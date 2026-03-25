El concierto gratuito del Misteri d'Elx del Viernes de Dolores reúne a cien intérpretes en Santa María

La basílica de Santa María de Elche acogerá el próximo viernes 27 de marzo, a las 21 horas, una nueva edición del tradicional concierto de Viernes de Dolores del Misteri d’Elx, una cita consolidada en el calendario cultural y religioso de la ciudad en los días previos a la Semana Santa. La actuación, organizada por el Patronato del Misteri, reunirá a cerca de un centenar de cantores y músicos en un evento de acceso libre hasta completar el aforo.

El concierto contará con la participación de la Capella, el Coro Juvenil y la Escolanía del Misteri d’Elx, bajo la dirección del mestre de Capella, Francisco Javier Gonzálvez Valero, en una propuesta que combina tradición, solemnidad y calidad interpretativa en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio ilicitano.

Una cita consolidada en la Cuaresma ilicitana

El concierto de Viernes de Dolores se ha convertido en una de las convocatorias musicales más relevantes de la Cuaresma en Elche. Se trata de una cita que cada año congrega a numerosos asistentes y que marca el inicio de los días centrales previos a la Semana Santa, con una programación centrada en la música sacra.

El Patronato del Misteri d’Elx mantiene así una tradición que refuerza el vínculo entre la Festa y la vida cultural de la ciudad, ofreciendo una propuesta que aúna el valor patrimonial con la divulgación musical. La elección de la basílica de Santa María como escenario no es casual, ya que este templo constituye el núcleo histórico y simbólico del Misteri.

Cartel del concierto del Misteri d'Elx de este Viernes de Dolores / INFORMACIÓN

Repertorio de gran tradición litúrgica

El programa musical previsto para esta edición incluye tres obras de referencia dentro del repertorio religioso. Por un lado, se interpretará Stabat Mater dolorosa, de Cosme de Benito, una pieza vinculada al dolor de la Virgen en el contexto de la Pasión.

También se ofrecerá Siete palabras que habló N. S. Jesucristo en la cruz, del mismo autor, una composición que profundiza en los momentos finales de Cristo desde una perspectiva musical y espiritual. El repertorio se completa con Miserere mei, de Gregorio Allegri, una de las obras más emblemáticas de la música sacra occidental.

Estas piezas permitirán configurar un concierto de alto contenido simbólico, en el que la interpretación coral y la música litúrgica adquieren un papel central, en sintonía con el carácter introspectivo de la Cuaresma.

Músicos invitados y despliegue artístico

Junto a las formaciones propias del Misteri, el concierto contará con la participación de destacados músicos invitados, que aportarán riqueza y matices a la interpretación. Entre ellos se encuentran la organista Alicia Galiana Navarro, el violonchelista Adrián Cuenca del Castillo y la contrabajista Gala Navarro Agulló.

La suma de estas formaciones y músicos permitirá alcanzar una cifra cercana al centenar de participantes, lo que convierte esta actuación en una de las más ambiciosas dentro de la programación cultural previa a la Semana Santa en Elche.

Este despliegue artístico refuerza el carácter excepcional del concierto, que no solo destaca por su contenido musical, sino también por la magnitud de su puesta en escena.

Acceso libre y retransmisión en directo

El acceso al concierto será gratuito hasta completar el aforo, una medida que busca facilitar la participación ciudadana y acercar la música sacra a todos los públicos. Para aumentar la capacidad, se habilitarán también los balcones de la basílica, lo que permitirá acoger a un mayor número de asistentes.

Además, el Patronato ha previsto la retransmisión del evento a través de los canales oficiales de YouTube de la basílica de Santa María y del Misteri d’Elx, ampliando así su alcance más allá del espacio físico del templo.

Esta doble vía, presencial y digital, responde a la creciente demanda de contenidos culturales accesibles y permite que el concierto pueda ser seguido desde cualquier lugar.

Con esta nueva edición del concierto de Viernes de Dolores, el Misteri d’Elx reafirma su papel como referente cultural y musical, consolidando una propuesta que combina tradición, calidad artística y apertura al público en uno de los momentos más significativos del calendario ilicitano.