inmediata por parte del Ejecutivo. En su comunicado señalan que “desde AESEC reclamamos al Gobierno la aplicación urgente de una reducción del IVA al 10% mientras se mantenga esta situación. Se trata de una medida imprescindible para aliviar la presión fiscal, contener el impacto en los costes y evitar que esta situación siga trasladándose al precio final de productos y servicios, afectando directamente al consumidor.”

La organización empresarial considera que una rebaja temporal del impuesto permitiría mitigar el impacto económico de la actual coyuntura y ayudaría a las empresas a mantener su actividad sin trasladar íntegramente el incremento de costes a los clientes.

El ilicitano Antonio Andreu Rocamora es presidente de AESEC / INFORMACIÓN

Exención de IVA para pequeños autónomos

Junto a esta petición coyuntural, AESEC también reclama la aplicación en España de medidas ya contempladas en el marco normativo europeo que beneficiarían especialmente a los autónomos con menor volumen de facturación.

En concreto, la asociación denuncia que todavía no se han implementado en el sistema fiscal español las directrices europeas que permiten eximir del pago del IVA a los trabajadores autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

Sobre esta cuestión, el presidente de la entidad, Antonio Andreu Rocamora, destaca que “desde la asociación queremos denunciar otra cuestión igualmente relevante: la falta de aplicación en España de las directrices europeas que permiten eximir del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales. Esta medida, ya contemplada en el ámbito europeo, supondría un importante alivio fiscal y administrativo para miles de pequeños profesionales.”

La organización considera que la adopción de esta medida facilitaría la actividad de muchos profesionales autónomos, reduciendo tanto la carga fiscal como las obligaciones administrativas vinculadas al impuesto.

Impacto de los costes en la economía

Desde AESEC subrayan que la situación actual está afectando de manera directa al funcionamiento del tejido empresarial, especialmente en sectores donde los márgenes son más reducidos. El incremento de los costes energéticos y de las materias primas está obligando a muchas compañías a revisar precios o a asumir pérdidas para mantener su competitividad.

La asociación advierte de que, si no se adoptan medidas eficaces, esta dinámica continuará repercutiendo en el precio final de los productos y servicios y puede terminar afectando al conjunto de la economía.

Por ello, la organización empresarial defiende que es necesario actuar en dos niveles. Por una parte, adoptar medidas coyunturales que permitan amortiguar el impacto del conflicto internacional en la economía española. Por otra, avanzar en reformas estructurales que adapten el sistema fiscal nacional a las posibilidades que ofrece el marco regulatorio europeo.

En este sentido, AESEC insiste en que la aplicación de la exención de IVA para autónomos con menor facturación sería un paso importante para modernizar el sistema fiscal y favorecer la actividad de pequeños profesionales y emprendedores.

La entidad concluye reclamando una respuesta rápida por parte del Gobierno. En su posicionamiento público, subrayan que “desde AESEC exigimos al Gobierno una respuesta ágil, clara y decidida: medidas inmediatas para afrontar la situación actual y reformas estructurales que alineen a España con Europa y apoyen de forma real a empresas y autónomos.”

Con estas demandas, la asociación empresarial pretende abrir el debate sobre la necesidad de adaptar la fiscalidad a la actual coyuntura económica y reforzar el apoyo institucional a empresas y trabajadores autónomos en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el aumento de los costes empresariales.