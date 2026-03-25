Suena a Semana Santa en Crevillent

Crevillent ha vuelto a situarse este año en el epicentro del calendario cofrade con dos de sus actos musicales más esperados: la celebración de su tradicional certamen de bandas de cornetas y tambore y el histórico Septenario de los Dolores, que marca el arranque sonoro y emocional de la Semana Santa en la localidad. La edición de bandas de este año reunía a centenares de vecinos en las calles de la villa y los cánticos en honor a la Virgen están siendo multitudinarios, con un coro popular que supera diariamente las 200 voces, dirigido por Ramón Mas Soler y que consolida de esta manera una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Un momento del canto de los Siete Dolores de la Virgen en la iglesia de Belén de Crevillent / Carlos Torres

El Septenario, una tradición centenaria

El Septenario de los Dolores comenzaba el sábado y terminará este Viernes de Dolores. El evento continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la Semana Santa crevillentina. Este cántico, que podría remontarse a los años 1620-1630 según la tradición oral recogida por el canónigo Juan Martínez García, ha evolucionado con el paso de los siglos sin perder su esencia.

La talla de la Virgen de los Dolores es obra de Mariano Benlliure / Carlos Torres

Desde finales del siglo XIX, el maestro José Mas Llopis incorporó las tradicionales “marchas” como “Stabat Mater”, “O vos omnes” y “Plorans ploravit”, que siguen interpretándose en la actualidad. Posteriormente, la obra “Los Siete Dolores de María Santísima”, de Marcelino Sempere, se consolidó como pieza central del repertorio, adaptándose a lo largo del tiempo a las características vocales del conjunto coral.

Este año, el Septenario adquiere una dimensión especial con la participación de más de 200 voces, lo que refuerza su carácter colectivo y su peso dentro del calendario religioso y cultural del municipio. El propio director del coro popular explicaba a INFORMACIÓN que en esta edición han llegado a ser 225 los cantantes que han participado en los ensayos. "Como los Dolores se cantan durante siete días es normal que cada día falten algunos de los componentes, pero estamos superando los dos centenares a diario", expresaba Ramón Mas Soler.

El director del coro popular Nuestra Señora de los Dolores, Ramón Mas Soler / Carlos Torres

Tradición musical en las calles

Por otro lado, se celebraba el domingo en Crevillent el XLVI Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores, considerado el más antiguo de España. En esta edición participaron un total de ocho formaciones musicales, entre ellas seis bandas de cornetas y tambores y dos agrupaciones musicales, que llenaron de sonido cofrade las calles del centro. Sobre las 10.15 horas, las bandas comenzaron a concentrarse en distintos puntos del municipio, iniciando pasacalles que confluyeron en la plaza Constitución antes de las 10.45. Allí, la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent dio la bienvenida a los participantes y destacó el esfuerzo de estas agrupaciones por mantener viva la tradición.

El Certamen de Cornetas y Tambores de Crevillent se celebró en la calle Blasco Ibáñez / INFORMACIÓN

El acto contó también con una intervención del párroco de Nuestra Señora de Belén y consiliario de la Federación, Joaquín Carlos Carlos, quien realizó una reflexión sobre el papel del músico en la Semana Santa y concluyó con un responso en memoria de los miembros fallecidos de las bandas.

Entre los momentos más emotivos destacó la interpretación de la pieza “Cerca de ti Señor” por parte de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario, junto a una “diana floreada” interpretada por la banda Nuestra Señora de los Dolores en homenaje a su antiguo director, Manuel Mas Gómez.

Ocho formaciones y participación masiva

Tras un almuerzo conjunto, las formaciones se trasladaron al punto de inicio del certamen, que comenzó a las 12.15 horas en la calle Blasco Ibáñez, congregando a centenares de crevillentinos. El evento fue presentado por Aurelio Albero, director de la banda Santos Juanes de Catral, y por Víctor Ferrández, vicepresidente de la Federación.

Ocho agrupaciones musicales participaron en el certamen de bandas de Crevillent / INFORMACIÓN

Participaron en el certamen la banda Nuestra Señora de los Dolores, El Pollastre, Vera Cruz de Oliva, Nuestra Señora del Rosario, Los Lucas, la Asociación de vecinos Virgen de los Desamparados de Orihuela, la agrupación mixta La Sinfónica y la Banda de Clarines y Tambores de la Federación, que cerró el acto con la interpretación de la “Marcha Real” dedicada al pueblo de Crevillent.

La combinación del certamen y el Septenario refleja la singularidad de la Semana Santa de Crevillent, donde la música, la tradición y la devoción se entrelazan como elementos inseparables. La presencia de bandas, agrupaciones y corales no solo aporta un componente artístico, sino que actúa como vehículo de transmisión de un legado que se ha mantenido vivo durante siglos.

Ambos eventos, lejos de ser actos aislados, forman parte de un mismo relato que convierte a Crevillent en un referente dentro de la Semana Santa de España, donde el sonido de cornetas, tambores y voces anuncia cada año la llegada de una de las celebraciones más esperadas por vecinos y visitantes.