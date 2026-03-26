Estas son las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Elche para estudiar inglés

Luz verde a una nueva convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos de la obtención de la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés para los jóvenes entre 18 y 30 años, principalmente a aquellos que pertenecen a familias con rentas bajas, vulnerables o con grado de discapacidad igual o superior al 30%. Eso es lo que aprobó este jueves la junta de gobierno local.

Más dinero

La edil de Educación, María Bonmatí, explicó al respecto que este año se incrementa el importe de la ayuda a cada solicitante, que pasa de 100 a 120 euros, para cada uno de los jóvenes que acrediten el título de inglés obtenido entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026. Además, deberán estar empadronados en Elche y no haber sido beneficiario de otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad.

La edil de Educación, María Bonmatí, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Las fechas

El plazo para presentar las solicitudes a esta nueva convocatoria será del 1 al 30 de septiembre, en sede electrónica o cualquier oficina de la OMAC, y las ayudas se repartirán en función a un baremo de valoración que tendrá en cuenta la renta familiar, el nivel del título obtenido y la discapacidad. Bonmatí destacó la importancia de estas ayudas que cuentan con una partida de 20.000 euros, ya que “contribuyen a la formación y empleabilidad de nuestros jóvenes, principalmente en idiomas, que cada vez son más demandados para la incorporación al mercado laboral”. Durante el pasado año, se concedieron un total de 118 ayudas a jóvenes para sufragar parte de los gastos de la obtención de la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés.

Petición a Labora

Por otro lado, en la junta de este jueves se aprobó la solicitud de una subvención al Labora para la realización del programa mixto de empleo y formación "Escuela Taller Elche I", valorado en 761.000 euros de los que el Ayuntamiento se hace cargo de 108.000 y que están destinados a 30 jóvenes desempleados entre 16 y 30 años durante 12 meses para labores de acondicionamiento del polígono de Carrús, cableado en el centro social de Las Bayas y el edificio de grupos políticas y actuaciones en la ladera del río, entre los puentes del Ferrocarril y Altamira. También se hizo lo propio con la petición de solicitud de una subvención de 860.000 euros al Labora para la realización del programa mixto de empleo y formación "Taller de Empleo Elche XX" centrado también en actuaciones en la ladera del río, entre el puente de Canalejas y de la Generalitat, y en la red de comunicaciones en la sede de la Jefatura de la Policía Local y el centro social de La Hoya.