Elche se blinda con más de 700 policías locales para una Semana Santa con la expectación en auge

Elche ultima los preparativos para una de sus celebraciones más multitudinarias con un amplio dispositivo especial que integrará a más de 700 agentes de la Policía Local y cerca de 190 operarios de limpieza, con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad y el buen estado de las calles durante toda la Semana Santa. El operativo se desplegará entre el 28 de marzo y el 5 de abril, coincidiendo con los días de mayor afluencia de público y visitantes.

En total, la Policía Local movilizará 716 efectivos entre mandos y agentes. De ellos, 436 estarán destinados específicamente a cubrir la seguridad de las procesiones y actos religiosos, mientras que otros 280 reforzarán la vigilancia en playas, barrios y pedanías. El edil de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, ha destacado que es compromiso del gobierno municipal “trabajar de la mano de la Policía Local para disfrutar de una Semana Santa segura y con normalidad”, al tiempo que ha agradecido la implicación de los cuerpos de seguridad.

El comisario de Policía Local y el concejal de Recursos Humanos explicaban este miércoles el dispositivo especial de Semana Santa en Elche / V. L. Deltell

Amplio despliegue y coordinación de servicios

El dispositivo no se limita a la presencia policial, sino que implica la coordinación de diferentes áreas municipales, así como la participación de Protección Civil y servicios sanitarios. El comisario de la Policía Local y coordinador de Emergencias, Jesús Andreu, ha señalado que “el dispositivo también contará con la coordinación de distintas áreas municipales, Protección Civil y servicios sanitarios, con un puesto de mando en la Plaza del Congreso Eucarístico para atender cualquier incidencia”.

Este centro de coordinación permitirá dar respuesta inmediata ante cualquier situación, especialmente en jornadas de máxima concentración de personas como el Domingo de Ramos, Jueves Santo o Viernes Santo. Además, se reforzará la presencia de ambulancias sanitarias con soporte vital básico y avanzado en puntos estratégicos del recorrido.

Durante estos días se aplicarán restricciones de tráfico en los itinerarios procesionales. “Cortaremos el acceso a procesiones una hora antes de cada salida de procesión”, ha indicado Andreu, quien también ha recordado que será necesario retirar vehículos estacionados en las zonas afectadas para facilitar el paso de los tronos. Desde la Policía Local se recomienda a los ciudadanos acudir andando y hacer uso de los aparcamientos habilitados para evitar congestiones.

Limpieza intensiva y respuesta rápida

En paralelo, el Ayuntamiento activará un dispositivo extraordinario de limpieza que contará con 190 operarios y 80 vehículos, con especial atención a los recorridos de las procesiones y las zonas de mayor tránsito. Este refuerzo incluye incremento de personal en turnos festivos y actuaciones específicas en áreas turísticas, playas, zonas de ocio y el merendero del pantano.

“El plan está diseñado con el objeto de que todos los recorridos por las calles donde pasen las procesiones queden lo antes posible en óptimas condiciones”, ha explicado Navarro. Tras cada desfile procesional, los equipos actuarán con barrido mecánico y manual, además de aplicar tratamientos específicos para eliminar restos de cera mediante vapor de alta presión.

También se procederá a la instalación del mobiliario urbano retirado previamente y a la recolocación de contenedores y papeleras. A ello se suma la ampliación del Servicio de Intervención Rápida para atender incidencias durante los actos multitudinarios en coordinación directa con la Policía Local.

El punto de alquiler de sillas para las procesiones de Semana Santa de Elche está en la Plaça de Baix / Héctor Fuentes

Ajustes en movilidad y servicios públicos

El desarrollo de la Semana Santa implicará modificaciones en el funcionamiento habitual de algunos servicios. En materia de recogida de residuos, el turno nocturno se retrasará una hora, mientras que el servicio de tarde en el centro histórico se adelantará. Además, las playas contarán con limpieza diaria de lunes a domingo para garantizar su buen estado.

En cuanto al transporte público, el Ayuntamiento ha advertido de cambios en las líneas de autobús urbano debido a los recorridos procesionales. Navarro ha pedido disculpas y comprensión a la ciudadanía por estas alteraciones, que afectarán especialmente a los vecinos el Domingo de Ramos —en horario de mañana y tarde—, así como a los días de Lunes a Viernes Santo por la tarde y noche, y al Domingo de Resurrección por la mañana.

Para facilitar la información, en las paradas afectadas se indicarán alternativas, los conductores informarán en tiempo real y se han habilitado códigos QR para consultar los cambios actualizados en las rutas.

Con este amplio despliegue, el consistorio busca garantizar que Elche afronte una de sus celebraciones más importantes con normalidad, seguridad y una imagen cuidada, consolidando su atractivo como destino durante estas fechas y asegurando el correcto desarrollo de todos los actos previstos.

La expectación por ver las procesiones de Elche ha aumentado en los últimos años / Héctor Fuentes

Alta expectación y organización del público

A la preparación del dispositivo se suma la organización del espacio para el público asistente. Desde este miércoles ha comenzado la venta de sillas en la Plaça de Baix, donde ya se registraban colas ante la previsión de gran afluencia. Como novedad este año, el servicio se amplía a la Corredora hasta las Cuatro Esquinas.

El horario de venta será de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas hasta el 3 de abril. El precio general será de 6 euros, mientras que el Viernes Santo ascenderá a 8 euros, uno de los días con mayor asistencia.