En pie de guerra por las bonificaciones en la tasa de basuras en Elche

La Asociación de Vecinos del Toscar y Carrús Oeste ha mostrado públicamente su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Elche de no estudiar la implantación de bonificaciones en la tasa de recogida de residuos para premiar a los ciudadanos que más reciclan. La entidad vecinal asegura que la propuesta, que pretendía incentivar el uso de los contenedores de recogida selectiva, ni siquiera fue debatida en la Junta de Distrito número 3, órgano que corresponde a este barrio ilicitano.

La iniciativa fue trasladada a este órgano municipal el pasado 28 de enero, cuando la asociación presentó la propuesta a través del representante de las asociaciones en la Junta de Distrito, Bernardo Sánchez Moreno. El planteamiento consistía en analizar la posibilidad de aplicar descuentos en la tasa municipal de basura a aquellos vecinos o zonas de la ciudad que demostraran un mayor compromiso con el reciclaje.

Propuesta para premiar el reciclaje en los barrios

Según explican desde la asociación vecinal, el objetivo de la propuesta era incentivar el reciclaje de las diferentes fracciones de residuos, como envases, papel y cartón, vidrio o materia orgánica, y al mismo tiempo introducir un elemento de recompensa económica para los ciudadanos que utilizan con mayor frecuencia los contenedores de recogida selectiva.

En el comunicado, la entidad señala literalmente que, “desde nuestra asociación vecinal, preocupados por la falta de concienciación social en cuanto al reciclaje de residuos de las diferentes fracciones: envases, papel y cartón, vidrio y materia orgánica”, decidieron impulsar esta iniciativa dentro del marco de participación de la Junta de Distrito.

Elche celebraba recientemente un récord de recogida de envases en un mes en los contenedores amarillos / Jose Navarro

La propuesta planteaba que el Ayuntamiento estudiara la aplicación de bonificaciones en la tasa de recogida de residuos para premiar a los ciudadanos más comprometidos con el reciclaje. En concreto, la asociación consideraba que el Consistorio dispone de información suficiente para analizar los hábitos de reciclaje, ya que la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura maneja datos sobre el uso de los contenedores y los niveles de reciclaje.

De acuerdo con la explicación del colectivo vecinal, esos datos permiten incluso segmentar la información por barrios, zonas o calles, lo que abriría la puerta a establecer incentivos económicos a quienes más utilicen los contenedores destinados a la separación de residuos.

Críticas a la falta de debate en la Junta de Distrito

Sin embargo, la asociación asegura que la propuesta no llegó siquiera a debatirse en la reunión de la Junta de Distrito celebrada el pasado mes de febrero. En el comunicado afirman que, “lejos de ser sensibles a esta propuesta, desde la Junta de Distrito 3 de Carrús Oeste, se negó al debate en la reunión que se produjo el pasado mes de febrero, ni siquiera tuvo a bien considerar la propuesta, no dejando que se llevara a discusión y debate por parte de los distintos grupos políticos que conforman la Junta de Distrito”.

Ante esta situación, la entidad vecinal ha manifestado su malestar por la falta de voluntad política para estudiar medidas que, a su juicio, podrían mejorar la gestión de los residuos y reforzar la concienciación ambiental en los barrios.

El colectivo considera que la implantación de incentivos económicos contribuiría a aumentar el reciclaje entre la población, ya que los ciudadanos percibirían que su comportamiento responsable tiene una repercusión directa en sus bolsillos.

Llamamiento al Ayuntamiento para reconsiderar la medida

Desde la asociación también defienden que este sistema no tendría por qué suponer un incremento del gasto municipal. De hecho, sostienen que una mayor separación de residuos permitiría reducir costes en la gestión de los desechos, especialmente en el momento de su traslado a las plantas de tratamiento o reciclaje.

En su comunicado argumentan que un aumento del reciclaje generaría “un ahorro en la factura del Ayuntamiento a la hora de depositar los residuos en la planta de reciclaje”, lo que permitiría financiar las bonificaciones en la tasa sin afectar negativamente a la recaudación municipal.

Asimismo, plantean otras fórmulas posibles para equilibrar el sistema, como incrementar ligeramente la tasa a quienes reciclen menos y reducirla en el mismo porcentaje a quienes lo hagan más, de modo que el conjunto del sistema mantenga el equilibrio económico.

Por todo ello, la Asociación de Vecinos del Toscar y Carrús Oeste ha expresado su desacuerdo con la decisión municipal y reclama que se reconsidere la propuesta en futuras revisiones de las tasas municipales. En este sentido, la entidad concluye que “desde esta asociación seguiremos reclamando al Ayuntamiento que tome medias para mejorar la limpieza y concienciación ambiental de nuestro barrio, tomando las medidas de presión que se estimen factibles y oportunas”.

Además, el colectivo vecinal realiza un llamamiento al Ayuntamiento de Elche para que reconsidere su postura en próximos ejercicios presupuestarios, especialmente cuando se revisen las tasas y tributos vinculados al servicio de recogida de residuos. Según señalan, la implantación de incentivos vinculados al reciclaje podría convertirse en una herramienta útil para mejorar la sostenibilidad urbana, aumentar la implicación ciudadana y optimizar los recursos municipales destinados a la gestión de residuos.