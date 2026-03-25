La fundación Conciénciate de Elche celebrará su gala solidaria del voluntariado el 13 de junio

La Fundación Conciénciate de Elche destinará la totalidad de la recaudación de su segunda Gala del Voluntariado a proyectos sociales impulsados por el colectivo. La cita será el próximo 13 de junio en l'Hort del Xocolater a partir de las 21.30 horas y se desarrollará en formato de cena cóctel solidario, con estaciones gastronómicas, música en directo, actividades de entretenimiento y una rifa solidaria. Así lo anunció este miércoles su presidente, Gorka Chazarra, durante la presentación oficial del evento en el patio de los naranjos de Las Clarisas, desde donde se destacó el crecimiento de esta iniciativa y su impacto en la ciudad.

Según el representante, el objetivo es combinar una experiencia atractiva para los asistentes con un fuerte componente social y solidario. Esta segunda edición llega tras el éxito de la primera gala, que reunió a 540 asistentes y contó con la participación de más de un centenar de empresas colaboradoras. “Se convirtió en un evento que marcó un antes y un después, porque demostramos que se puede organizar una cena benéfica con un modelo transparente, donde el 100% de la recaudación se destina a proyectos sociales y el coste del evento es asumido íntegramente por las empresas”, recalcó Chazarra.

Ahora bien, todo apunta a que la colaboración sobrepasará la del año anterior teniendo en cuenta que cuando aún faltan casi tres meses para la celebración ya son 75 las empresas que han confirmado su participación, aportando productos, servicios y apoyo logístico. Por ello confían en que la fórmula de implicar al tejido empresarial es importante para conseguir recursos con los que poder seguir desarrollando los programas de Conciénciate, entre ellos recursos habitacionales activos durante todo el año, actividades de voluntariado y actuaciones de emergencia ante situaciones sociales críticas.

Sector gastronómico

Entre las firmas, hay numerosas del sector gastronómico, encargadas de ofrecer una amplia propuesta culinaria durante la gala, así como empresas de bebidas, entidades que colaboran en la rifa solidaria y grupos artísticos responsables del entretenimiento. Además, distintos medios de comunicación y creadores de contenido están participando en la difusión del evento, contribuyendo a ampliar su alcance.

Chazarra ha querido agradecer expresamente la implicación de todas estas empresas, así como del comité organizador y del equipo de la fundación, destacando el trabajo de coordinación que requiere una iniciativa de estas características. “Cuando las empresas se unen por una causa, el impacto es extraordinario”, manifestó.

Cartel anunciador de la gala solidaria del próximo 13 de junio en Elche / INFORMACIÓN

Entradas

Durante la presentación también se anunció que las entradas, por 50 euros que irán directamente a los proyectos sociales, ya están disponibles tanto en la web de la fundación como en su sede física, y se ha habilitado la opción de “fila cero” para aquellas personas que deseen colaborar económicamente sin asistir al evento.

La Fundación Conciénciate hace un llamamiento a la participación de la sociedad ilicitana, destacando la importancia del voluntariado como motor de transformación social. “Esta gala es una oportunidad de apoyar, visibilizar y reconocer la labor de tantas personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a mejorar la vida de los demás”, ha explicado el presidente.

Noticias relacionadas

Más allá del carácter festivo, la gala se plantea como una herramienta para generar recursos y reforzar los proyectos sociales de la entidad, en un contexto en el que la demanda de ayuda continúa siendo elevada, después de que recientemente se abriera el último recurso para familias vulnerables en el centro de pernocta del polígono de Carrús.