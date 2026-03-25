Los sindicatos se enzarzan con Vox en Elche a cuenta de su moción: "Es una amenaza a la industria del futuro"

Una semana después de que Vox presentase una moción proponiendo un plan de choque en Elche para frenar los cierres industriales, e incluso reclamando rebajas fiscales tras acusar al Gobierno y a la UE de provocar la fuga empresarial y la asfixia del tejido productivo local, los sindicatos se han revuelto contra la petición que los socios de gobierno del PP llevarán al pleno el próximo lunes. La tildan de "ataque directo" a los derechos laborales y una "amenaza" a la industria del futuro.

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO manifestaron este miércoles a través de un comunicado su absoluto rechazo a un texto que entienden que tiene la apariencia de defender la industria pero que "solo busca desmantelar los derechos de los trabajadores y el sistema de protección social".

Los sindicatos cuestionan las palabras de Vox, después de las críticas que ha vertido la formación contra la representación de los trabajadores, apuntando a la "rigidez laboral" como causa de la pérdida de competitividad porque entienden que la verdadera competitividad de la industria ilicitana debe basarse en la innovación, la formación y el valor añadido. Ambos sindicatos afirman que la competitividad no se logra con "miseria laboral", por lo que incluso acusan a la formación ultraconservadora de hablar de "asolar áreas industriales" cuando sostienen que el verdadero peligro para el calzado en Elche es el modelo de bajos salarios y la persistente economía sumergida "que esta formación ignora sistemáticamente", reprueban.

Referente

Defienden que la industria del calzado es referente internacional gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras y que defenderlo no supone desregularlo, "sino fortalecer el convenio colectivo, asegurar el relevo generacional y garantizar que una aparadora o un cortador tengan salarios que les permitan vivir con dignidad".

CCOO y UGT van más allá y ven "intolerable" que una formación política pretenda tutelar el derecho fundamental a la huelga, "una conquista democrática que Vox parece despreciar", con lo que manifiestan que las movilizaciones sindicales no responden a "criterios ideológicos", sino a la "defensa de salarios justos, salud laboral y derechos sociales". Por ello cargan contra la formación por acusarles de ser "apéndices del Gobierno" porque exponen que la legitimidad de la representación sindical emana de las urnas en los centros de trabajo y de la Constitución Española.

"Vox parece olvidar que el sindicalismo es el que garantiza que, ante una crisis de viabilidad empresarial, existan planes de acompañamiento y no despidos a coste cero", indican mientras cargan contra el significado que le aplican los de Abascal a conceptos como la interdependencia, ya que sostienen que bajo ningún concepto "puede significar la sumisión de la persona trabajadora a la empleadora bajo el chantaje del paro".

"Suicidio económico"

En otro orden de cosas, los sindicatos consideran que es un "suicidio económico" el negacionismo del cambio climático por Vox, en referencia a que haya calificado en la moción que las normativas medioambientales son "políticas radicales". Para UGT y CCOO, "la industria del calzado y los componentes de Elche solo sobrevivirán si se adaptan a los estándares de sostenibilidad europeos. Ignorar la transición ecológica no protegerá a las empresas, las aislará de los mercados internacionales y las hará tecnológicamente obsoletas", insisten.

De igual modo, valoran que la reforma fiscal que propone la moción con una drástica reducción del IRPF "como llamar cajeros automáticos a quienes contribuyen al bien común, es un insulto a los servicios públicos" y por tanto niegan que la transición hacia una industria sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 sean "peajes", sino la única vía para que el calzado de Elche siga siendo competitivo en los mercados internacionales. "Negar la realidad climática solo condena a nuestra industria a la obsolescencia", aseguran.

Empleo

En materia de empleo también consideran que es "paradójico" el discurso de PP y Vox en Elche. Reprueban que a nivel estatal ambas formaciones en la oposición han sido críticos con la actual legislación laboral, argumentando que los datos de desempleo están "maquillados" por la figura de los fijos-discontinuos. Sin embargo, lamentan que desde Elche el alcalde, Pablo Ruz, califique la situación de "fase de estabilidad y mejora sostenida". Por ello cargan contra el equipo de gobierno manteniendo que " no se puede sostener que el tejido empresarial de Elche vive un momento de 'generación de oportunidades' mientras se afirma, a pocos kilómetros en Madrid, que las empresas españolas están al borde del colapso por la presión fiscal".

Por ello reclaman que las autoridades locales hablen con propiedad "porque si el empleo baja en Elche de forma constante es inseparable de la tendencia general del país. Atribuirse el éxito local mientras se denosta el dato nacional es un ejercicio de funambulismo político", denuncian.

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Al hilo, ambas fuerzas sindicales, integradas en el pacto territorial por el empleo de la ciudad junto con la patronal CEV, se preguntan por qué el bipartito no lleva a este foro los problemas del sector, tal como se les pidió, ante los despidos de las empresas de calzado Analco y María Jaén.