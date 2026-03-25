Elche reivindica la singularidad de su palma blanca en su envío protocolario al Papa, los Reyes y otras autoridades

Elche ha vuelto a cumplir con una de sus tradiciones más arraigadas en vísperas de la Semana Santa: el envío de palmas blancas a destacadas autoridades nacionales e internacionales con motivo del Domingo de Ramos. El acto, celebrado en el Huerto de San Plácido, ha servido este año no solo para mantener una costumbre que se remonta a los años 50, sino también para reforzar la proyección institucional de una artesanía única que la ciudad aspira a proteger como Indicación Geográfica Protegida. En el evento se han presentado varias novedades. Una de ellas, la más reivindicativa, es el envío de la palma a un nuevo destinatario, a João Negrão, el actual director ejecutivo de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).

El alcalde de Elche sujeta la palma que le enviará a la primera edil de Crevillent / V. L. Deltell

En el inicio del acto, el alcalde, Pablo Ruz, acompañado por la edil de Cultura, Irene Ruiz, ha puesto en valor el trabajo del taller encargado de las piezas, la familia Serrano Valero, responsable desde hace décadas de la elaboración de estas palmas. “Gracias a la familia Serrano Valero por este retablo de belleza, de tradición y de manos que hacen estas obras de arte”, destacaba el primer edil.

Tradición y proyección internacional

El envío de las palmas blancas forma parte de una tradición que conecta el pasado con el presente y proyecta la identidad ilicitana más allá de sus fronteras. “Cumplimos con la tradición, que es ese hilo invisible que nos comunica con el pasado y nos proyecta hacia el futuro y lo hacemos con muchísimo orgullo”, afirmaba Ruz.

En primer término la palma para el Papa y a continuación la de la Reina / V. L. Deltell

Este año, como principal novedad, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el número de destinatarios con un claro objetivo estratégico: reforzar el reconocimiento de la palma blanca como un elemento singular del patrimonio local. Entre las incorporaciones destacan las alcaldesas de Santa Pola y Crevillent. “Es una propuesta bonita que los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó cuenten con palmas blancas”, señalaba el alcalde, que aseguraba que es la primera vez en la historia que se realiza este obsequio a las dos poblaciones vecinas.

Nuevos destinatarios para impulsar la protección de la palma

La inclusión del responsable de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea responde a la intención municipal de avanzar en la protección de esta artesanía -"en la palma blanca somos únicos", decía el alcalde-, como Indicación Geográfica Protegida de la UE. Ruz subrayaba que “solamente la Palma Blanca se trabaja y se hace en Elche. Es verdad que en otros municipios lo intentan, pero la tradición es ilicitana”.

El huerto de San Plácido en Elche ha sido un año más testigo de la presentación de las palmas de las autoridades / V. L. Deltell

Este gesto institucional busca dar visibilidad a la singularidad de este producto artesanal y reforzar su candidatura a una figura de protección que garantice su origen y autenticidad.

Palmas para autoridades nacionales y religiosas

El reparto de las piezas mantiene su esquema habitual, con envíos a las principales autoridades del ámbito político y religioso. Este año, el Papa León XIV recibirá su primer ramo, una palma rizada con una gran cruz en la cúspide, diseñada para presidir la Plaza de San Pedro como símbolo del mundo cristiano.

También se remiten palmas a la Reina Letizia, con una paloma de la paz, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los obispos de la diócesis Orihuela-Alicante y Solsona. A ello se suman las destinadas al Rey Felipe VI, la Reina Doña Sofía, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, los miembros del Consell y el alcalde de Jaca, ciudad hermanada con Elche.

Ruz ha recordado que “esta tradición del envío de las palmas empezó en los años 50 y goza de una extraordinaria salud, unas piezas que son una obra de arte y que llevan el nombre de Elche a todos los rincones del mundo católico”.

El alcalde de Elche fotografía las palmas para el Papa, la Reina y otras autoridades / V. L. Deltell

Un proceso artesanal de gran complejidad

Detrás de cada palma hay un proceso artesanal exigente que requiere tiempo, experiencia y precisión. La artesana Paqui Serrano ha explicado que “es un orgullo y una responsabilidad realizar estas piezas”, subrayando la dificultad de su elaboración.

Cada pieza requiere aproximadamente una semana de trabajo y la participación de cuatro personas, detallaba la artesana, destacando que las más complejas son las destinadas al Papa y a la Reina Letizia. En el caso de la palma papal, señalaba que ha supuesto un reto especial por sus dimensiones y diseño. “Me apetecía este año que se viera una cruz que se viera más todavía la Palma de Elche en el Vaticano”, explicaba Serrano.

Además, insistía en la importancia de la materia prima, ya que no todas las hojas de palmera sirven para este tipo de trabajos. “Necesitas que sea una palma fuerte, que tenga mucha hoja, que sea larga, que sea ancha”, apuntaba, destacando la dificultad de encontrar piezas adecuadas.

Exposición inédita en el salón de plenos

Como novedad adicional, el Ayuntamiento ha anunciado que la exposición de los ramos participantes en el concurso de artesanía se celebrará por primera vez en el salón de plenos. El acceso se realizará desde el arco del Ayuntamiento este sábado de 12 a 14.30 y de 16.30 a 21 horas, mientras que la entrega de premios tendrá lugar a las 19.30. Ruz ha justificado esta decisión señalando que se trata del espacio “institucional y civil más noble de la ciudad y el mejor lugar para exhibir estos ramos”. La medida busca reforzar el valor simbólico de una tradición que forma parte esencial del patrimonio ilicitano.

Las palmas, elaboradas con técnicas tradicionales, se envían protegidas mediante sistemas específicos para garantizar su conservación. Se humedecen con agua y azufre, se envuelven en plástico y se transportan en armazones de madera debido a su fragilidad.

Con este gesto anual, Elche no solo mantiene viva una tradición histórica, sino que refuerza su identidad cultural y su proyección internacional a través de una artesanía que continúa siendo uno de los mayores símbolos de la ciudad.