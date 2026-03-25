La Feria de FP de Elche alcanza los 24 centros con tirón por la salud, la imagen personal y la ciberseguridad

Un escaparate para el futuro profesional de cientos jóvenes que se encuentran perdidos sobre qué camino laboral escoger. El Centro de Congresos de Elche acogió este miércoles la tercera edición de la Feria de Formación Profesional, impulsada por el Ayuntamiento, que ha reunido a 24 centros educativos junto a asociaciones empresariales y entidades públicas a través de una jornada que ha destacado desde primeras horas de la mañana por una alta afluencia de estudiantes o trabajadores que quieren reciclar sus conocimientos paseándose por la multitud de stands informativos, talleres prácticos, demostraciones en directo y simuladores que llenaron tanto el interior del recinto como la plaza exterior.

Fracaso escolar

Y es que el propio edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz fue claro señalando que el objetivo es evitar que el desconocimiento condicione el futuro académico porque insistió en que muchas veces el abandono o el fracaso escolar están ligados precisamente a esa falta de información. En este sentido, subrayó la importancia de generar un vínculo directo entre los centros educativos y el tejido empresarial ilicitano, facilitando que los estudiantes puedan completar su formación en empresas locales o de la comarca.

Los grados de imagen personal son de los que más demanda tienen / Héctor Fuentes

Por su parte, la concejala de Educación, María Bonmatí, refirió que por el contacto que tenía con los centros habían participado, si no todos, la infinita mayoría, y que en total se ofertan en torno a 140 ciclos formativos, con unos 7.000 alumnos matriculados entre grados básicos, medios y superiores. La edil trasladó que el encuentro también actúa como herramienta de orientación para jóvenes que aún no tienen claro su futuro. De hecho, alumnos del programa ‘Jove Oportunitat’, dirigido a jóvenes descolgados del sistema educativo, visitaron el recinto en busca de nuevas opciones formativas.

Sanidad

Uno de los aspectos más destacados de la feria ha sido el interés creciente por determinadas familias profesionales, y especialmente los grados vinculados a la sanidad continúan siendo los más demandados, como reconoció el bipartito, apuntando que muchos jóvenes muestran vocación por este ámbito desde edades tempranas. Con lo cuál, eran innumerables los potenciales alumnos que pasaron por talleres de enfermería o de técnico de laboratorio, entre otros.

Junto a la salud la rama tecnológica vive un auge evidente desde informática, electrónica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías concentran buena parte de las consultas, en línea con la transformación del mercado laboral y la creciente digitalización de los sectores productivos. Francisco Javier Maciá, jefe del departamento de informática del IES Pedro Ibarra, asegura que la demanda en su área no deja de crecer, hasta el punto que tienen incluso en lista de espera para el grado medio a entre 30 y 40 personas, con un perfil muy diverso que abarca tanto a jóvenes recién salidos de la ESO como a adultos que buscan una reconversión profesional.

El docente explica que las nuevas profesiones requieren competencias digitales cada vez más avanzadas, "ya no basta con un nivel básico o medio”. Durante la feria, su departamento ha apostado por actividades prácticas para captar el interés de los visitantes, desde cuestionarios tipo kahoot sobre ciberseguridad, "que es un tema con mucho futuro", hasta un simulador en 3D para montar ordenadores, que incluso se puede utilizar con gafas de realidad virtual.

Las ramas tecnológica y sanitaria son de las que más atracción generan / Héctor Fuentes

Patronaje

La feria también ha servido para visibilizar ciclos menos conocidos pero que también tienen su hueco en el mercado laboral como podría ser el caso del grado de confección y moda, perteneciente a la familia de textil y piel. Alba Caballero, profesora de este ciclo en el IES Nit de l'Albà, entiende que esta vía es muy útil para trabajar en tiendas relacionadas con la moda, arreglos o reparaciones, mientras que también abre la puerta a estudios superiores como patronaje o diseño así como acceder a escuelas de arte. ‘Oye, pues a mí siempre me ha gustado coser’ o ‘en mi casa se ha hecho toda la vida’, son algunas de las frases de jóvenes que se repitieron mientras realizaban un taller para convertir tejidos de polipiel en pequeños accesorios como organizadores de cables.

Desde el centro integrado de FP de La Torreta, donde el 80% de alumnos que llegan son jóvenes que terminan la ESO o Bachillerato, aprovecharon también la numerosa cita para presentar el proyecto ‘Yansad’, financiado por la Generalitat, que tiene como objetivo ayudar a los alumnos que terminan sus estudios a crear su propia empresa, a través de mentorización desde el propio centro. Ana Fernández, jefa de estudios, indica igualmente que este tipo de ferias son importantes para resolver dudas y en su caso sirve de antesala de las jornadas de puertas abiertas que celebrarán el próximo 21 y 22 de abril.

Alumnos durante uno de los talleres con electrónica. / Héctor Fuentes

Trasladan que pese a que la oferta de sanidad es la que más tirón tiene, las otras cuatro familias terminan llenándose aunque cuesta más en ramas como transporte y mantenimiento de vehículos o electrónica. Por contraposición, detectan que los ciclos agrarios están generando bastante curiosidad al ser más recientes.

Orientación personalizada

La feria no se ha limitado al ámbito estrictamente educativo de la Formación Profesional ya que también han participado fuerzas y cuerpos de seguridad ofreciendo información sobre sus procesos de acceso y formación interna, con lo que podía verse a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local e incluso de las Fuerzas Armadas.

"Defensa, por ejemplo, financia grados universitarios como Medicina. Hay gente que no sabe que puede estudiar una carrera sin coste, con todo cubierto desde el primer día, y eso abre muchas puertas" apuntaba Juan Carlos Narbona, cabo primero de Infantería de Marina, que quería desmontar la idea de que quien ingresa en las Fuerzas Armadas solo recibe formación militar, si no que incluso ofrecen preparación para otros cuerpos. Reconcoen que en ciudades como la de Elche sin cuartel la información cuesta que llegue, de ahí que agradecieran este espacio en la vía pública para visibilizarse.

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A escasos metros se encontraba Víctor Álvarez, delegado de participación ciudadana de la Comisaría de Elche, que también insistía en que su labor en este foro era enseñar el proceso de acceso y formación a la Policía Nacional porque suele haber desconocimiento sobre cuáles son las pruebas después de la oposición o qué formas hay de ascenso, por ejemplo.