Crevillent quiere blindar así el histórico Septenario de la Virgen de los Dolores

El Ayuntamiento de Crevillent ha solicitado a la Generalitat Valenciana que el Septenario en honor a la Virgen de los Dolores sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, una iniciativa que pretende proteger y preservar esta tradición musical y religiosa profundamente arraigada en la localidad. La petición se formalizó el pasado 20 de marzo con el envío a la Conselleria de Cultura de un voluminoso expediente compuesto por más de 3.200 documentos que recogen el estudio histórico, artístico y musicológico de esta manifestación cultural vinculada a la Semana Santa crevillentina.

El dossier ha sido elaborado por el personal de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, con la colaboración de numerosos especialistas y entidades locales. El objetivo de este trabajo es respaldar la declaración del Septenario de los Dolores como patrimonio cultural inmaterial, destacando su valor histórico y su relevancia dentro de las celebraciones religiosas de Crevillent.

Un expediente con más de 3.200 documentos

La documentación presentada recoge décadas de investigación y análisis sobre esta tradición musical, considerada una de las expresiones más características de la Semana Santa de Crevillent, declarada de Interés Turístico Internacional. Según explica la concejala de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, el expediente se ha desarrollado a partir de un proceso de estudio amplio y minucioso.

La edil destaca que “el expediente, de más de 3.200 documentos y enviado a la Conselleria de Cultura, ha contado con un laborioso y exhaustivo trabajo de investigación histórica y musicológica”, un esfuerzo que ha requerido la colaboración de múltiples profesionales y entidades vinculadas a la vida cultural y religiosa del municipio.

La edil y la técnica de Cultura, junto al párroco de Belén, muestran el expediente sobre el Septenario de los Dolores de Crevillent / INFORMACIÓN

Para la elaboración del expediente se ha contado con la participación de directores del Septenario de los Dolores, fotógrafos, musicólogos y diversas instituciones locales. Entre las entidades que han colaborado se encuentran el Orfeón Crevillentino, la Banda Unión Musical de Crevillent, la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, la Cofradía de la Virgen de los Dolores y la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, presidida en aquel momento por José A. Maciá Ruiz.

Todo este material ha permitido documentar de forma detallada el origen y evolución de este canto religioso, que se ha transmitido durante generaciones y forma parte esencial del patrimonio cultural y espiritual del municipio.

Investigación histórica, musical y etnológica

El proyecto ha sido desarrollado por el equipo del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, integrado por Ana Satorre, Nuria Lledó, Esther Martínez y Mª Luz Mena. Según se recoge en la memoria presentada, se trata de un trabajo de investigación complejo que ha requerido años de recopilación de información y análisis.

El estudio incluye aspectos históricos, artísticos, musicológicos y etnológicos, con el objetivo de justificar la importancia cultural de esta tradición y su consideración como patrimonio inmaterial digno de protección. El Septenario constituye una tradición centenaria vinculada a la devoción popular hacia la Virgen de los Dolores, una imagen obra del escultor Mariano Benlliure que se venera en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén, un templo protoneoclásico catalogado como Bien de Relevancia Local.

La documentación presentada a la Conselleria incorpora además partituras históricas y estudios especializados. Entre ellos destaca el informe elaborado por Patricia Kleinman, miembro de la Sociedad Española de Musicología (SEdeM) y de la Sociedad Española de Teoría y Análisis Musical (SATMUS), cuya aportación ha sido clave para sustentar el valor musical y patrimonial del Septenario.

La solicitud subraya que esta tradición ha sido transmitida oralmente de generación en generación, lo que refuerza su carácter de patrimonio inmaterial ligado a la religiosidad popular y a la identidad cultural de la localidad.

Apoyo institucional y conservación del patrimonio

La iniciativa para solicitar la declaración como Bien de Interés Cultural también refleja el compromiso institucional del Ayuntamiento con la preservación del patrimonio local. El consistorio aprobó el 26 de septiembre de 2022, en sesión plenaria, la incoación del expediente para impulsar esta declaración oficial.

El procedimiento ha contado además con un importante respaldo social, ya que el expediente reúne 1.459 adhesiones registradas, lo que pone de manifiesto el amplio apoyo ciudadano a la protección de esta tradición.

El director del Septenario de la Virgen de los Dolores de Crevillent, Ramón Mas Soler / Carlos Torres

Desde el Departamento de Cultura, la técnico municipal Ana Satorre subraya la relevancia de preservar esta manifestación cultural, que constituye una parte esencial del legado musical y religioso de la localidad. En este sentido, insiste en que el Septenario no solo es un elemento litúrgico, sino también un símbolo de identidad colectiva para los crevillentinos.

Por su parte, la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, se muestra confiada en que la administración autonómica valore positivamente esta propuesta. La primera edil señala que “está segura de que la Conselleria de Cultura valorará este patrimonio que ha sido transmitido de generación en generación y esta declaración permitirá garantizar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a futuras generaciones.”

Además del envío del expediente a la Generalitat, el Ayuntamiento ha querido asegurar la conservación de toda la documentación generada durante el proceso. En este sentido, la concejala de Cultura explica que se ha preparado un dossier completo que permanecerá disponible para su consulta pública.

Según indica Mónica San Emeterio Gil, “se ha elaborado un dossier en el que recoge todo el expediente presentado en Conselleria para que pueda ser conservado en el Archivo Parroquial para todo aquel que desee consultarlo.”

Este documento fue entregado este jueves por la propia concejala de Cultura junto a la técnico Ana Satorre Pérez, con el fin de que quede depositado en el Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Crevillent pretende garantizar que la documentación sobre el Septenario de los Dolores quede preservada y accesible, al tiempo que avanza en el proceso para lograr su reconocimiento oficial como Bien de Interés Cultural Inmaterial, una declaración que reforzaría la protección de una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa crevillentina.